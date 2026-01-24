Tranh hạng 3 giải U-23 châu Á: Việt Nam- Hàn Quốc 7-6 (luân lưu sau 120 phút hòa 2-2) Người hùng Cao Văn Bình giúp U-23 Việt Nam đánh bại Hàn Quốc 24/01/2026 01:15

(PLO)- Cản phá thành công quả sút luân lưu thứ 7, thủ môn Cao Văn Bình trở thành người hùng ở trận tranh hạng ba giúp U-23 Việt Nam có tấm huy chương đồng giải U-23 châu Á.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giành hạng 3 để rời Saudi Arabia khi đánh bại Hàn Quốc 7-6 ở loạt sút luân lưu sau 120 phút nghẹt thở hòa nhau 2-2. Người gác đền Cao Văn Bình đã cản phá cú sút thứ 7, trước khi Thanh Nhàn đánh bại thủ thành đối phương.

Đấy là một món quà xứng đáng dành cho U-23 Việt Nam bởi cuộc hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik là ấn tượng ngay từ trận đầu của vòng bảng.

U-23 Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường và đầy quả cảm trước U-23 Hàn Quốc trong thế 10 chống 11 ở hai hiệp phụ. Ảnh: AFC.

Ấn tượng bởi ngoài việc thua Trung Quốc ở bán kết, những đối thủ còn lại U-23 Việt Nam toàn thắng những đội “kèo trên” và trên rất xa, chẳng hạn như Saudi Arabia, Jordan, UAE, Hàn Quốc. Với cách thể hiện như thế, U-23 Việt Nam xứng đáng có tấm huy chương đồng rời giải.

Sau cú “sụp hầm” ở bán kết trước Trung Quốc, tinh thần của U-23 Việt Nam kịp thời hồi phục trở lại. Đó là nền tảng để học trò ông Kim tiếp tục khuất phục Hàn Quốc, một làng bóng trẻ từng nhiều lần vô địch ASIAD và U-23 châu Á, lần gần nhất là năm 2020 tại Thái Lan.

Lê Văn Hà trong pha truy cản Bae Jung-seung. Ảnh: AFC.

Trận tranh hạng 3 này, HLV Kim Sang-sik đã thay thủ môn Trung Kiên bằng Cao Văn Bình, 20 tuổi. Ra sân thi đấu lần đầu tiên tại giải nhưng Bình có độ lỳ lợm và bản lĩnh cao. Anh thể hiện rất tốt và cứu nhiều tình huống bóng rất nguy hiểm trước các chân sút Hàn Quốc.

Trở lại trận đấu ở phút 30, xuất phát từ trung lộ, bóng được đẩy ra ngoài gần biên, Đình Bắc bứt phá tốc độ rồi đưa bóng vào sát mặt cầu môn Hwang Jae-yun, Quốc Việt nhận bóng rồi ra chân sát cột gần. Đó là một bàn thắng diễn ra nhanh và tinh tế của Quốc Việt.

Thủ môn Cao Văn Bình trở thành người hùng của U-23 Việt Nam. Ảnh: AFC.

Hiệp 1 kết thúc với phần thắng tạm nghiêng về Việt Nam. Sang hiệp 2, Hàn Quốc vẫn duy trì nhịp tấn công nhanh. Phút 69, Kim Tae-won trong vòng vây của các hậu vệ Việt Nam vẫn có thể xoay người ra chân rất hiểm hóc, bóng bay sệt chạm nhẹ cột dọc, Văn Bình đổ người không kịp. 1-1 cho tuyển U-23 Hàn Quốc.

Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Việt Nam được hưởng quả phạt ngoài vùng cấm chếch bên trái. Đội trưởng Đình Bắc sút bóng bay hình quả chuối lượn qua hàng rào khi thủ môn Hwang Jae-yun bị khuất tầm nhìn. Việt Nam vượt lên dẫn 2-1.

Đáng tiếc ở phút 86, Đình Bắc quá ham bóng và thiếu cân nhắc đã dẫn đến một pha lao vào tranh chấp bằng gầm giày rất nguy hiểm với Lee Chan-ouk. Trọng tài rút thẻ đỏ với Đình Bắc. Chơi thiếu người, phút bù giờ cuối cùng 90+7, Shin-Min-ha lại có bàn san bằng 2-2.

Hai đội bước vào 2 hiệp phụ, không bên nào ghi được bàn thắng. Các cầu thủ Việt Nam rất quả cảm phòng ngự 30 phút trong thế thua người nhưng không thủng thêm bàn nào. Bước vào loạt luân lưu nghẹt thở, các cầu thủ Việt Nam sút thắng 7 lần, còn thủ môn Cao Văn Bình thành người hùng khi cản phá thành công quả luân lưu thứ 7 của Hàn Quốc.

Lúc 22 giờ ngày 24-1, diễn ra trận chung kết giữa Nhật Bản và Trung Quốc.