Thông tin mới về vụ chuyển nhượng Onana của MU 28/01/2026 11:02

Thông tin mới về vụ chuyển nhượng Onana của MU từ truyền thông Anh, người đại diện của thủ môn người Cameroon đang đàm phán với Inter Milan về khả năng trở lại Serie A. Thủ môn của "quỷ đỏ" thành Manchester hiện đang được cho mượn tại Trabzonspor sau khi mất vị trí chính thức vào tay Senne Lammens.

Thủ môn Andre Onana của Manchester United được cho là đang đàm phán về việc rời Old Trafford vĩnh viễn vào mùa hè. Tuyển thủ người Cameroon hiện đang được cho mượn tại Trabzonspor, nơi anh gây ấn tượng mạnh mẽ tại giải Vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ thua 3 trong 16 lần ra sân.

Hiện tại, Trabzonspor đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Super Lig, sau Galatasaray và Fenerbahce, và Onana đã đóng vai trò quan trọng kể từ khi gia nhập CLB. MU đã chấp thuận việc chuyển nhượng Onana tạm thời sau khi Senne Lammens đến Old Trafford.

Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail (Anh), CLB cũ của Onana là Inter Milan đang thảo luận về khả năng đưa thủ môn này trở lại Serie A. Và người đại diện của Onana đã đến Ý để tìm hiểu khả năng chuyển đến sân San Siro.

Vụ chuyển nhượng Onana của MU có bước ngoặt mới. ẢNH: MIRROR

Tuy nhiên, bản báo cáo cho thấy cầu thủ người Cameroon vẫn chưa từ bỏ hy vọng trở lại Old Trafford và giành lại chiếc áo số một từ tay Lammens. Mặc dù vậy, người ta dự đoán Onana sẽ rời Old Trafford vào mùa hè này, sau khi không còn được trọng dụng vì một loạt những sai lầm tai hại.

Manchester United đã bỏ ra 47,2 triệu bảng để chiêu mộ Onana từ Inter Milan vào mùa hè năm 2023. Thủ môn này đã dẫn dắt đội bóng Ý vào chung kết Champions League, nơi họ để thua sát nút trước Manchester City.

Onana cũng đóng vai trò quan trọng trong những chiến thắng của Inter Milan tại Cúp Ý và Siêu cúp Ý trong thời gian thi đấu tại San Siro, nơi anh vẫn được các ông chủ cũ hết mực kính trọng. Thủ môn số một hiện tại của Inter Milan, Yann Sommer, dự kiến ​​sẽ rời CLB vào mùa hè này, và các nguồn tin cho thấy gã khổng lồ Serie A đã bắt đầu đàm phán với Onana về khả năng trở lại.

Thủ môn Onana được cho là vẫn sở hữu căn biệt thự ở Milan, tuy nhiên mức lương của anh có thể trở thành vấn đề nan giải sau khi được tăng lương trong thời gian cho mượn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Onana vẫn còn hai năm rưỡi trong hợp đồng hiện tại với MU, và các nguồn tin cho thấy "quỷ đỏ" có thể cần phải đàm phán một thỏa thuận dàn xếp để bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào có thể thành hiện thực.

Tình hình của Onana không phải là dấu hỏi duy nhất đối với Manchester United mùa hè này, khi mà tương lai của HLV trưởng CLB vẫn còn nhiều bất ổn. Michael Carrick đã tạo ấn tượng mạnh mẽ kể từ khi tiếp quản vị trí HLV tạm quyền, giúp đội bóng giành được hai chiến thắng liên tiếp trước Manchester City và Arsenal, đưa họ trở lại top bốn Premier League.