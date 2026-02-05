Messi đàm phán chia tay Inter Miami để trở lại CLB cũ 05/02/2026 12:14

Lionel Messi chỉ mới ký hợp đồng mới với CLB Inter Miami thuộc giải MLS vào tháng 10 năm ngoái, nhưng dường như kế hoạch cho CLB tiếp theo của nhà vô địch World Cup 2022 người Argentina đã được chuẩn bị từ lâu. Tờ Mirror (Anh) thông tin, Lionel Messi đàm phán chia tay Inter Miami để trở lại CLB thời thơ ấu đầy xúc động, giấc mơ sắp thành hiện thực.

Lionel Messi đang được nhắm đến việc trở lại CLB thời thơ ấu Newell's Old Boys sau khi khẳng định giấc mơ được chơi cho đội bóng tại quê nhà Argentina này. Messi , 38 tuổi, là sản phẩm của học viện đào tạo trẻ của Newell's Old Boys, đã trải qua bảy năm trong đội trẻ của họ trước khi chuyển đến Barcelona ở tuổi 13.

Siêu sao người Argentina đã ghi 234 bàn thắng cho các đội trẻ của Newell's Old Boys, đồng thời có một khán đài được đặt theo tên anh tại sân vận động của CLB. Và dường như Messi cuối cùng có thể ra sân thi đấu cho Newell's Old Boys trong tương lai gần.

Trả lời phỏng vấn tờ TN của Argentina, phó chủ tịch của Newell's Old Boys là Juan Maneul Medina đã xác nhận rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành để CLB chiêu mộ Lionel Messi trong thời gian tới.

Messi đàm phán chia tay Inter Miami để trở lại CLB thời thơ ấu sau khi hết hợp đồng với CLB của Mỹ. ẢNH: EPA

Phó chủ tịch của Newell's Old Boys Juan Maneul Medina nói: “Chúng tôi đang nỗ lực để Leo thi đấu cho Newell's vào nửa đầu năm 2027. Đây là một dự án vượt ra ngoài phạm vi của Newell's Old Boys. Đó là một dự án cho thành phố Rosario và bóng đá Argentina. Tất cả phụ thuộc vào những gì chúng tôi có thể cung cấp về cơ sở hạ tầng và một chương trình thể thao cạnh tranh".

Hiện tại, Lionel Messi vẫn còn hợp đồng với Inter Miami đến mùa giải 2028, sau khi chỉ mới ký hợp đồng mới với đội bóng MLS này vào tháng 10 năm ngoái. Nhưng với việc mùa giải 2027 dự kiến ​​sẽ được chia làm hai giai đoạn để phù hợp với lịch thi đấu châu Âu, Messi có thể xem xét việc chuyển đến một CLB khác theo dạng cho mượn để duy trì thể lực.

Nhưng Messi chưa bao giờ ngại thừa nhận tình cảm của mình dành cho CLB thời thơ ấu. Phát biểu vào năm 2017, Messi nói: “Tôi đã nhiều lần nói rằng giấc mơ của tôi là được chơi cho Newell's Old Boys nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, và một phần của sự nghi ngờ đó là do tình hình đất nước hiện nay. Tôi có gia đình và con cái là ưu tiên hàng đầu, sau đó mới đến bản thân tôi. Tôi muốn chúng lớn lên ở một nơi yên bình, có thể tận hưởng cuộc sống một cách an toàn".

Messi đã giúp Inter Miami giành chức vô địch MLS lần đầu tiên trong lịch sử CLB. ẢNH: EPA

Lionel Messi đã có 88 lần ra sân cho Inter Miami kể từ khi gia nhập đội bóng, ghi được 77 bàn thắng. Messi cũng đã giúp CLB giành được Cúp MLS, Siêu cúp MLS và Leagues Cup.

Sau khi tiền đạo này ký hợp đồng mới, đồng chủ sở hữu của Inter Miami David Beckham phát biểu: “Tầm nhìn của chúng tôi là mang những cầu thủ giỏi nhất đến Inter Miami và thành phố này, và chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi đã mang cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại đến thành phố của mình.

Điều đó thể hiện cam kết của chúng tôi với Miami, nhưng cũng cho thấy cam kết của Lionel Messi với thành phố, với CLB và với môn thể thao này. Lionel Messi vẫn tận tâm như trước và vẫn muốn giành chiến thắng".