Man City lập danh sách rút gọn 3 ứng viên thay thế Pep Guardiola 05/02/2026 06:59

Man City đang chuẩn bị cho cuộc sống mới sau khi Pep Guardiola ra đi trong bối cảnh có tin đồn ông sẽ rời khỏi CLB vào cuối mùa giải. Theo đó, Man City lập danh sách rút gọn 3 ứng viên thay thế ông thầy người Tây Ban Nha, trong đó có Xabi Alonso và Enzo Maresca.

Ngày càng có nhiều đồn đoán rằng đây sẽ là mùa giải cuối cùng Pep Guardiola dẫn dắt Manchester City. Chiến lược gia người Tây Ban Nha có hợp đồng với Manchester City đến hết mùa giải tới, nhưng đội bóng vẫn tiếp tục sa sút sau một năm Guardiola cố gắng làm mới đội hình già cỗi. Hiện tại, Manchester City đang kém đội đầu bảng Premier League là Arsenal sáu điểm và ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad đang tìm người thay thế HLV hiện tại.

Việc Enzo Maresca tuyên bố đã có cuộc trò chuyện với ban lãnh đạo Man City cho thấy nhà vô địch Ngoại hạng Anh 4 lần liên tiếp đang tìm kiếm bước đi tiếp theo. Maresca từng làm trợ lý cho Guardiola tại Man City, nhưng tháng trước đã bị Chelsea sa thải. Theo tờ Telegraph (Anh), Maresca được cho là một trong những ứng cử viên tiềm năng của Man City.

Man City lập danh sách 3 ứng viên làm HLV trưởng sau khi có tin đồn Pep Guardiola ra đi vào cuối mùa giải này. ẢNH: ROBIN JONES

Xabi Alonso cũng nằm trong số những người được xem xét để thay thế Pep Guardiola. Cựu cầu thủ người Tây Ban Nha Alonso từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Man City Guardiola khi còn khoác áo Bayern Munich. Alonso đã khẳng định mình là một trong những HLV thế hệ tiếp theo, khi giành chức vô địch Bundesliga cùng Bayer Leverkusen.

Điều đó đã giúp Alonso có được công việc dẫn dắt Real Madrid, mặc dù ông chỉ trụ được nửa mùa giải giữa những tin đồn về các vấn đề nội bộ. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến danh tiếng của Alonso và ông vẫn là một người được nhiều CLB săn đón. Liverpool có thể sẽ chiêu mộ Alonso nếu họ thay đổi HLV.

Man City cũng có thể cân nhắc một cầu thủ cũ khác của Pep Guardiola là Cesc Fabregas, người từng khoác áo Chelsea và đang nhận được nhiều sự ngưỡng mộ khi dẫn dắt Como. Hiện tại, Como đang đứng thứ sáu tại Serie A của Ý và người ta kỳ vọng Fabregas sẽ rời CLB của Ý để nhận một trong những công việc lớn hơn ở Premier League hoặc châu Âu.

Vincent Kompany đã giành chức vô địch Bundesliga cùng Bayern Munich và đang có một mùa giải thậm chí còn ấn tượng hơn. Kompany có một lịch sử lừng lẫy với Man City với tư cách cầu thủ, nhưng sẽ là một điều bất ngờ nếu ông rời khỏi đội chủ sân Allianz Arena, vì thế hiện tại Man City không xem xét đến HLV người Bỉ này.

Xabi Alonso là một trong những ứng viên sáng giá thay thế Pep Guardiola tại Man City. ẢNH: Alex Grimm

Pep Guardiola đã viết lại lịch sử kể từ khi ông đến Man City từ Bayern Munich năm 2016. Pep đã giành được sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh - trở thành người đầu tiên trong lịch sử giành được bốn chức vô địch nước Anh liên tiếp. Chức vô địch đầu tiên của ông cũng chứng kiến ​​Man City trở thành đội bóng đầu tiên đạt được 100 điểm trong một mùa giải.

Bên cạnh những chiến thắng đó, Pep Guardiola giành được vô số cúp quốc nội, bao gồm cả cú ăn ba quốc nội mùa giải 2018 - 2019. HLV người Tây Ban Nha đã sánh ngang với Sir Alex Ferguson khi Man City giành được cú ăn ba lịch sử vào năm 2023, tương tự như Manchester United vào năm 1999.