5 cầu thủ bóng đá nữ được trả lương cao nhất thế giới

Cũng giống như bóng đá nam, bóng đá nữ đang phát triển nhanh chóng. Sự góp mặt của dàn sao hàng đầu đến từ nhiều quốc gia khác nhau, thi đấu cho một số CLB nổi tiếng của châu Âu và Mỹ, thu hút hàng ngàn khán giả đến sân, trong đó một nữ tuyển thủ Mỹ là người được trả lương cao nhất thế giới.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của bóng đá nữ, các hợp đồng tài trợ cũng tăng lên. Điều này đương nhiên tác động đến thu nhập của mỗi cầu thủ, đặc biệt là những người có vị thế siêu sao. Xét cho cùng, sự nổi tiếng phụ thuộc vào lợi nhuận thu được hàng tuần, hàng tháng, hoặc thậm chí hàng năm.

Không chỉ được trả tiền hậu hĩnh, các nữ cầu thủ nổi tiếng còn được nuông chiều bằng các khoản thưởng và những tiện nghi hấp dẫn. Trong nhiều năm, bóng đá nữ thường được coi là một môn thể thao giải trí hoặc bán chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, đến năm 2026, diện mạo của bóng đá nữ trải qua một sự chuyển đổi đáng kể. Bóng đá nữ giờ đây đã vươn lên trở thành một môn thể thao chuyên nghiệp và có tính cạnh tranh cao. Với sự xuất hiện liên tục của các siêu sao, hiện có ít nhất năm cầu thủ bóng đá nữ được trả lương rất cao, theo thống kê gần đây của SheKicks .

Bạn tò mò muốn biết năm người đó là ai? Dưới đây là danh tính của họ:

5. Sam Kerr (Chelsea/Úc) - Lương hàng năm: 466.000 bảng Anh

Sam Kerr là một trong những cầu thủ nữ được trả lương cao nhất thế giới. ẢNH: EPA

Sam Kerr chắc chắn là một siêu sao thể thao, với tầm ảnh hưởng gần như vô song đối với bóng đá nữ. Cô đã giành được vô số danh hiệu và trở thành một nhân vật hàng đầu trên đấu trường quốc tế cùng đội tuyển Úc, trở thành một người tiên phong thực sự trong sự nghiệp của mình.

Gần hai năm trước, tiền đạo của Chelsea đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Úc vào bán kết World Cup trên sân nhà, và mặc dù chấn thương cùng vụ kiện gần đây liên quan đến cáo buộc phân biệt chủng tộc đã ảnh hưởng đến cô, Kerr vẫn là nguồn cảm hứng cho người hâm mộ ở Úc và trên toàn thế giới.

Được người hâm mộ quê nhà gọi là "Phù thủy xứ Oz", sự nổi tiếng và cá tính nổi bật của Kerr được phản ánh qua mức lương ấn tượng của cô. Không tính các hợp đồng tài trợ béo bở với các thương hiệu như Nike, cô kiếm được khoản tiền xứng đáng là 466.000 bảng Anh mỗi năm. Trong một môn thể thao tự hào về tính giải trí cao, Kerr là người mang đến sự giải trí chủ chốt, mặc dù thời hoàng kim của cô đã qua.

4. Alexia Putellas (Barcelona/Tây Ban Nha) - Lương hàng năm: 607.000 bảng Anh

Alexia Putellas của Barcelona. ẢNH: EPA

Khi nói đến những nữ hoàng bóng đá, ít ai có thể sánh được với danh tiếng của Alexia Putellas. Trong thời điểm bóng đá nữ cần một người hùng, cả thế giới hướng về Barcelona. Và khi Barcelona cần một nhà vô địch, họ đã hướng đến La Reina (Nữ hoàng).

Cầu thủ từng hai lần giành Quả bóng vàng Putellas đã gia hạn hợp đồng với Barca vào tháng 5 năm 2024, sau một chuỗi mùa giải ngoạn mục, trong đó có mùa giải đầu tiên họ giành được chức vô địch Champions League.

Là một biểu tượng của Barcelona, ​​được tuyển chọn từ lò đào tạo La Masia nổi tiếng, Putellas có tầm ảnh hưởng đáng kể cả trong và ngoài sân cỏ. Thông qua các bộ phim tài liệu do chính cô thực hiện và một quỹ từ thiện chuyên giúp đỡ các bé gái gặp khó khăn ở nhiều quốc gia, cô truyền tải thông điệp về bình đẳng.

Putellas đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng cô xứng đáng với từng đồng tiền bỏ ra cho tài năng xuất chúng của mình, và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cô bổ sung thêm những danh hiệu vào bộ sưu tập trước khi giải nghệ.

