Liverpool bồi thường số tiền khổng lồ cho Chelsea 06/02/2026 11:50

Liverpool đã bị yêu cầu bồi thường số tiền khổng lồ lên đến 2,8 triệu bảng Anh cho Chelsea sau khi tòa án thuộc Ủy ban Bồi thường Bóng đá Chuyên nghiệp (PFCC) đưa ra phán quyết.

Liverpool đã bị tòa án yêu cầu phải trả cho Chelsea 2,8 triệu bảng Anh sau khi phán quyết về vụ chuyển nhượng Rio Ngumoha được đưa ra. Tiền đạo 17 tuổi này gia nhập Liverpool vào tháng 9 năm 2024 sau khi rời học viện đào tạo trẻ của Chelsea, điều đó có nghĩa là The Blues được quyền nhận bồi thường.

Chelsea được cho là vô cùng tức giận khi Ngumoha rời đi để gia nhập Liverpool bởi CLB biết anh là một tài năng đặc biệt và đã đưa ra nhiều lời đề nghị gia hạn hợp đồng để cố gắng giữ anh lại. Quyết định từ chối những lời đề nghị đó và đến Merseyside của Ngumoha đã khiến mối quan hệ giữa hai gã khổng lồ Premier League trở nên xấu đi.

Ngumoha có 14 lần ra sân cho Liverpool tính đến thời điểm hiện tại. ẢNH: ED SYKES

Có thông tin cho rằng Chelsea đã ngừng cho phép các tuyển trạch viên trẻ của Liverpool tham dự các trận đấu của học viện để phản ứng lại việc Ngumoha ra đi. Ngumoha mới 16 tuổi khi gia nhập The Kop trong một hoàn cảnh gây tranh cãi, dẫn đến việc Ủy ban Bồi thường Bóng đá Chuyên nghiệp (PFCC) phải mở phiên tòa xét xử.

Tòa án trọng tài được thành lập để xác định số tiền Chelsea được nhận vì đã hỗ trợ sự phát triển của Ngumoha. Tờ Athletic (Anh) đưa tin rằng phán quyết là không thể thương lượng và đã được thông báo cho cả hai CLB.

Liverpool sẽ buộc phải trả cho đối thủ của mình khoản phí ban đầu là 2,8 triệu bảng, con số này có thể tăng đáng kể nếu các yếu tố khác diễn ra. Nó có thể lên tới 6,8 triệu bảng nếu đạt được một số cột mốc nhất định - liên quan đến số lần ra sân cho đội một, hợp đồng và việc triệu tập vào đội tuyển quốc gia của Ngumoha. Chelsea cũng sẽ được hưởng 20% ​​lợi nhuận nếu Ngumoha được bán Liverpool cho một CLB khác.

Ngumoha đã từng tỏa sáng ở các đội tuyển trẻ của Anh và hiện đang chơi cho đội U-19, nơi anh đã có 8 lần ra sân và ghi được 1 bàn thắng. Ngumoha đã có 14 lần ra sân cho đội một của Arne Slot tại Liverpool kể từ khi ra mắt vào tháng 1 năm 2025, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử CLB ra sân tại FA Cup.

Liverpool bồi thường số tiền khổng lồ cho Chelsea vì thương vụ Ngumoha. ẢNH: GEORGE WOOD

Ngumoha đã ghi một bàn thắng ấn tượng giúp Liverpool giành chiến thắng 3-2 trước Newcastle hồi tháng 8 năm ngoái sau khi vào sân từ băng ghế dự bị và luôn có mặt trong đội hình các Liverpool tại Premier League suốt mùa giải.

“Tôi nghĩ Ngumoha có số phút thi đấu nhiều nhất trong số tất cả các cầu thủ 17 tuổi ở Premier League. Điều đó cho thấy cậu ấy được ra sân nhiều như thế nào, điều đó đặc biệt ra sao đối với một cầu thủ 17 tuổi", HLV Arne Slot của Liverpool chia sẻ vào tháng 12 năm ngoái khi được hỏi về Ngumoha, “Điều đó cũng cho thấy phẩm chất của cậu ấy, bởi vì việc một cầu thủ 17 tuổi được ra sân nhiều như vậy không phải là điều hoàn toàn bình thường".