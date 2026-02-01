Bảng xếp hạng UEFA mới nhất và tin vui cho MU 01/02/2026 06:36

(PLO)- Liệu Premier League có giành được suất thứ năm tham dự Champions League? Bảng xếp hạng UEFA mới nhất được công bố là tin vui cho Manchester United và bóng đá Anh.

Mùa giải này, giải Premier League có năm đội giành quyền tham dự Champions League và bảng xếp hạng UEFA mùa này cho thấy họ đang trên đà lặp lại thành tích đó khi các đội bóng Anh tiếp tục thống trị các giải đấu châu Âu.

Giải Ngoại hạng Anh năm nay có kỷ lục sáu đội tham dự Champions League - điều này có được nhờ hệ số xếp hạng UEFA ấn tượng cùng với thành công tại Europa League. Và với tình hình hiện tại, khi Anh là quốc gia nổi bật nhất trong các giải đấu của liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) mùa này, chúng ta có thể thấy thêm sáu đội bóng Anh nữa tham dự Champions League năm sau khi bảng xếp hạng mới nhất cho thấy một bức tranh đầy ấn tượng.

Điểm được tính dựa trên số trận thắng và việc tiến vào vòng tiếp theo của các giải đấu UEFA khác nhau. Vì vậy, với năm đội bóng Anh lọt thẳng vào vòng 16 đội Champions League, và thêm một đội nữa là Newcastle vào vòng play-off, mọi thứ trông khá khả quan. Đó là chưa kể đến những bước tiến ấn tượng mà Aston Villa đang đạt được ở Europa League.

Arsenal đứng đầu vòng bảng Champions League và giúp bóng đá Anh tích lũy rất nhiều điểm. ẢNH: Carl Recine

Kể từ khi Champions League được cải tổ và bổ sung thêm nhiều đội tham gia, hai giải đấu có thành tích tốt nhất châu Âu mùa giải hiện tại sẽ được cộng thêm một suất tham dự, thường nâng tổng số đội tham gia của mỗi quốc gia từ bốn lên năm. Điều đó là tin vui cho bóng đá Anh và những đội như MU, Liverpool hay Chelsea mùa này khi Premier League nhiều khả năng tiếp tục có được suất cộng thêm này ở mùa tới.

Cả chín đội bóng Anh tham dự các giải đấu châu Âu vẫn còn cơ hội tranh giành chức vô địch. Sáu đội từ Champions League, Aston Villa và Nottingham Forest ở Europa League, cùng Crystal Palace ở Europa Conference League.

Vì vậy, điều đó tạo nên bức tranh tích cực khi nhiều CLB Anh vẫn còn tham dự để có cơ hội giúp bóng đá Anh tích lũy thêm nhiều điểm số nữa cho đến cuối mùa giải. Hiện tại, nhìn vào màn trình diễn mùa giải này, ta thấy rõ bóng đá Anh đang bỏ xa các đối thủ châu Âu như thế nào.

Tính đến thời điểm này, Anh đang dẫn đầu bảng xếp hạng UEFA với khoảng cách khá xa so với quốc gia xếp thứ hai là Đức. Nếu giữ nguyên vị trí này đến cuối mùa, Premier League League và Bundesliga sẽ có 5 đội dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, không như Premier League, Bundesliga đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Thứ hạng của họ có thể phụ thuộc vào việc những đội bóng như Bayern Munich tiến sâu đến đâu trong giải đấu.

Bóng đá Anh dẫn đầu bảng xếp hạng UEFA với khoảng cách rất xa so với phần còn lại. ẢNH: UEFA

Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý đều đang bám sát phía sau Đức và đều rất muốn có thêm một đội bóng tham dự cúp châu Âu mùa giải tới. Pháp xếp sau nhưng vẫn có thể đóng vai trò quan trọng, đặc biệt khi Lyon và Strasbourg đang thể hiện rất tốt.

2 CLB của Ligue 1 này lần lượt dẫn đầu bảng xếp hạng Europa League và Europa Conference League - nếu tiến xa hơn nữa, họ sẽ tích lũy được rất nhiều điểm cho bóng đá Pháp. Nhà đương kim vô địch PSG cũng nhiều khả năng sẽ có tiếng nói tại Champions League.