3. Sophia Wilson (Portland Thorns/Mỹ) - Lương hàng năm: 739.000 bảng Anh

Sophia Wilson, tên thời con gái là Smith, đã thực hiện quyền gia hạn hợp đồng vào cuối năm 2025 và nhờ đó, cô bỏ túi khoản tiền rất ấn tượng là 739.000 bảng Anh mỗi năm. Trong khoảng thời gian đó, tiền đạo này đã ghi được 44 bàn thắng trên mọi đấu trường, và giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất NWSL năm 2022 là minh chứng cho phẩm chất của cô ở trên hàng công.

Là người gốc Colorado, Wilson cũng là một lựa chọn xứng đáng cho đội tuyển nữ quốc gia Mỹ: cô đã ghi 24 bàn thắng trong 58 trận đấu quốc tế, tiếp bước những ngôi sao đội tuyển quốc gia trước đây. Được Liên đoàn bóng đá Mỹ (US Soccer) vinh danh là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2022, cầu thủ 25 tuổi này - người đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho đội bóng có trụ sở tại Portland - sẽ hướng tới những thành công hơn nữa.

Cùng với bộ sưu tập danh hiệu cá nhân đồ sộ, Wilson sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc và khả năng chơi tốt cả hai chân để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương trên khắp nước Mỹ. Việc chuyển đến một đội bóng châu Âu chắc chắn có thể xảy ra trong tương lai, và khi đó cô sẽ trở thành một tài năng được mọi người nhắc đến.

2. Aitana Bonmati (Barcelona/Tây Ban Nha) - Lương hàng năm: 856.000 bảng Anh

Aitana Bonmati. ẢNH: EPA

Mỗi nữ hoàng đều có một người thừa kế và không ai đủ khả năng kế vị Putella ở Barcelona ngoài Aitana Bonmati. Lối chơi tiki-taka đặc trưng của cô ở khu vực giữa sân là yếu tố then chốt giúp Barcelona giành chức vô địch Champions League lần thứ hai và thứ ba, đồng thời cô cũng đạt vinh quang tột đỉnh cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha khi La Rojas lần đầu tiên vô địch World Cup cách đây hai năm.

Những màn trình diễn của Bonmati tại CLB và đội tuyển quốc gia đã giúp cô có được một hợp đồng mới béo bở vào năm ngoái, đưa cô trở thành một trong những nữ cầu thủ được trả lương cao nhất.

Cầu thủ vừa đoạt Quả bóng vàng và là một trong những ứng cử viên sáng giá để bảo vệ danh hiệu năm nay kiếm được khoảng một triệu euro mỗi mùa (856.000 bảng Anh) cho đến năm 2028. Là người trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, cô là một trong những biểu tượng của đội bóng Barcelona thành công này.

Bonmati đã chiếm được cảm tình của công chúng cả trong và ngoài sân cỏ. Với những bài phát biểu về các giá trị và sự bình đẳng, tinh thần làm việc chăm chỉ và lòng khiêm tốn, cô là một hình mẫu toàn cầu.

Trinity Rodman (Washington Spirit/Mỹ) - Lương hàng năm: 1.480.000 bảng Anh

Trinity Rodman là nữ cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. ẢNH: EPA

Có lẽ không có cách nào tốt hơn để nhìn nhận sự tiến bộ của bóng đá nữ trong những năm gần đây ngoài việc nêu bật đội tuyển quốc gia nữ Mỹ (USWNT) và sự phát triển không ngừng của họ. Mặc dù đội tuyển nam chưa đạt đến mức độ thống trị tương tự, nhưng đội tuyển nữ Mỹ đã giành được nhiều danh hiệu vô địch World Cup nữ hơn bất kỳ quốc gia nào khác, với bốn lần vô địch.

Mỹ đã đầu tư vào bóng đá nữ từ rất lâu trước hầu hết các quốc gia khác, và khi những ngôi sao như Megan Rapinoe và Alex Morgan bắt đầu mờ nhạt, những cầu thủ như Trinity Rodman nổi lên như những người kế nhiệm xứng đáng.

Trinity Rodman, con gái của cựu ngôi sao bóng rổ giải NBA Dennis Rodman, đã tự mình tạo dựng tên tuổi trong giải NWSL hoàn toàn dựa trên năng lực bản thân. Dĩ nhiên, cô là một nhân vật chủ chốt của đội tuyển Mỹ, gần đây cô đã ký một hợp đồng kỷ lục với Washington Spirit đến năm 2026, trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong làng bóng đá nữ.