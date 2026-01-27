4 kỷ lục ấn tượng của Arsenal bị phá hủy sau trận thua MU 27/01/2026 07:29

(PLO)- 4 kỷ lục ấn tượng của Arsenal đã bị phá hủy sau trận thua thảm hại trước Manchester United: Sân vận động Emirates sụp đổ.

Chuỗi trận bất bại trên sân nhà Emirates của Arsenal mùa này cuối cùng bị phá vỡ sau thất bại 2-3 trước Manchester United ở vòng 23 Premier League. Mặc dù vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng, Arsenal chỉ còn hơn đội xếp thứ hai là Man City 4 điểm.

Trước trận đấu với MU, Arsenal có sự tự tin cao độ. "Pháo thủ" cũng có một lợi thế lớn, đó là thống kê thuận lợi hơn so với "Quỷ Đỏ". Tuy nhiên, MU đã đánh bại Arsenal một cách áp đảo. Đội bóng của Mikel Arteta hoàn toàn bất lực trước MU. Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, MU đã chơi một trận đấu đầy quyết liệt, khiến Arsenal phải bó tay.

Dưới đây là bốn kỷ lục ấn tượng của Arsenal đã bị phá vỡ sau trận thua thảm hại trước Manchester United.

Kỷ lục ấn tượng của Arsenal đã bị phá vỡ. ẢNH: EPA

Kỷ lục bất bại tại Emirates

Trước khi tiếp đón Manchester United, Arsenal bất bại trên sân nhà Emirates mùa này.

Kết quả là, nhiều người dự đoán Arsenal sẽ dễ dàng đánh bại Manchester United. Thay vào đó, đội bóng của Mikel Arteta đã phải nhận thất bại.

MU đã trở thành đội đầu tiên đánh bại Arsenal tại Emirates mùa giải này.

2. Hai bàn thắng từ ngoài vòng cấm, lần đầu tiên kể từ năm 2008

Đây là lần đầu tiên kể từ trận đấu với Tottenham Hotspur vào tháng 10 năm 2008 mà một đội khách ghi được hai bàn thắng trở lên từ ngoài vòng cấm trong một trận đấu Ngoại hạng Anh gặp Arsenal.

Hai bàn thắng từ những cú sút xa ngoài vòng cấm của MU do Patrick Dorgu và Matheus Cunha ghi.

MU đánh bại Arsenal ngay trên sân khách Emirates. ẢNH: EPA

3. Kỷ lục cũ cũng bị phá vỡ

Ngoài ra, Arsenal cũng đã nắm giữ một kỷ lục lâu năm và cuối cùng kỷ lục đó cũng bị MU phá vỡ.

Đây là lần đầu tiên Arsenal để thủng lưới ba bàn trong một trận đấu Ngoại hạng Anh kể từ tháng 12 năm 2023 trong trận gặp Luton Town (thắng 4-3), chấm dứt chuỗi 83 trận đấu tại giải đấu hàng đầu nước Anh mà không để thủng lưới ba bàn.

4. Chiến thắng trên sân khách đầu tiên của MU trước Arsenal kể từ năm 2017

Đã lâu rồi Manchester United chưa giành chiến thắng trên sân khách trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh. Nhưng sự chờ đợi đó đã kết thúc.

Đây là chiến thắng trên sân khách đầu tiên của Manchester United trước Arsenal tại Premier League kể từ tháng 12 năm 2017.