Cầu thủ đến từ thiên hà khác 26/01/2026 13:59

(PLO)- Lamine Yamal có biệt danh mới: Cầu thủ đến từ thiên hà khác sau bàn thắng ngoạn mục của anh tại La Liga.

Đêm qua và rạng sáng nay 26-1, Barcelona đã đánh bại Real Oviedo 3-0 ở vòng 21 La Liga. Sau trận đấu, HLV Guillermo Almada của Real Oviedo đã đặt cho ngôi sao Barcelona Lamine Yamal một biệt danh mới "cầu thủ đến từ thiên hà khác".

HLV Guillermo Almada của Real Oviedo gọi Yamal như thế sau bàn thắng ngoạn mục của tiền đạo Barca này. Yamal ghi bàn thắng thứ ba của trận đấu bằng một pha xử lý bóng đẹp mắt từ trong vòng cấm, giúp Barca giành chiến thắng 3-0 trước Real Oviedo tại sân vận động Spotify Camp Nou. Trước đó, Dani Olmo và Raphinha đã giúp đội bóng xứ Catalan dẫn trước hai bàn, vượt qua Real Madrid để trở lại vị trí đầu bảng La Liga, với khoảng cách 1 điểm (52 so với 51).

“Chúng ta đang nói về một cầu thủ đến từ thiên hà khác”, HLV Guillermo Almada của Real Oviedo nói khi được hỏi về bàn thắng ở phút 73 của Yamal, theo trích dẫn của ESPN, "Yamal sở hữu phẩm chất phi thường và luôn xuất hiện vào những thời điểm quan trọng trong các trận đấu. Cậu ấy đã là một ngôi sao, dù còn rất trẻ nhưng đã có khả năng quyết định kết quả trận đấu".

Yamal được gọi là cầu thủ đến từ thiên hà khác. ẢNH: AFP

Hansi Flick bình luận về bàn thắng của Yamal

Đó là bàn thắng thứ 11 của Yamal trong mùa giải và là điểm nhấn của một trận đấu ban đầu khá tẻ nhạt và kết thúc trong cơn mưa lớn kèm theo sấm sét. Tuy nhiên, HLV Hansi Flick của Barcelona lại tập trung hơn vào vai trò của cầu thủ trẻ này trong bàn thắng đầu tiên, khi sức ép của Yamal đã giúp Barcelona giành lại bóng và mở đường cho Olmo ghi bàn kể từ khi bình phục chấn thương vai hồi đầu tháng này.

"Đối với tôi, điều quan trọng hơn nhiều là những gì Lamine Yamal đã làm để ghi bàn thắng đầu tiên", HLV người Đức Flick nói trong cuộc họp báo sau trận đấu, "Cách Yamal pressing và giành bóng để ghi bàn thắng đó chính xác là những gì chúng tôi muốn.

Đó là chìa khóa để mở màn trận đấu và giành được ba điểm. Đối với tôi, điều đó quan trọng hơn bàn thắng thứ ba. Nhưng tất nhiên, mọi người đều vui mừng khi thấy Yamal ghi bàn, và tôi cũng vui vì cậu ấy có thể ghi những bàn thắng như vậy".

Barca chưa thực sự sống lại

Chiến thắng của Real Madrid trước Villarreal vào thứ Bảy tuần trước đã đưa họ lên dẫn đầu La Liga, sau khi Barca thua Real Sociedad tuần trước. Flick thừa nhận chiến thắng trước Oviedo để giành lại ngôi đầu bảng không phải là một màn lội ngược dòng thực sự thuyết phục sau thất bại đó, viện dẫn lịch thi đấu dày đặc của đội.

"Real Oviedo chơi với tâm thế thoải mái. Họ chơi táo bạo, pressing tầm cao, và chúng tôi đã không thể hiện phong độ tốt nhất, ít nhất là trong hiệp một", HLV Flick nói, "Hiệp hai tốt hơn. Chúng tôi tập trung vào từng trận đấu. Chúng tôi phải di chuyển nhiều, hầu như không có ngày nghỉ.

Đó cũng là điều đáng để theo dõi. Đúng vậy, đây là bóng đá chuyên nghiệp, điều đó là bình thường, đó là công việc của chúng tôi. Nhưng tôi có thể thấy toàn đội đã nỗ lực hết mình, đặc biệt là trong hiệp hai".