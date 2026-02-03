Lý do Rooney chia tay MU để gia nhập Man City 03/02/2026 07:29

(PLO)- Con trai của Wayne Rooney là Kai Rooney chia tay MU để gia nhập Man City trước khi quay lại Old Trafford một lần nữa.

Mới đây, Kai Rooney có lần đầu tiên ra sân tại Old Trafford trong màu áo đội U-18 MU, nhưng cầu thủ trẻ này trước đó từng thi đấu cho các CLB khác, bao gồm kình địch của "quỷ đỏ" là Manchester City. Kai Rooney chia tay MU để gia nhập Manchester City trước khi trở lại Old Trafford.

Tuần trước, huyền thoại của Manchester United Wayne Rooney và vợ là Coleen Rooney đã vô cùng tự hào khi chứng kiến ​​con trai cả Kai Rooney nối bước cha mình. Cậu thiếu niên 16 tuổi có màn ra mắt tại Old Trafford trong màu áo đội U-18 Manchester United trong chiến thắng 2-1 trước Derby County tại FA Cup dành cho đội trẻ.

Đã hơn 20 năm kể từ khi Wayne Rooney gia nhập MU vào năm 2004, sau đó trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử "quỷ đỏ" thành Manchester với 253 bàn thắng sau 559 lần ra sân. Khi giải nghệ vào năm 2021, Wayne Rooney cũng nắm giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Anh.

Gia đình Rooney đang rất hạnh phúc. ẢNH: Anthony Devlin

Với việc người cha đã tạo dựng nên một di sản đáng nể tại Old Trafford và tuyển Anh, sự nghiệp non trẻ của Kai Rooney đương nhiên sẽ được so sánh. Tuy nhiên, Wayne Rooney và Coleen luôn ý thức được áp lực mà các con trai của họ sẽ phải đối mặt và không hề gây áp lực.

Đó là lý do tại sao Kai Rooney được phép ký hợp đồng với kình địch của MU là Man City khi mới 7 tuổi, sau khi thừa nhận rằng cậu không cảm thấy thoải mái ở Old Trafford. Cuối cùng, Kai rời Man City khi Wayne Rooney chuyển đến Mỹ để chơi cho DC United. Cầu thủ trẻ này sau đó đã tái gia nhập MU vào năm 2020 cho đến bây giờ.

"Kai Rooney nói Wayne Rooney đừng đến xem các trận bóng đá khi Kai tham gia các giải đấu nghiệp dư nữa, vì Wayne thường bị đám đông vây quanh và thậm chí không thể xem được trận đấu", Coleen chia sẻ, "Làm sao bạn có thể nói với tất cả những đứa trẻ hâm mộ bạn rằng "hãy đi đi, tôi đang bận xem con trai của tôi thi đấu".

Với người lớn thì khác, bạn có thể nói chuyện với họ, nên thằng bé đã nói, "Ôi bố ơi, đến đây cũng chẳng ích gì vì bố thậm chí còn chẳng thể xem con chơi bóng". Điều đó thật đáng buồn, nhưng cũng không thể làm gì khác được”.

Kai Rooney có trận ra mắt cho đội U-18 của Manchester United khi mới 15 tuổi vào đầu mùa giải này. Tuần trước, Kai bắt đầu trận đấu tại FA Youth Cup trên băng ghế dự bị, vào sân trong hiệp phụ khi đội bóng của Darren Fletcher giành chiến thắng 2-1 và tiến vào vòng tiếp theo.

Wayne Rooney và Coleen được bắt gặp đang chụp ảnh khi Kai Rooney bước ra sân. Sau khi từng cùng cha mình đi vòng quanh sân Old Trafford trong các trận đấu, giờ đây Kai Rooney đang tự tạo dựng con đường riêng của mình tại MU.

Sau trận derby, Wayne Rooney đã chia sẻ một bức ảnh chụp cùng con trai Kai trên mạng xã hội. Anh viết chú thích: "Ngày xưa và bây giờ. Tự hào về con, Kai".

Cha mẹ của Kai ngồi cạnh HLV tạm quyền của MU Michael Carrick, người cũng có con trai đang chơi cho học viện đào tạo trẻ của MU. Wayne Rooney gần đây đã lên tiếng về tầm quan trọng của hệ thống đào tạo trẻ của MU, sau khi chỉ trích phương pháp của HLV Ruben Amorim.

Kai Rooney lớn lên dưới sự chú ý của công chúng và trở thành đại sứ của Puma khi mới 12 tuổi. Coleen trước đây đã vạch ra chiến lược của cô và Wayne trong việc nuôi dạy các con và chia sẻ phản ứng của con trai cả khi bị so sánh với cha mình.

Kai Rooney chia tay MU năm 7 tuổi để gia nhập Man City, sau đó mới trở lại Old Trafford. ẢNH: James Gill - Danehouse

"Chúng tôi chưa bao giờ gây áp lực buộc các con phải chơi bóng đá", Coleen nói với tờ Mirror vào tháng 9 năm 2024, "Chúng tôi luôn để chúng tự quyết định những gì chúng muốn làm. Con trai tám tuổi của tôi đã chơi và chơi rất tốt nhưng sau đó quyết định không muốn chơi bóng nữa, và điều đó không sao cả.

Tôi nghĩ đôi khi chúng cảm thấy áp lực từ người khác, bạn biết đấy. Thỉnh thoảng, nếu chúng tôi ra ngoài, mọi người sẽ đến gần chúng và hỏi, "Các cháu có giỏi như bố không?". Kai nói, "Tôi là một kiểu cầu thủ khác". Bạn phải cho họ biết rằng bạn không cần là phiên bản của ai cả và hãy là chính mình".