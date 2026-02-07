Van Persie được đồn đoán sẽ trở thành HLV trưởng của MU 07/02/2026 09:21

Đó là dòng tít trong bài viết của tờ Mirror (Anh) khi huyền thoại bóng đá Hà Lan Ruud Gullit cho rằng Robin van Persie có thể trở thành HLV trưởng của MU vào một thời điểm nào đó trong sự nghiệp huấn luyện của mình.

Ruud Gullit tin rằng Robin van Persie sẽ đủ khả năng dẫn dắt Manchester United trong tương lai. Manchester United đã bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải và ông đã toàn thắng 3 trận đầu tiên dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Các ông chủ "quỷ đỏ" thành Manchester, trong đó có Sir Jim Ratcliffe, sẽ tìm cách bổ nhiệm một HLV chính thức vào mùa hè. Carrick nằm trong số những ứng cử viên sáng giá, khi đã thắng cả ba trận đầu tiên kể từ khi nắm quyền.

Những cái tên như Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel và Luis Enrique cũng đang được xem xét. Nhưng huyền thoại bóng đá người Hà Lan Gullit cho rằng người đồng hương Van Persie của mình sẽ là một ứng cử viên phù hợp để dẫn dắt CLB cũ trong tương lai.

Gullit tin rằng Van Persie sẽ trở thành HLV trưởng của MU trong tương lai. ẢNH: NURPHOTO

Gullit chia sẻ với Gambling Insider: "Sẽ thật tuyệt nếu Robin van Persie trở thành HLV của Manchester United trong tương lai. Tôi thực sự hy vọng điều đó sẽ xảy ra! Robin van Persie là một HLV giỏi, nhưng hiện tại anh ấy đang gặp một chút khó khăn ở Feyenoord.

Tôi cảm thấy kỳ vọng dành cho Robin van Persie rất cao vì sự nghiệp lẫy lừng của mình, nên anh ấy luôn được chú ý nhiều hơn các HLV khác ở Eredivisie (giải vô địch quốc gia Hà Lan). Hiện tại Robin van Persie đang bị chỉ trích dữ dội ở Hà Lan, nhưng tôi hy vọng anh ấy sẽ được trao thời gian để sửa sai và chứng minh khả năng của mình.

Hãy nhìn những gì đã xảy ra với Sir Alex Ferguson và Manchester United - họ đã giữ ông ấy lại, và hãy xem ông ấy đã trở nên xuất sắc như thế nào!. Tuy nhiên, về lâu dài, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu Robin van Persie có cơ hội dẫn dắt một đội bóng tại Old Trafford vào một ngày nào đó".

Van Persie gia nhập Manchester United từ Arsenal trong một thương vụ gây chấn động năm 2012. Danh thủ người Hà Lan này đã ghi được 48 bàn thắng chỉ sau 86 lần ra sân ở giải đấu và giúp Manchester United giành chức vô địch Premier League năm 2013, cũng là danh hiệu cuối cùng của "quỷ đỏ" kể từ khi Fergie giải nghệ vào cùng năm.