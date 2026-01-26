Amad đáp trả hoàn hảo về việc Arsenal thắng MU 4-0 26/01/2026 13:06

Manchester United đã đánh bại Arsenal với tỷ số 3-2 trong một trận đấu hấp dẫn thuộc Ngoại hạng Anh ngay trên sân khách Emirates và Amad đáp trả hoàn hảo, lên tiếng phản hồi trên mạng xã hội về 1 bình luận dự đoán "pháo thủ" sẽ dễ dàng thắng "quỷ đỏ" 4-0.

Amad của MU đã mỉa mai đối thủ Arsenal sau chiến thắng của Quỷ đỏ trước ứng cử viên vô địch Premier League. MU bước vào trận đấu với hy vọng tận dụng đà tích cực từ chiến thắng 2-0 trước Manchester City cuối tuần trước.

Tuy nhiên, họ lại phải đối mặt với một thử thách lớn khác, đó là chuyến làm khách đến sân của đội đầu bảng Premier League, Arsenal. Đội bóng của Michael Carrick đã bị dẫn trước ngay trong hiệp một sau bàn phản lưới nhà của Lisandro Martinez.

MU đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân khách Emirates. ẢNH: Justin Setterfield

Đội khách MU đã kịp thời gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ giải lao khi Bryan Mbeumo ghi bàn gỡ hòa 1-1. Mọi chuyện càng trở nên tốt đẹp hơn cho MU trong hiệp 2, khi Patrick Dorgu tạo nên màn lội ngược dòng, đưa "quỷ đỏ" dẫn trước 2-1 ở phút thứ 50.

Trong một trận đấu đầy kịch tính, Arsenal tưởng chừng đã giành được một điểm khi Mikel Merino ghi bàn ở phút 84 gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảnh khắc kịch tính cuối cùng, với bàn thắng ngoạn mục của Matheus Cunha giúp MU giành trọn ba điểm chỉ ba phút trước khi trận đấu kết thúc.

Chiến thắng này đã khơi dậy niềm vui ăn mừng từ phía Manchester United cả trên sân cỏ lẫn trong số các cổ động viên đến sân khách, và dường như Amad đã mở rộng niềm vui đó lên mạng xã hội.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Jay, một người nổi tiếng trên mạng xã hội và là cổ động viên của Arsenal, đã dự đoán kết quả trận đấu trên X (trước đây là Twitter). Anh ấy đăng tải: "Arsenal sẽ thắng 4-0, họ vừa gửi cho tôi kịch bản".

Amad không ngần ngại nhắc lại lời dự đoán đó sau trận đấu, Amad trích dẫn bài đăng và thêm hình ảnh tỷ số cuối cùng (3-2), viết: "Chúc vui vẻ nhé nhóc" kèm theo biểu tượng mặt cười nháy mắt. Jay đáp lại: "Cố lên, đừng bao giờ tweet cho tôi nữa."

Amad đã có một lời đáp trả cuối cùng, đại ý là: "Hy vọng duy nhất của cậu là một quả phạt góc (biểu tượng cảm xúc cười). Hãy khiêm nhường đi nhóc (biểu tượng cảm xúc ra hiệu im lặng)". Amad ám chỉ Arsenal rất mạnh trong bài đá phạt góc và mỉa mai chỉ nhờ phạt góc Arsenal mới ghi bàn được.

Amad đáp trả hoàn hảo người dự đoán Arsenal thắng MU 4-0. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Chiến thắng này giúp MU duy trì chuỗi trận thắng dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick. Nó cũng giúp "quỷ đỏ" vượt qua Chelsea trên bảng xếp hạng Premier League, hiện đang đứng ở vị trí thứ tư với 38 điểm. Mặt khác, Arsenal vẫn dẫn trước Manchester City và Aston Villa 4 điểm trên bảng xếp hạng. Thất bại này đồng nghĩa với việc họ bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách dẫn đầu.

Manchester United sẽ trở lại sân cỏ vào Chủ nhật tuần tiếp đón Fulham tại Old Trafford ở vòng 24 Premier League. Sau đó, đội bóng của Carrick sẽ đón tiếp Tottenham vào tuần tiếp theo.