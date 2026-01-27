MU đối mặt bài toán lớn sau thông tin chấn động về Cole Palmer và Bruno Fernandes 27/01/2026 13:46

Manchester United được cho là đang cân nhắc chiêu mộ ngôi sao của Chelsea và tuyển Anh Cole Palmer trong một thông tin chấn động vào thời điểm đội trưởng Bruno Fernandes được cho là đang xem xét tương lai lâu dài của mình.

Chưa đầy 12 tháng sau khi được các CLB thuộc giải Saudi Pro League của Saudi Arabia săn đón, Bruno Fernandes một lần nữa được cho là đang cân nhắc tương lai của mình tại Old Trafford. Đội trưởng của MU đã nhận được sự quan tâm chuyển nhượng nghiêm túc từ các CLB của Saudi Arabia hồi mùa hè. Tuyển thủ Bồ Đào Nha thậm chí còn nói rõ rằng anh cảm thấy "tổn thương" trước hành động của ban lãnh đạo "quỷ đỏ" khi cho rằng họ đang cố gắng bán anh.

Bruno Fernandes còn hợp đồng kéo dài đến năm 2027, có điều khoản gia hạn thêm một năm với MU. Và ở tuổi 31, tiền vệ người Bồ Đào Nha biết rằng đây là lần cuối cùng anh nhận được khoản tiền lớn trong sự nghiệp nếu thực hiện vụ chuyển nhượng.

Những lời đồn đoán về một vụ chuyển nhượng béo bở sang Trung Đông vẫn không hề lắng xuống dù Bruno Fernandes đã quyết định ở lại Old Trafford vào mùa hè. Tuy nhiên, dường như không ai muốn chấm dứt hoàn toàn những lời bàn tán về vụ chuyển nhượng này.

Thông tin chấn động về Bruno Fernandes và Cole Palmer khiến MU khó xử. ẢNH: MIRROR

Ban lãnh đạo của Manchester United đã sẵn sàng bán Bruno Fernandes vào mùa hè năm ngoái và mặc dù lập trường đó dường như đã mềm mỏng hơn vì HLV Ruben Amorim quyết tâm giữ chân người đồng hương ở lại Old Trafford. Bây giờ, MU có lẽ cần phải trả mức lương khoảng 400.000 bảng mỗi tuần để thuyết phục Bruno Fernandes ở lại, như tờ Mirror Football đã tiết lộ hôm thứ Hai.

Việc MU bán Bruno Fernandes với số tiền lớn vẫn rất tiềm năng, nhưng điều kiện tiên quyết là anh vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất đội, vượt xa những người khác. Và hiện tại Bruno Fernandes cũng không hề có dấu hiệu sa sút. Không thể phủ nhận, việc thay thế một cầu thủ tài năng như Bruno Fernandes sẽ là một thách thức lớn đối với bất kỳ ai mà MU chọn làm HLV trưởng chính thức tiếp theo, hoặc đối với Carrick, nếu ông tiếp tục gây ấn tượng và giữ được vị trí này sau khi mùa giải kết thúc.

Tuy nhiên, việc chiêu mộ một cầu thủ chất lượng như Cole Palmer sẽ giúp giảm thiểu đáng kể tác động nếu Bruno Fernandes ra đi. Tiền vệ kiến ​​tạo của Chelsea, người đã trưởng thành và trở thành một trong những tiền vệ tấn công nguy hiểm nhất Premier League, được cho là đang cảm thấy không hài lòng tại Stamford Bridge và sẵn sàng trở lại vùng Tây Bắc. Tờ The Sun (Anh) đưa tin cầu thủ 23 tuổi người Anh Cole Palmer thậm chí còn "hoan nghênh" sự quan tâm từ Manchester United, đội bóng mà anh từng hâm mộ khi còn trẻ.

Việc MU chiêu mộ Cole Palmer có lẽ sẽ không hề rẻ vì hợp đồng của anh với Chelsea còn đến năm 2033. Tuy nhiên, vẫn có khả năng MU sẽ tài trợ cho thương vụ này bằng cách bán đi một cầu thủ có giá trị lớn, chẳng hạn như Bruno Fernandes.

Nếu Bruno Fernandes.sẵn sàng tìm kiếm những chân trời mới và một khoản tiền lớn đang chờ đợi, cộng thêm triển vọng MU tìm được người thay thế xứng đáng trong tương lai như Cole Palmer, thì sẽ thật điên rồ nếu ban lãnh đạo MU không ít nhất xem xét đến khả năng này.