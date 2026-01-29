Pogba rơi vào cơn ác mộng 29/01/2026 13:29

(PLO)- Paul Pogba rơi vào cơn ác mộng mới trong sự nghiệp khi AS Monaco được cho là đang cân nhắc bán đi ngôi sao người Pháp này.

Cựu tiền vệ Manchester United, Paul Pogba, có thể sẽ sớm phải tìm kiếm một CLB mới một lần nữa trong bối cảnh có những lời đồn đoán rằng AS Monaco đang dần mất kiên nhẫn với cầu thủ người Pháp. Pogba rơi vào cơn ác mộng tại AS Monaco.

Tiền vệ người Pháp Paul Pogba có thể sớm phải đối mặt với nhiều biến động hơn trong sự nghiệp giữa những thông tin cho rằng AS Monaco đang cân nhắc xem liệu cựu tiền vệ của MU này có còn tương lai ở CLB hay không.

Paul Pogba, 32 tuổi, là cầu thủ tự do trước khi gia nhập đội bóng Ligue 1 vào mùa hè sau khi mãn hạn án phạt treo giò 18 tháng vì sự sử dụng doping. Pogba đã ký hợp đồng hai năm, tuy nhiên, thời gian của anh ở AS Monaco không mấy thành công, khi chấn thương khiến anh chỉ thi đấu tổng cộng 30 phút trong ba lần ra sân.

Theo tờ Gazetta của Ý, việc Pogba không tạo được dấu ấn đáng kể tại CLB mới có thể khiến thời gian của anh ở AS Monaco bị rút ngắn. Giám đốc điều hành của AS Monaco Thiago Scuro cho biết ông có thể phải ngồi lại nói chuyện với Pogba nếu tình hình không được cải thiện, cho thấy thời gian của Pogba tại CLB của Ligue 1 có thể sớm kết thúc.

Paul Pogba rơi vào cơn ác mộng mới tại AS Monaco. ẢNH: SOPA

Paul Pogba hiện đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương bắp chân gặp phải trong một buổi tập hồi tháng trước. Ban đầu được mô tả là "nhẹ", chấn thương này đã khiến anh phải nghỉ thi đấu bảy trận. Do đó, Pogba sẽ bỏ lỡ cơ hội trả đũa CLB cũ Juventus, đội bóng mà anh từng chỉ trích vì đã loại bỏ anh sau khi anh bị cấm thi đấu vì doping, khi Juventus đối đầu với AS Monaco tại Champions League vào hôm nay 29-1. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0 và cả hai đội đều có mặt ở vòng play-off tranh 8 vé còn lại vào vòng 16 đội Champions League.

Phát biểu sau chấn thương mới nhất của Paul Pogba, HLV Sebastien Pocognoli của As Monaco cho biết: "Việc Paul Pogba có thể hồi phục và thi đấu trở lại đã là điều tuyệt vời rồi. Nhưng hiện tại, tôi không thể nghĩ đến tương lai.

Paul Pogba đang làm việc, và chúng tôi ở đó để hỗ trợ anh ấy. Tôi hiểu sự lo lắng nhưng tôi không thể bận tâm về điều đó. Tôi quản lý đội bóng, và Paul Pogba là một phần trong kế hoạch mà tôi muốn thực hiện, ngay khi anh ấy sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi".

AS Monaco sẽ đối đầu với Rennes ở giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1 và Strasbourg ở vòng 16 đội Cúp quốc gia Pháp sau khi chạm trán với Juventus, tuy nhiên, vẫn chưa rõ khi nào Paul Pogba sẽ sẵn sàng trở lại.

Anh ấy là cầu thủ tự do trong bảy tháng rưỡi trước khi đồng ý gia nhập Monaco.