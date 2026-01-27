6 cầu thủ Premier League có di sản vĩ đại hơn Ronaldo 27/01/2026 13:59

Cristiano Ronaldo đã thể hiện phong độ xuất sắc khi trở lại Manchester United trong mùa giải 2021/2022. Tuy nhiên, tại Premier League, CR7 vẫn xếp sau những cầu thủ dưới đây về di sản trong sự nghiệp.

Ronaldo đã ghi 18 bàn cho Manchester United tại Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu tiên trở lại. Tổng cộng, anh ghi 32 bàn trong 49 lần ra sân cho "quỷ đỏ" trong lần thứ hai ở Old Trafford. Ronaldo cũng đã khẳng định vị thế là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế.

Không dừng lại ở đó, Ronaldo duy trì được kỷ lục đáng kinh ngạc khi liên tục được đề cử cho giải thưởng Quả bóng vàng mỗi mùa giải kể từ năm 2004. Ronaldo đã được đề cử cho giải thưởng Quả bóng vàng 19 năm liên tiếp. Tuy nhiên, tại Ngoại hạng Anh, Cristiano Ronaldo vẫn còn kém xa 6 huyền thoại về tầm ảnh hưởng trong sự nghiệp.

Rooney có di sản vĩ đại hơn Ronaldo tại Premier League. ẢNH: AFP

6. Wayne Rooney - Everton và Manchester United

Wayne Rooney là một trong những cầu thủ hung hãn nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Anh luôn tranh giành từng quả bóng, làm việc cực kỳ chăm chỉ và có khả năng thiên phú để làm choáng váng đối thủ.

Rooney lần đầu tiên gây ấn tượng mạnh mẽ khi khoác áo Everton, chứng tỏ bản lĩnh của mình trước những hậu vệ đáng sợ nhất. Sau mùa giải 2003/2004, Manchester United đã chiêu mộ Rooney.

Trong 13 mùa giải tiếp theo, Rooney ghi được 183 bàn thắng và có 93 pha kiến ​​tạo trong 393 trận đấu ở giải Premier League, giúp Quỷ đỏ giành được 5 chức vô địch. Sự kết hợp giữa anh và Ronaldo đặc biệt hiệu quả.

Rooney trở lại Everton trước mùa giải 2017/18, nơi anh ghi được 10 bàn thắng trước khi chuyển đến MLS. Rooney đã ghi được 208 bàn thắng và có 103 pha kiến ​​tạo tại Premier League trong 491 lần ra sân.

5. Paul Scholes - Manchester United

Paul Scholes có thể được coi là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Scholes, người từng thi đấu cùng Ronaldo trong sáu mùa giải, đã dành toàn bộ sự nghiệp chuyên nghiệp của mình tại Manchester United.

Khi đạt phong độ cao nhất, Paul Scholes là trái tim của đội, luôn nỗ lực hết mình để điều tiết lối chơi của MU. Scholes đã ghi 107 bàn thắng và có 55 pha kiến ​​tạo trong 499 lần ra sân ở giải Ngoại hạng Anh suốt 20 mùa giải. Anh giúp Quỷ đỏ giành được 11 chức vô địch Premier League.

4. Frank Lampard - West Ham United, Chelsea và Manchester City

Rooney và Lampard đều là những huyền thoại Premier League. ẢNH: BOLA

Frank Lampard đã có một sự nghiệp lẫy lừng. Anh là một người chuyền bóng hàng đầu và đọc trận đấu rất xuất sắc. Lampard từng thi đấu cho ba CLB tại Premier League, nhưng những màn trình diễn xuất sắc nhất của anh chắc chắn là tại Chelsea. Lampard đã trải qua 13 mùa giải tại Stamford Bridge, ghi 147 bàn thắng và có 90 pha kiến ​​tạo trong 429 lần ra sân ở giải đấu. Những bàn thắng và pha kiến ​​tạo của Lampard đã giúp The Blues giành ba chức vô địch Premier League.

