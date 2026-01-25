'MU là CLB lớn nhất, con trai tôi đã từ chối Arsenal, Liverpool và Man City' 25/01/2026 06:59

(PLO)- "MU là CLB lớn nhất, con trai tôi đã từ chối Arsenal, Liverpool và Man City để gia nhập họ", đó là câu nói của ai?

Radamel Falcao đã có rất nhiều lựa chọn trước khi quyết định ký hợp đồng với MU. Và cha của tiền đạo người Colombia này đã lên tiếng, "MU là CLB lớn nhất, con trai tôi đã từ chối Arsenal và Liverpool để gia nhập Old Trafford".

Theo đó, Radamel Falcao đã từ chối Arsenal, Liverpool và Manchester City để ký hợp đồng với Manchester United. Đó là vào năm 2014, khi tiền đạo người Colombia trở thành ngôi sao lớn mới nhất gia nhập Quỷ đỏ. Đó là quyết định được cầu thủ có biệt danh là "mãnh hổ" này đưa ra vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm đó.

Theo lời cha của Falcao, anh coi Manchester United là CLB lớn nhất và quan trọng nhất ở Anh và sẵn sàng từ chối lời đề nghị từ các đối thủ lớn nhất của "quỷ đỏ" để được khoác lên mình chiếc áo đỏ tại Old Trafford. Falcao lần đầu tiên nổi lên trên đấu trường quốc tế tại Porto trước khi quãng thời gian thi đấu cho Atletico Madrid giúp anh được coi là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu.

Với kỷ lục 70 bàn thắng trong 91 trận đấu tại Tây Ban Nha, Falcao đã dẫn dắt đội bóng của HLV Diego Simeone giành hai chức vô địch Europa League liên tiếp vào năm 2011 và 2012. Sau khi ghi được 34 bàn thắng trong mùa giải thứ hai và cũng là mùa giải cuối cùng của mình tại Madrid, Falcao ký hợp đồng với AS Monaco với mức phí chuyển nhượng 50 triệu bảng Anh nhưng đã gặp phải chấn thương đầu gối nghiêm trọng chỉ sau sáu tháng thi đấu tại Ligue 1.

Falcao gia nhập MU dưới thời Van Gaal nhưng thi đấu không thành công. ẢNH: CORBIS

Sau khi bình phục chấn thương vào mùa hè năm sau, Falcao được cho mượn đến Manchester United, và "quỷ đỏ" có quyền mua đứt cầu thủ này với mức giá được cho là 43,5 triệu bảng Anh. Khi đó, Manchester United dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal đã đánh bại nhiều đối thủ trong nước để có được chữ ký của Falcao.

Radamel Garcia, cha của Falcao và là cựu cầu thủ bóng đá từng đại diện cho tuyển Colombia, cũng như tham dự Olympic năm 1980, đã liệt kê những CLB mà con trai của ông từ chối để gia nhập Manchester United.

"Manchester United là đội bóng quan trọng nhất ở Premier League và là một trong những đội bóng mạnh nhất về tài chính", Radamel Garcia chia sẻ trên đài phát thanh Colombia, "Juventus, Manchester City, Liverpool và Arsenal cũng đã liên hệ với Radamel Falcao vào phút cuối. May mắn thay, cuối cùng con trai của tôi đã đến Manchester United, một đội bóng tuyệt vời mà con tôi có trách nhiệm dẫn dắt".

Vài ngày trước khi Falcao ký hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford, anh đã làm dấy lên tin đồn chuyển đến Real Madrid sau khi đăng tải trên mạng xã hội dòng chữ: "Hala Madrid". Việc chuyển đến đội chủ sân Santiago Bernabeu dường như đã đổ bể khi cha anh tiết lộ lý do.

Ông Radamel Garcia giải thích theo cách ví von: "Mọi chuyện không diễn ra như ý muốn với Real Madrid vì nếu bạn có tiền và đến cửa hàng mua áo hoặc quần, bạn phải tự quyết định có mua hay không. Vì vậy, Real Madrid đã chọn không làm điều đó, và bạn không thể làm gì được. Ngoài ra, tôi không biết, tôi có cảm giác họ muốn cầu thủ tự nguyện đến với họ với một số điều kiện và những thứ tương tự.

Chuyện đó không xảy ra vì, như tôi đã nói, họ quyết định mua chiếc quần và chiếc áo mà họ muốn, và họ đã cân nhắc xem điều gì tốt hơn cho họ, và bạn phải chấp nhận điều đó vì họ là người trả tiền. Cảm ơn Chúa, mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp với Manchester United".

Mặc dù đã tạo dựng được danh tiếng ở Tây Ban Nha và Pháp, "mãnh hổ" Radamel Falcao chưa bao giờ thực sự tỏa sáng ở Anh. Trong mùa giải duy nhất khoác áo Manchester United, Falcao chỉ ghi được bốn bàn thắng trong 29 trận đấu trên mọi đấu trường.