Lee Min-sung nhận trách nhiệm về thất bại trước U-23 Việt Nam 24/01/2026 11:28

HLV trưởng đội tuyển U-23 Hàn Quốc, Lee Min-sung, đã nhận trách nhiệm về thất bại trong loạt sút luân lưu trước U-23 Việt Nam với tỉ số 6-7 ở loạt luân lưu sau 120 phút hòa nhau 2-2 ở trận tranh hạng 3 giải U-23 châu Á, thừa nhận các cầu thủ của ông vẫn còn nhiều việc phải làm sau khi chỉ giành được vị trí thứ tư.

Đội đương kim vô địch năm 2020 U-23 Hàn Quốc đã để thua sát nút 7-6 trên chấm phạt đền sau một trận đấu kịch tính kết thúc với tỷ số 2-2 sau hiệp phụ với Việt Nam, trong đó thủ môn Cao Văn Bình cản phá thành công quả phạt đền quyết định, giúp U-23 Việt Nam giành vị trí thứ ba.

Đây là lần thứ ba U-23 Hàn Quốc thất bại trong trận tranh hạng 3 giải U-23 châu Á. ẢNH: AFC

“Tôi xin chúc mừng U-23 Việt Nam về chiến thắng của họ,” ông Lee Min-sung nói, “Tôi nhận trách nhiệm về thất bại này và sẽ cố gắng hết sức để cải thiện đội bóng. Điều khiến tôi thất vọng nhất là màn trình diễn của chúng tôi trong hiệp phụ. Nếu chúng tôi thi đấu tập trung hơn, kết quả có thể đã khác. Chúng tôi cũng lẽ ra phải thi đấu tốt hơn ở vòng bảng".

Bất chấp thất bại, ông Lee nhấn mạnh rằng đội bóng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Đáng chú ý, U-23 Hàn Quốc có 3 lần tranh hạng 3 tại các kỳ giải U-23 châu Á và họ toàn thua.

HLV Lee Min-sung của U-23 Hàn Quốc. ẢNH: AFC

“Tôi không cảm thấy đội bóng này đã hoàn toàn sẵn sàng, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện, chúng tôi chưa đạt 100%", HLV Lee Min-sung của U-23 Hàn Quốc nói thêm, "Về mặt phòng ngự, chúng tôi đã để thủng lưới quá dễ dàng trước Lebanon và cả hôm nay. Về mặt tích cực, việc chúng tôi ghi bàn là điều đáng khích lệ, nhưng chúng tôi cần phải sắc bén và hiệu quả hơn ở các pha tấn công".