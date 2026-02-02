MU phá kỷ lục chuyển nhượng tháng giêng với ngôi sao giá 68 triệu bảng 02/02/2026 06:59

(PLO)- MU phá kỷ lục chuyển nhượng tháng giêng với ngôi sao trị giá 68 triệu bảng Anh, người từng chỉ trích gay gắt các đồng đội trên WhatsApp.

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) giữa lúc kỳ chuyển nhượng tháng giêng năm nay vừa kết thúc. Theo đó, MU phá kỷ lục chuyển nhượng tháng giêng của CLB vào năm 2020 khi hoàn tất việc chiêu mộ thành công Bruno Fernandes từ Sporting.

Và đây là bản hợp đồng "đắt xắt ra miếng" khi Bruno được xem là thương vụ thành công nhất của MU thời hậu HLV Sir Alex Ferguson. Mới nhất vào đêm qua 1-2, Bruno có cú đúp kiến tạo giúp MU thắng Fulham 3-2 để tiếp tục nằm trong Tốp 4 Premier League với 41 điểm.

Nối gót Cristiano Ronaldo thời trẻ, Bruno Fernandes đến Old Trafford với sự ủng hộ nhiệt tình từ người đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Vào thời điểm thương vụ được hoàn tất, Manchester United đang kém vị trí dự Champions League sáu điểm, nhưng sự xuất hiện của Bruno Fernandes đã tạo nên một bước ngoặt.

Với tám bàn thắng và bảy pha kiến ​​tạo chỉ trong 14 trận đấu tại Premier League, Bruno giúp "quỷ đỏ" vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng vào cuối mùa. Tác động tức thì từ bản hợp đồng kỷ lục 67,8 triệu bảng Anh mua Bruno Fernandes trong tháng giêng chắc chắn không làm cựu ngôi sao của MU Ronaldo ngạc nhiên. Trước khi Bruno Fernandes đồng ý gia nhập MU, Ronaldo đã dự đoán tiền vệ này sẽ có một bước chuyển lớn.

MU phá kỷ lục chuyển nhượng tháng giêng khi chiêu mộ Bruno Fernandes vào năm 2020. ẢNH: Shaun Botterill

Khi nói về người đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha thời đó, Ronaldo cho biết: "Trong đội tuyển quốc gia, bạn có Bruno Fernandes, người mà chẳng ai hiểu tại sao lại không rời đi (Sporting). Cậu ấy là một tài năng thực thụ".

Sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng đến Old Trafford, Bruno Fernandes đã chia sẻ vai trò quan trọng của Ronaldo trong việc chốt thương vụ này. Không chỉ trò chuyện với Fernandes, Ronaldo còn dành những phản hồi tích cực về tiền vệ này cho người đồng đội cũ và HLV lúc bấy giờ của Man United, Ole Gunnar Solskjaer.

"Đúng vậy, tôi đã nói chuyện với Cristiano Ronaldo về Manchester United", Bruno Fernandes chia sẻ trên trang web chính thức của Manchester United, "Anh ấy chỉ nói những điều tốt đẹp về Manchester United. Ronaldo nói anh ấy bắt đầu sống giấc mơ của mình ở đây và bắt đầu trở thành một cầu thủ thực sự giỏi ở đây. Tôi nghĩ anh ấy rất vui vì tôi chuyển đến đây".

Bruno Fernandes tiếp tục: "Tôi cũng đã nói chuyện với Ole Gunnar Solskjaer và anh ấy nói anh ấy đã hỏi Cristiano Ronaldo về tôi", Bruno Fernandes giải thích, "Ronaldo nói những điều tốt đẹp về tôi, điều đó thật tuyệt! Cristiano Ronaldo chơi cùng tôi trong đội tuyển Bồ Đào Nha và anh ấy biết tôi, đối với tôi anh ấy là một người tốt. Tôi muốn noi theo bước chân của anh ấy".

Đến năm 2023, Bruno Fernandes tiếp quản vị trí đội trưởng của Manchester United từ Harry Maguire. Từng là đội trưởng của Sporting, một tin nhắn thoại WhatsApp bị rò rỉ từ thời Bruno Fernandes còn thi đấu ở Bồ Đào Nha cho thấy tiêu chuẩn cao mà anh đặt ra cho các đồng đội.

Bruno Fernandes là một trong những bản hợp đồng tốt nhất của MU thời hậu Sir Alex Ferguson. ẢNH: AFP

Theo tờ Record của Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes cho biết: "Tôi không nói gì cả! Thành thật mà nói, nếu anh muốn tôi nói, tôi thà không bình luận gì cả. Tôi rất không hài lòng về thái độ của một số cầu thủ. Có những cầu thủ ở đây không thể hiện thái độ gì cả.

Họ không muốn ở đây, họ không muốn chơi bóng. Nếu họ không muốn ở đây thì cút đi, cứ để họ nói là họ không muốn chơi bóng. Họ bỏ ra cả năm ở đây kiếm tiền, rồi sau đó lại cút đi. Thái độ đó tồi tệ thật đấy".

Bất chấp những khó khăn gần đây của Manchester United, Bruno Fernandes đã tỏa sáng trong suốt thời gian anh thi đấu cho "quỷ đỏ". Anh giành cả Cúp FA và Cúp Liên đoàn kể từ khi gia nhập Quỷ đỏ sáu năm trước. Cựu đội trưởng của Sporting cũng là một phần của đội Manchester United đã chào đón sự trở lại của Ronaldo vào năm 2021. Cặp đôi người Bồ Đào Nha cùng nhau thi đấu 51 trận, trong đó thắng 26 trận.