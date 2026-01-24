Lịch về nước của U-23 Việt Nam: VFF và bầu Đức thưởng nóng 5 tỉ đồng 24/01/2026 12:06

(PLO)- VFF đã thưởng nóng 2 tỉ đồng, bầu Đức cũng thưởng 3 tỉ đồng cho U-23 Việt Nam sau thành công tại giải U-23 châu Á và lịch trình về nước của thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng được tiết lộ.

Ngay sau chiến thắng của U-23 Việt Nam trước U-23 Hàn Quốc ở trận tranh giải 3 U-23 châu Á trong loạt sút luân lưu căng thẳng, thay mặt Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp chúc mừng thầy trò HLV Kim Sang-sik về thành tích xuất sắc giành tấm huy chương đồng.

Thông tin từ VFF, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần, nỗ lực và thành tích của các cầu thủ Việt Nam, đồng thời thông báo quyết định thưởng “nóng” 2 tỉ đồng để động viên thành tích này. Như vậy, tính từ đầu giải đến nay, VFF đã thưởng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik 5,1 tỉ đồng. Ngoài ra, ông bầu Đoàn Nguyên Đức cũng thưởng cho đội 1 tỉ đồng sau trận thắng U-23 UAE ở tứ kết và 3 tỉ đồng sau trận thắng Hàn Quốc.

Chiến thắng nghẹt thở trước U-23 Hàn Quốc của Việt Nam không chỉ mang về tấm huy chương đồng giải U-23 châu Á đầy cảm xúc, mà còn khẳng định bản lĩnh, tinh thần thi đấu kiên cường và sự trưởng thành vượt bậc của toàn đội trên đấu trường châu lục.

Thông tin từ VFF, theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chia làm hai nhóm trở về Việt Nam sau khi kết thúc hành trình ở VCK U-23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia. Cụ thể, toàn đội sẽ trở về nước bằng hai chuyến bay như sau:

U-23 Việt Nam đã có giải đấu thành công tại vòng chung kết U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Nhóm 1: Hạ cánh tại Ga Quốc tế, Sân bay Nội Bài lúc 19 giờ 45 ngày hôm nay 24-1 trên chuyến bay QR 984 (từ Doha – Hà Nội).

Nhóm 2: Hạ cánh tại Ga Quốc tế, Sân bay Nội Bài lúc 6 giờ 55 ngày mai 25-1 trên chuyến bay QR 982 (từ Doha – Hà Nội).

Đây là lần thứ hai Việt Nam đạt huy chương tại giải U-23 châu Á, tiếp nối thành công từ vị trí á quân năm 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc), một lần nữa khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trên trường quốc tế.

Sau giải đấu, HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt nam đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, tự hào về thành tích của toàn đội khi chia sẻ, “Sắp đến Tết rồi, tôi xin “Chúc mừng năm mới” người hâm mộ Việt Nam. Với các cầu thủ, từ SEA Games đến giải đấu này, các em đã phải thi đấu liên tục, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi mong các em sẽ sớm được nghỉ ngơi, hồi phục để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo”.