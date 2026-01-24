Nóng: Đình Bắc bị cấm 2 trận, lỡ hẹn Malaysia và cả AFF Cup 2026 24/01/2026 11:15

(PLO)- U-23 Việt Nam đã giành huy chương đồng giải U-23 châu Á nghẹt thở sau màn rượt đuổi với U-23 Hàn Quốc và đáng chú ý Đình Bắc tiếp tục bị treo giò do lỗi thô bạo không cần thiết.

Ở trận thắng của đội tuyển U-23 Việt Nam giàu kịch tính, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị thẻ đỏ khiến đồng đội phải chống đỡ rất vất vả. Trong trận đấu kéo dài 120 phút, các học trò HLV Kim Sang-sik đã hòa U-23 Hàn Quốc 2-2 rồi bước vào loạt luân lưu cân não. Chung cuộc, thầy trò áo đỏ giành chiến thắng 7-6 trên chấm 11m để đứng hạng ba châu lục.

Điểm nhấn lớn ở hiệp một thuộc về Nguyễn Đình Bắc, người đã vẽ nên khoảnh khắc bùng nổ bằng một cú sút phạt đẹp mắt ở phút 30, góp phần đưa U-23 Việt Nam vượt lên dẫn 2-1 và tạo đà tâm lý cực tốt.

Tuy vậy, kịch bản trận đấu đổi chiều ở những phút cuối khi Đình Bắc để cảm xúc lấn át. Phút 86, sau một tình huống va chạm với Lee Chan Ouk, cầu thủ này bị trọng tài Abdullah Jamali rút thẻ đỏ trực tiếp. Từ lợi thế quân số, U-23 Hàn Quốc dồn toàn lực tấn công và đến phút 90+7, Shin Ma Ha ghi bàn gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu vào hiệp phụ trong tiếng thở dài của người hâm mộ Việt Nam.

Thủ môn Cao Văn Bình và đồng đội giành chiến thắng nghẹt thở. Ảnh: TAFC.

May mắn đứng về phía U-23 Việt Nam ở loạt sút luân lưu. Thủ môn Cao Văn Bình trở thành người hùng với pha cản phá ở lượt sút thứ bảy của Bae Hyun Seo, mở ra chiến thắng 7-6 và giúp đội tuyển giành vị trí thứ ba chung cuộc. Dẫu vậy, chiếc huy chương đồng vẫn kèm theo một “hóa đơn” không dễ chịu: chiếc thẻ đỏ của Đình Bắc khiến anh phải đối mặt án treo giò ở cấp độ đội tuyển.

Theo quy định của giải Vô địch U-23 châu Á, cầu thủ bị truất quyền thi đấu sẽ chịu án cấm thi đấu hai trận ở giải đấu U-23 kế tiếp. Trường hợp cầu thủ không còn đủ điều kiện dự giải U-23 tiếp theo vì vượt độ tuổi, án phạt sẽ được chuyển lên cấp độ đội tuyển quốc gia cao hơn. Các nguồn tin cho biết Đình Bắc có khả năng không còn đủ tuổi dự kỳ U-23 tiếp theo, vì thế lệnh cấm thi đấu được áp dụng khi anh khoác áo đội tuyển Việt Nam trong những trận chính thức.

Điều này đồng nghĩa với việc Đình Bắc sẽ vắng mặt ở cuộc đối đầu Malaysia tại lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3. Chưa dừng ở đó, án treo giò hai trận cũng có thể khiến anh lỡ luôn trận ra quân của Việt Nam tại AFF Cup 2026, trong trường hợp HLV Kim Sang-sik có ý định triệu tập và sử dụng cầu thủ này.

Số 7 chơi thô bạo bị thẻ đỏ khiến anh phải chịu án treo giò tiếp theo trong màu áo các đội tuyển quốc gia. Ảnh: TAFC.

Tương tự, câu chuyện kỷ luật của U-23 Việt Nam tại giải năm nay còn nối dài với trường hợp trung vệ Lý Đức. Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ra quyết định xử phạt cầu thủ sinh năm 2003 vì thẻ đỏ ở trận bán kết gặp U-23 Trung Quốc.

Lý Đức bị xác định vi phạm nghiêm trọng theo Điều 47 của Quy định Kỷ luật và Đạo đức AFC liên quan hành vi bạo lực sau tình huống không đẹp với tiền đạo Baihelamu. Hình phạt đi kèm là án treo giò 3 trận và khoản tiền phạt 1.000 USD, yêu cầu nộp trong vòng 30 ngày kể từ khi thông báo được ban hành.

Lý Đức đã ngồi ngoài ở trận tranh hạng ba gặp U-23 Hàn Quốc, nhưng do đã hết tuổi dự U-23 Việt Nam ở kỳ giải 2028, án treo giò còn lại sẽ được chuyển lên các trận đấu chính thức cấp độ cao hơn, bao gồm cả các trận của đội tuyển quốc gia. Với hàng loạt án phạt chờ sẵn, bóng đá Việt Nam có thể phải tính toán kỹ nhân sự cho những chiến dịch quan trọng phía trước.