Mùa giải xuất sắc nhất của Lampard ở Premier League là mùa 2004/2005, khi anh ghi được 13 bàn thắng và có 18 pha kiến ​​tạo trong 38 lần ra sân, giúp Chelsea giành chức vô địch. Tổng cộng, trong màu áo West Ham United, Chelsea và Manchester City, Lampard đã chơi 609 trận, ghi 177 bàn thắng và có 102 pha kiến ​​tạo.

3. Ryan Giggs - Manchester United

Giống như Scholes, Ryan Giggs cũng là một cầu thủ chỉ chơi cho một CLB duy nhất. Cầu thủ người Xứ Wales chỉ thi đấu cho Manchester United trong suốt sự nghiệp của mình, tạo nên một di sản vô song tại Old Trafford.

Giggs là một tiền vệ vô cùng đa năng. Anh chơi tốt nhất ở vị trí tiền vệ cánh trái, nhưng cũng có thể chơi ở vị trí trung tâm hoặc cánh phải. Anh đã trải qua 23 mùa giải ở giải đấu hàng đầu nước Anh, ghi được 109 bàn thắng và lập kỷ lục 162 pha kiến ​​tạo trong 632 trận đấu.

Những kỹ năng của Giggs đã giúp Quỷ đỏ giành được 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh, trong đó có 3 chức vô địch cùng với Ronaldo. Không có cầu thủ nào trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh có nhiều danh hiệu hơn Giggs.

2. Sergio Aguero - Manchester City

Sergio Aguero đã thay đổi cục diện Ngoại hạng Anh sau khi chuyển đến Man City từ Atletico Madrid vào mùa hè năm 2011. Tiền đạo người Argentina nổi lên như một ngôi sao Ngoại hạng Anh ngay trong mùa giải đầu tiên, ghi 23 bàn thắng trong 34 lần ra sân.

Aguero chỉ thi đấu cho Manchester City tại Ngoại hạng Anh, ghi được 184 bàn thắng và có 47 pha kiến ​​tạo trong 275 lần ra sân suốt 10 mùa giải. Anh từng một lần giành Chiếc giày vàng, nhận được giải thưởng danh giá này sau khi ghi 26 bàn thắng trong mùa giải 2014-15 (33 lần ra sân).

Ronaldo và Aguero chưa từng đối đầu nhau ở giải Ngoại hạng Anh, khiến người hâm mộ không được chứng kiến ​​một cuộc chạm trán đỉnh cao giữa hai tiền đạo đẳng cấp thế giới này.

Thierry Henry - Arsenal

Henry là một tiền đạo cực kỳ thông minh, có khả năng làm những điều không tưởng chỉ trong nháy mắt. Nhanh nhẹn, khéo léo và có khả năng dứt điểm hủy diệt, Henry chính là hình mẫu lý tưởng của một tiền đạo hoàn hảo.

Cầu thủ người Pháp đã trải qua chín mùa giải tại Arsenal, nổi lên như một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại trong giai đoạn đầu khoác áo "pháo thủ" từ năm 1999 đến 2008. Henry trở lại Arsenal vào mùa giải 2011 - 2012 cho mùa giải cuối cùng, ghi được một bàn thắng trong bốn lần ra sân.

Henry là một trong những cầu thủ chủ chốt của HLV Arsène Wenger trong mùa giải 2001 - 2002, ghi được 24 bàn thắng trong 33 lần ra sân. Ngoài việc giành chức vô địch, Henry còn giành được danh hiệu Chiếc giày vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Henry giành được Chiếc giày vàng thứ hai trong mùa giải 2003 - 2004, ghi được 30 bàn thắng, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp, giúp Arsenal giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Pháo thủ đã bất bại trong mùa giải đó, trở thành đội bóng đầu tiên và duy nhất giành chức vô địch Premier League mà không thua trận nào.

Henry đã bổ sung thêm hai Chiếc giày vàng nữa vào bộ sưu tập của mình trong các mùa giải 2004 - 2005 và 2005 - 2006, trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử có tới bốn Chiếc giày vàng Premier League. Tổng cộng, Henry đã chơi 258 trận ở giải Ngoại hạng Anh trong sự nghiệp, ghi được 175 bàn thắng và 74 pha kiến ​​tạo.