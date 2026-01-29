MU xác định ngày HLV chính thức dẫn dắt trận đầu tiên 29/01/2026 06:59

(PLO)- Manchester United đã lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới, đồng nghĩa thời điểm HLV chính thức mới của "quỷ đỏ" dẫn dắt trận đầu tiên cũng được xác định.

Manchester United đã có một giai đoạn tích cực dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick sau khi Ruben Amorim bị sa thải, nhưng dường như sự chú ý đã chuyển sang mùa giải tới trong bối cảnh "quỷ đỏ" tìm kiếm một HLV chính thức.

Theo tờ Mirror (Anh), tân HLV chính thức của Manchester United có thể sẽ dẫn dắt trận đấu đầu tiên tại Helsinki (Phần Lan) khi "quỷ đỏ" lên kế hoạch cho mùa giải tới. Đội chủ sân Old Trafford vẫn đang tìm kiếm một HLV dài hạn bất chấp những đóng góp xuất sắc của Michael Carrick.

Carrick đã thay thế Ruben Amorim đến hết mùa giải hồi đầu tháng và đã gây ấn tượng, khi giúp MU đánh bại cả hai đội đang dẫn đầu Premier League là Arsenal và Manchester City. Tuy nhiên, kế hoạch của MU vẫn là Carrick sẽ rời Old Trafford trước mùa giải 2026/27.

Mặc dù Manchester United vẫn chưa tìm được người kế nhiệm Amorim, nhưng các kế hoạch cho mùa giải tới đã được chuẩn bị sẵn. Theo tờ The Sun (Anh), ban lãnh đạo Manchester United dự định tổ chức các trận đấu giao hữu trước mùa giải tại Helsinki và Gothenburg.

Carrick vẫn có khả năng trở thành HLV chính thức của MU. ẢNH: EPA

Các cuộc đàm phán về kế hoạch tiền mùa giải mới của MU vẫn đang tiếp diễn nhưng dường như sắp được hoàn tất. Thông thường, MU sẽ đến Mỹ để tham gia chuyến du đấu trước mùa giải, nhưng với việc World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, có vẻ như kế hoạch đã phải thay đổi.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, các trận đấu này có thể là cơ hội đầu tiên để tân HLV của MU đánh giá đội bóng. Khu vực Scandinavia không phải là nơi xa lạ với Quỷ đỏ, khi họ đã khởi đầu lịch trình chuẩn bị trước mùa giải tại đây bằng trận đấu với Leeds United mùa trước, trong khi đó MU cũng đã đối đầu với gã khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray tại Gothenburg vào năm 2016.

Trong khi lịch trình trước mùa giải đang dần hình thành, Manchester United chắc chắn sẽ muốn kết thúc mùa giải hiện tại một cách tích cực. Hiện tại, Quỷ đỏ đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League trước trận đấu với Fulham trên sân nhà Old Trafford vào cuối tuần này.

Carrick đã được thông báo rằng mục tiêu của MU từ nay đến khi kết thúc mùa giải là lọt vào tốp 4 Premier League để giành một suất tham dự Champions League mùa tới. Khi được hỏi về cảm nhận của ông trong thời gian dẫn dắt MU với tư cách HLV tạm quyền, Carrick trả lời: "Tôi đang rất thích thú. Đây là một vị trí tuyệt vời. Còn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo: tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó mỗi tuần. Tôi đang tận hưởng công việc này và tôi sẽ tiếp tục làm những gì có thể".

Trong khi đó, hậu vệ Harry Maguire hết lời khen ngợi Carrick và những gì ông đã làm được sau chiến thắng 3-2 của MU trước Arsenal ngay trên sân khách Emirates. Maguire nói: “Michael Carrick đã đến, anh ấy đã làm rất tốt, mang đến một nguồn năng lượng mới, cả đội thực sự đã đoàn kết hơn".

Mặc dù Carrick đã có một quãng thời gian ấn tượng cho đến nay, nhưng một số HLV nổi tiếng đã được liên hệ cho một vị trí tại Old Trafford. HLV đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, nằm trong danh sách rút gọn của MU cùng với Mauricio Pochettino và Carlo Ancelotti.