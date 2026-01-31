Bốc thăm Champions League nổ loạt trận ‘siêu kinh điển’ 31/01/2026 14:27

Với thể thức mới của giải đấu, vòng play off Champions League như cánh cửa cuối cùng để 8 đội bóng giành quyền góp mặt ở vòng 16 đội. Chính sự phân tầng này khiến kịch bản xuất hiện những cuộc đại chiến sớm trở nên rõ ràng hơn.

Theo thể thức hiện hành, thứ hạng trên bảng xếp hạng vòng bảng đóng vai trò quyết định trong việc xác định lộ trình đi tiếp của các đội. Điều này buộc mọi CLB phải thi đấu với tinh thần cao nhất từ những lượt trận đầu tiên, bởi chỉ một cú sảy chân có thể đẩy họ vào nhánh đấu rủi ro.

Trên lý thuyết, các đội xếp cao sẽ có lợi thế, nhưng thực tế mùa giải năm nay lại chứng kiến hàng loạt bất ngờ, khiến cuộc đua vào tốp 8 trở nên khốc liệt và mở ra khả năng chạm trán giữa những “ông lớn” từ rất sớm.

Đương kim vô địch PSG có khả năng rất cao sẽ chạm trán Barcelona. Ảnh: EPA.

Một trong những kịch bản gây chú ý nhất là PSG có thể đối đầu Barcelona. Đội bóng thủ đô nước Pháp buộc phải đá play off và trước mắt là thử thách mang tên AS Monaco. Nếu vượt qua được đối thủ quen thuộc ở Ligue 1, PSG có thể đụng độ Barcelona tại vòng 16 đội. Đây là màn tái ngộ đầy duyên nợ giữa hai thế lực từng tạo nên nhiều trận cầu kinh điển ở Champions League, đủ sức được xem như một trận chung kết sớm.

Trong trường hợp tránh được Barcelona, PSG vẫn chưa thể thở phào khi Chelsea có thể là đối thủ tiếp theo. Đại diện nước Anh đang dần lấy lại vị thế và sở hữu dàn cầu thủ giàu tốc độ, sẵn sàng biến bất kỳ cuộc đối đầu nào thành bữa tiệc tấn công. Dù rơi vào nhánh nào, PSG gần như chắc chắn góp mặt trong một trận cầu đinh nếu tiến sâu.

Ở nhánh đấu khác, Juventus cũng đang đối diện tương lai đầy thử thách ở Champions League mùa này. “Bà đầm già” phải vượt qua Galatasaray, đội bóng luôn tiềm ẩn sự khó lường ở sân chơi châu lục. Nếu đi tiếp, Juventus có nguy cơ chạm trán Liverpool hoặc Tottenham, hai đại diện Premier League sở hữu lối chơi pressing và cường độ cao, đủ sức bào mòn bất kỳ đối thủ nào.

Man City có thể sớm đụng độ Real Madrid. Ảnh: EPA.

Real Madrid cũng không tránh khỏi viễn cảnh căng thẳng khi phải đấu Benfica ở vòng play off. Nếu vượt qua, Los Blancos có thể tái ngộ Manchester City, đối thủ từng nhiều lần gieo sầu cho họ trong những mùa giải gần đây. Cuộc so tài giữa hai dàn sao hàng đầu châu Âu luôn mang đến sức hút đặc biệt.

Ngoài ra, Manchester City với vị trí thứ 8 đã sớm giành vé vào vòng 16 đội, nhưng họ vẫn có khả năng chạm trán Inter Milan nếu các kết quả play off diễn ra theo kịch bản định sẵn. Khi đó, người hâm mộ hoàn toàn có thể chứng kiến một màn tái đấu đỉnh cao giữa hai trường phái bóng đá đối lập, hứa hẹn biến vòng knock out Champions League năm nay trở thành sân khấu của những trận cầu không khoan nhượng.