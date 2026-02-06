MU đề nghị Rooney ký hợp đồng mới 06/02/2026 13:09

Con trai cả của Wayne Rooney, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Manchester United, có thể sớm nối gót cha mình tại Old Trafford. Theo đó, MU vừa đề nghị ngôi sao 16 tuổi Kai Rooney ký hợp đồng mới.

Kai Rooney, con trai 16 tuổi của Wayne Rooney, đã ở học viện đào tạo trẻ của Manchester United nhiều năm và là một tiền đạo, giống như cha mình. Sau khi gây ấn tượng ở các đội trẻ, Kai Rooney nằm trong nhóm 14 cầu thủ trẻ được đánh giá rất cao đã được "quỷ đỏ đề nghị gia hạn hợp đồng mới.

Theo tờ The Sun (Anh), Kai Rooney và Jacey Carrick, con trai của HLV trưởng hiện tại của Quỷ đỏ Michael Carrick, cùng với một số cầu thủ khác đã được đề nghị gia hạn hợp đồng. Nếu chấp nhận, Kai Rooney sẽ ký hợp đồng học bổng một năm, sau đó sẽ chuyển thành hợp đồng chuyên nghiệp ba năm khi Kai tròn 17 tuổi.

Bản báo cáo của The Sun cho rằng hợp đồng đó sẽ giúp Kai Rooney kiếm được khoảng 50.000 bảng Anh mỗi năm cộng với phí ký hợp đồng hàng năm, mặc dù gia đình Rooney vẫn chưa "bật đèn xanh" cho thương vụ này.

Kai Rooney được MU đề nghị ký hợp đồng mới. ẢNH: James Gill - Danehouse

Một nguồn tin cho biết: “Nhóm này rất mạnh và phần lớn các chàng trai, bao gồm cả Kai và Jacey, đã nhận được lời đề nghị ký hợp đồng. Điều đó có nghĩa là khi tốt nghiệp trung học, họ có thể bắt đầu sự nghiệp bóng đá toàn thời gian và khi tròn 17 tuổi, họ được đảm bảo vị trí chuyên nghiệp. Họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đạt được mục tiêu, nhưng họ có thể rất tự hào rằng CLB tin tưởng họ".

Wayne Rooney, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của MU, đã bày tỏ niềm tự hào về con trai vào tháng trước sau khi chứng kiến Kai Rooney khoác áo MU thi đấu tại FA Youth Cup gặp Derby County.

Wayne Rooney nói: “Kai Rooney được đôn lên đội U-18 Manchester United tham dự Cúp Thanh niên và thật tuyệt khi được chứng kiến ​​con trai của tôi vào sân. Điều đó gợi lại những kỷ niệm khi tôi còn thi đấu ở Cúp Thanh niên cho Everton. Đó là một khoảnh khắc đáng tự hào và tôi rất vui mừng cho Kai. Hy vọng con của tôi sẽ tiếp tục phong độ đó và có một quãng thời gian thi đấu tốt cùng đội".

Mẹ của Kai, Coleen, đã khẳng định rõ ràng họ không hề gây áp lực buộc các con phải theo bước chân của cha. Chia sẻ với tờ The Mirror vào tháng 9 năm 2024, Coleen nói: “Chúng tôi chưa bao giờ gây áp lực buộc các con phải chơi bóng đá. Chúng tôi luôn để các con tự quyết định điều mình muốn làm. Con trai tám tuổi của tôi đã chơi và chơi rất tốt nhưng sau đó quyết định không muốn chơi bóng nữa, và điều đó không sao cả.

Tôi nghĩ đôi khi họ chịu áp lực từ người khác, bạn biết đấy. Thỉnh thoảng, khi chúng tôi ra ngoài, mọi người sẽ đến gần họ và hỏi, "Cậu có giỏi như bố cậu không?". Kai Rooney trả lời "Tôi là một kiểu cầu thủ khác". Bạn phải cho họ biết rằng bạn không cần phải đi theo ai cả và bạn phải là chính mình".

Kai Rooney mới 16 tuổi nhưng đã có rất nhiều fan. ẢNH: James Gill - Danehouse

Trong khi đó, Wayne Rooney rất vui mừng khi thấy Michael Carrick và ban huấn luyện của ông quan tâm đến học viện đào tạo trẻ kể từ khi tiếp quản MU. Wayne Rooney nói, “Thật tuyệt khi thấy tất cả các HLV đều rất quan tâm đến học viện đào tạo trẻ. Trong vài năm tới, một số cầu thủ đó có thể có cơ hội lên đội một, vì vậy điều quan trọng là họ phải có sự quan tâm đó.

Hôm thứ Bảy, tất cả bọn họ đều có mặt ở trận đấu của đội U-16 trước khi đến London. Thật tuyệt khi thấy điều đó quay trở lại với CLB. Tôi đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề này. Trước đây đó là chuyện bình thường nhưng vài năm gần đây thì thiếu vắng. Với hai cậu con trai của tôi đang học ở học viện đào tạo Manchester United, tôi không thấy điều đó và tôi hơi thất vọng. Việc có mặt HLV đội một mang lại sự khích lệ cho các cầu thủ và phụ huynh của họ. Đó mới là cách mà CLB nên được điều hành".