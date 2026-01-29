Các ngôi sao MU sững sờ trước Carrick 29/01/2026 12:59

Michael Carrick đã có khởi đầu tích cực trên cương vị HLV tạm quyền của MU và cựu tiền vệ này cũng gây ấn tượng với các cầu thủ trên sân tập. Các ngôi sao của MU sững sờ trước Carrick khi thấy những gì ông thầy có thể làm được trong buổi tập.

Cụ thể, tờ Mirror (Anh) đưa tin, Michael Carrick đã khiến các cầu thủ Manchester United kinh ngạc với màn trình diễn kỹ thuật xuất sắc trong buổi tập. Cựu tiền vệ của Quỷ đỏ đã có khởi đầu rực rỡ trong nhiệm kỳ HLV tạm quyền cho đến hết mùa giải.

Carrick đã dẫn dắt MU giành chiến thắng trong trận derby Manchester ngay trong trận ra mắt trên cương vị HLV trưởng, trước khi dàn dựng một chiến thắng đầy kịch tính trước đội đầu bảng Premier League là Arsenal. Carrick sẽ rất muốn giữ vững thành tích bất bại của mình trên băng ghế huấn luyện của MU khi họ tiếp đón Fulham vào cuối tuần này.

Các ngôi sao của MU sững sờ trước Carrick khi thấy ông tập mượt mà. ẢNH: MIRROR

Đội hình của Carrick đã tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho trận đấu, và HLV 44 tuổi này cũng tham gia một số bài tập. Harry Maguire đã vô cùng kinh ngạc trước khả năng chuyền bóng của Carrick, cho thấy HLV của Quỷ đỏ vẫn tràn đầy đẳng cấp.

"Carrick vẫn thực hiện các bài tập chuyền bóng mẫu và vẫn tung ra những đường chuyền mạnh mẽ như thể anh ấy vẫn còn phong độ đỉnh cao", Harry Maguire nói trong tập mới nhất của podcast Inside Carrington, "Hôm trước Carrick có thực hiện các bài tập mẫu, và tôi nghĩ anh ấy đã thực hiện hai đường chuyền.

Mọi người đều thực hiện khoảng 300 lần. Tôi nghĩ hai lần thực hiện của Carrick là tốt nhất mà tôi từng thấy trong số họ! Nhưng không, Carrick vẫn còn phong độ và thực sự rất tích cực trong việc huấn luyện. Ngoài ra, bạn còn có Steve Holland (trợ lý HLV) ở đó nữa. Khi tôi làm việc với Steve ở đội tuyển Anh, anh ấy rất tích cực tham gia vào hầu hết các buổi tập. Vì vậy, bạn có hai HLV thích tham gia vào công việc và tôi nghĩ điều đó thực sự tốt".

Maguire, người đã thi đấu trọn 90 phút trong mọi trận đấu tại Premier League kể từ khi Carrick được bổ nhiệm, cũng dành lời khen ngợi cho HLV trưởng của United về cách ông điều hành công việc. Maguire nói: "Tôi biết Carrick sẽ làm như vậy, chỉ dựa trên kinh nghiệm và cả cách ông ấy huấn luyện khi còn ở đây dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

Lúc đó Carrick nói chuyện rất, rất hay trong phòng thay đồ, và thực sự anh ấy mới chỉ bắt đầu sự nghiệp huấn luyện, nên tôi không hề ngạc nhiên khi anh ấy đến và cách anh ấy nói chuyện trong cuộc họp đầu tiên cũng như cách các buổi tập diễn ra. Và tôi thực sự nghĩ Carrick có một đội ngũ nhân viên tuyệt vời, tất cả đều cùng chung một mục tiêu và tôi rất ấn tượng với anh ấy".

Hậu vệ Ayden Heaven tiết lộ anh đang gặt hái được nhiều thành quả từ sự hợp tác với Carrick và đội ngũ trợ lý của ông, đồng thời nhấn mạnh Jonny Evans và Jonathan Woodgate là những người đặc biệt có giá trị.

Maguire kinh ngạc trước khả năng của Carrick. ẢNH: Michael Regan

"Vâng, thật sự rất tốt, đặc biệt là Jonny Evans, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều," chàng trai 19 tuổi Heaven giải thích, "Tôi và Leny Yoro, sau một số buổi tập, chúng tôi sẽ tập thêm và trau dồi những kỹ năng cơ bản. Ngay cả giữa các bài tập, trong suốt các buổi tập, họ luôn kéo tôi sang một bên và giúp tôi điều chỉnh tư thế. Tôi rất thích điều đó. Họ giúp đỡ tôi rất nhiều".

Điều này diễn ra sau khi Carrick áp dụng một "quy tắc mới" tại Manchester United, tập trung nhiều hơn vào việc huấn luyện riêng cho từng cầu thủ trong các buổi tập. Các buổi tập hiện được cho là ngắn gọn hơn nhưng đòi hỏi cao hơn, và toàn đội được cho là đã phản ứng tích cực với phương pháp mới của Carrick. Các cầu thủ cũng được cho là rất ấn tượng với sự kỹ lưỡng và chú trọng đến từng chi tiết trên sân tập.