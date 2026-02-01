Carrick đưa ra yêu cầu đặc biệt để trở thành HLV chính thức của MU 01/02/2026 13:29

Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, Michael Carrick đã đưa ra một yêu cầu đặc biệt liên quan đến đội hình Manchester United nếu ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức vào cuối mùa giải.

Đầu tháng Giêng, MU quyết định chấm dứt hợp tác với HLV Ruben Amorim và bổ nhiệm Carrick làm người thay thế tạm thời. Kể từ sự thay đổi đó, phong độ của Quỷ đỏ đã có sự cải thiện đáng kể. MU đã giành được hai chiến thắng ấn tượng trước 2 đội mạnh nhất Premier League hiện tại là Manchester City và Arsenal.

Carrick hiện có cơ hội kéo dài kỷ lục ấn tượng của mình lên ba trận thắng liên tiếp khi Manchester United tiếp đón Fulham tại Old Trafford vào đêm nay 1-2. Mặc dù có khởi đầu đầy hứa hẹn, tương lai của Carrick trên cương vị HLV của "quỷ đỏ" vẫn còn chưa chắc chắn.

Lãnh đạo CLB chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về người sẽ dẫn dắt Quỷ đỏ mùa giải tới. Một số HLV nổi tiếng đã được liên hệ với việc chuyển đến Old Trafford, bao gồm Oliver Glasner, Zinedine Zidane, Gareth Southgate và Thomas Tuchel.

Carrick đưa ra yêu cầu đặc biệt với MU là cần đưa Rashford trở lại Old Trafford. ẢNH: MIRROR

Yêu cầu đặc biệt của Carrick

Trong bối cảnh không chắc chắn này, các báo cáo gần đây cho thấy Carrick có một mong muốn cụ thể nếu ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức của MU. Theo báo cáo từ tờ Mirror (Anh), Carrick muốn giữ Marcus Rashford trong đội hình của MU.

Rashford, hiện 28 tuổi, chuyển đến Barcelona theo dạng cho mượn vào mùa hè năm ngoái sau khi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, việc chuyển đến Tây Ban Nha đã mang lại tác động tích cực cho ngôi sao người Anh.

Tại Barca, ​​Rashford đã gây ấn tượng với 9 bàn thắng và 12 pha kiến ​​tạo trong 31 lần ra sân trên mọi đấu trường. Theo một báo cáo từ tờ The Telegraph (Anh), Carrick được cho là rất muốn Rashford trở lại Old Trafford để tăng cường sức mạnh cho MU nếu ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức.

"Nếu Michael Carrick được giữ lại làm HLV trưởng của Manchester United sau mùa giải này, ông ấy sẽ muốn người đồng đội cũ của mình trở lại (cả hai từng làm việc cùng nhau dưới thời Louis van Gaal, người đã trao cơ hội ra mắt cho Rashford vào năm 2016)", tờ Telegraph viết.

Tận hưởng chuyến đi Barcelona

Carrick từng dẫn dắt Rashford khi làm HLV tạm quyền MU trước đây. ẢNH: Press Association

Rashford còn hợp đồng với Manchester United đến năm 2028. Tuy nhiên, Rashford thừa nhận anh đang tận hưởng cuộc sống ở Barcelona. Trong một cuộc phỏng vấn với ESPN, Rashford được hỏi liệu anh có muốn ở lại Camp Nou lâu hơn sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc hay không.

"Ồ vâng, tất nhiên rồi. Tôi yêu thích CLB này và tôi nghĩ rằng đối với bất kỳ ai yêu bóng đá, Barcelona là một trong những CLB quan trọng nhất trong lịch sử môn thể thao này. Đối với một cầu thủ, đó là một vinh dự", Rashford nói, "Mục tiêu chính của tôi là giành chiến thắng trong các trận đấu bóng đá. Đó là lý do tôi gia nhập CLB này, và đó cũng là điều mà CLB yêu cầu".