HLV Pep Guardiola lên tiếng mạnh mẽ về vụ xả súng khiến 2 người chết 04/02/2026 11:07

(PLO)- HLV Pep Guardiola của Manchester City tiếp tục lên tiếng về các vấn đề chính trị toàn cầu trong cuộc họp báo mới nhất, đề cập đến Palestine, vụ xả súng của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và xung đột ở Sudan.

HLV Pep Guardiola đã bày tỏ sự lo ngại về thương vong ở Palestine và Mỹ, cũng như cuộc khủng hoảng ở Sudan trong buổi họp báo gần đây nhất của Manchester City. Sau những phát biểu của chiến lược gia người Tây Ban Nha tại một sự kiện từ thiện ủng hộ người dân Palestine tuần trước, Pep Guardiola cũng đề cập đến những sự kiện đang gây chia rẽ ở Mỹ hiện nay, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

HLV Pep Guardiola của Man City đã lên tiếng về phản ứng của mình trước vụ xả súng gây chết người đối với hai công dân Mỹ do các sĩ quan ICE gây ra, điều này đã làm dấy lên làn sóng biểu tình ở Mỹ. Renee Good bị bắn ba phát khi đang ở trong xe ô tô vào ngày 7-1, trước khi nữ y tá Alex Pretti bị các quan chức ICE bắn nhiều phát và thiệt mạng.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu của Man City với Newcastle hôm thứ Tư, Pep Guardiola đã nhắc đến những cái chết ở Minneapolis và yêu cầu người dân Anh hãy tưởng tượng nếu điều này xảy ra với một nhân viên của NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh). Ông cũng đề cập đến các cuộc xung đột khác, bao gồm Israel và Palestine, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và cuộc xung đột đang diễn ra ở Sudan.

Pep Guardiola nói: "Khi nhìn thấy những hình ảnh đó, tôi rất buồn. Nó làm tôi đau lòng. Đó là lý do tại sao ở bất kỳ vị trí nào tôi có thể giúp lên tiếng để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, tôi sẽ cố gắng và sẽ luôn có mặt. Đây là vì các con tôi, gia đình tôi, và cả các bạn nữa. Vì các cầu thủ, nhân viên của tôi và tất cả mọi người, hãy làm hết sức mình trong công việc, trong cuộc sống để đạt được điều tốt nhất. Theo quan điểm của tôi, công lý là gì?.

Bạn phải lên tiếng. Nếu không, mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua. Hãy nhìn những gì đã xảy ra ở Mỹ. Renee Good và Alex Pretti đã bị giết - một trong số họ là y tá. Hãy tưởng tượng một người từ Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), năm sáu người vây quanh, bước ra bãi cỏ và bị bắn. Hãy nói cho tôi biết bạn có thể biện minh cho điều đó như thế nào?".

Đã có những cuộc biểu tình ở Mỹ sau vụ xả súng khiến 2 người chết. ẢNH: AFP

Tờ Mirror cho biết, những bình luận của Pep Guardiola về Mỹ rất có thể sẽ khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump khó chịu. Ông Trump vừa được chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao tặng Giải thưởng Hòa bình FIFA đầu tiên trước thềm World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada. Chúng cũng có thể gây ra những cuộc tranh luận khó xử khác ở trong nước.

Hai tuần trước, chủ tịch CLB Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, đã ngồi cạnh Tổng thống Trump khi ông ký tên tham gia Hội đồng Hòa bình cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Phó tổng thống của UAE Sheikh Mansou là chủ sở hữu của CLB Manchester City.

Tờ Mirror thông tin, mùa này, các cuộc biểu tình đã diễn ra bên ngoài sân vận động Etihad do các nhóm cáo buộc UAE "cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự quy mô lớn" cho một bên trong cuộc xung đột ở Sudan. Cáo buộc này đã bị bác bỏ. Tuần này, UAE đã nhất trí với Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) về việc cung cấp 20 triệu USD viện trợ.

Trong số người hâm mộ của Man City cũng có một cộng đồng người Do Thái khá đông đảo. Nhiều người hẳn đã để ý đến những phát ngôn của HLV Pep Guardiola về Palestine. Hội đồng Đại diện người Do Thái của vùng Greater Manchester viết thư cho chủ tịch Al Mubarak vào tháng 12 năm ngoái để phàn nàn rằng Guardiola đã không lên án vụ tấn công vào giáo đường Do Thái ở Prestwich.

HLV Pep Guardiola đã có bài phát biểu về người dân Palestine trong một buổi hòa nhạc tại Barcelona. ẢNH: Gisela Jane

Pep Guardiola đã nói về những vấn đề mà ông cho rằng mình sẵn lòng bất đồng quan điểm với bạn bè, và chia sẻ thêm: "Làm điều gì sai, sẽ phải vào tù. Đó là điều xảy ra trong thời đại ngày nay. Không có xã hội nào hoàn hảo, không nơi nào hoàn hảo, tôi cũng không hoàn hảo, chúng ta phải nỗ lực để trở nên tốt hơn. Một người có thể ra đó, bảo vệ một người phụ nữ, trong khi hàng trăm người đã bị giết vì điều đó. Ai có thể biện minh cho điều đó? Tôi không biết. Tôi sẽ luôn đứng về phía lẽ phải.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ chúng ta có được những thông tin rõ ràng như bây giờ: nhiều người chết ở Palestine, những gì đã xảy ra ở Ukraine, những gì đã xảy ra ở Nga, những gì đã xảy ra trên khắp thế giới - ở Sudan, ở khắp mọi nơi. Những gì đã xảy ra ngay trước mắt chúng ta? Các bạn có muốn thấy chúng không?

Đó là vấn đề của chúng ta với tư cách là con người. Có ai nhìn thấy những hình ảnh từ khắp nơi trên thế giới mà không bị ảnh hưởng không? Ở đây không phải là vấn đề đúng hay sai. Có lẽ một chính trị gia, cánh tả, cánh hữu, dĩ nhiên, bất cứ ai có ý tưởng đều có thể làm điều đó, nhưng liệu có ai ở đây không bị ảnh hưởng mỗi ngày không? Hôm nay chúng ta có thể thấy điều đó. Trước đây chúng ta không nhìn thấy. Hôm nay chúng ta thấy.

Điều đó làm tôi đau lòng. Đối với tôi, nó thực sự làm tôi đau lòng. Nếu đó là phía đối lập, tôi cũng sẽ đau lòng. Muốn gây hại cho một quốc gia khác? Điều đó làm tôi đau lòng. Vấn đề không phải là vị thế. Tôi xin lỗi, đây là cảm xúc của tôi. Các bạn có thể thảo luận khi nào thì được. Việc giết hại hàng ngàn người vô tội khiến tôi đau lòng. Mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi.

Tôi có rất nhiều bạn bè từ nhiều quốc gia khác nhau. Khi bạn có một ý nghĩ, bạn cần phải bảo vệ nó, và bạn phải giết hàng ngàn người để làm điều đó, tôi xin lỗi, tôi sẽ luôn đứng lên để bảo vệ lẽ phải, tôi sẽ luôn ở đó. Tôi không thể tưởng tượng nổi làm sao mà ai đó lại không cảm thấy gì, khi ngày nào cũng nhìn thấy những hình ảnh đó, những người cha, người mẹ, những đứa trẻ, cuộc sống của họ bị hủy hoại, mà mọi người lại không cảm thấy chút thương xót nào? Tôi xin lỗi, tôi không thể cảm nhận được điều đó".