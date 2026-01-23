Sốc: AFC dằn mặt vụ ban lãnh đạo bóng đá Malaysia đồng loạt từ chức 23/01/2026 12:42

(PLO)- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa lên tiếng làm rõ một chi tiết đang gây xôn xao ở Malaysia với việc toàn bộ ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đồng loạt nộp đơn từ chức không phải là chỉ thị từ AFC.

Theo Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John, AFC không hề thúc ép hay khuyên FAM phải làm “cuộc rút lui tập thể”. Vai trò của họ chỉ là đưa các vấn đề ra bàn và trình bày những lựa chọn để bóng đá Malaysia tự quyết định con đường phù hợp nhất cho mình.

Windsor nhấn mạnh quan điểm rất thẳng thắn là AFC không ép ai rời ghế. Ông nói họ chỉ đặt ra các phương án và yêu cầu FAM tự chịu trách nhiệm với quyết định cuối cùng. Vì thế, nếu có chuyện từ chức, đó phải là quyết định nội bộ, xuất phát từ nhu cầu xử lý khủng hoảng quản trị, chứ không phải động thái làm để đáp trả sức ép bên ngoài.

Điểm quan trọng nhất trong thông điệp của AFC nằm ở chỗ: từ chức không tự thân tạo ra thay đổi. Windsor cho rằng việc một nhóm lãnh đạo rời vị trí sẽ “không có ý nghĩa gì” nếu nó không gắn trực tiếp với những cải cách cấu trúc sâu rộng. Ông thậm chí nói rõ hơn việc từ chức chỉ vì muốn từ chức thì tốt hơn hết là đừng từ chức. Nói cách khác, một hành động mang tính phổ quát, thay người mà không thay hệ thống, không khiến tổ chức trở nên minh bạch hơn hay có trách nhiệm hơn.

Tổng thư ký AFC cảnh báo làng bóng Malaysia đang đi không đúng cách. Ảnh: TAFC.

Tổng thư ký AFC cho rằng trách nhiệm giải trình thật sự phải đến từ quá trình rà soát lại nền tảng quản trị. Ông nhắc tới nhu cầu xem xét lại luật lệ, kiểm tra các chính sách vận hành và đặc biệt là tiến hành một cuộc kiểm toán hành chính toàn diện để nhìn rõ các lỗ hổng. Với AFC, “gói từ chức” nếu có phải đi cùng “gói cải cách”, và hai việc đó nên được gắn chặt với nhau trong cùng một lộ trình, kéo theo bầu cử theo hướng mới.

Windsor đồng thời cảnh báo rằng câu chuyện này có thể dẫn tới hệ quả quốc tế nghiêm trọng nếu xử lý sai. Ông nói FAM đang đứng trước nguy cơ phải hứng một biện pháp xử lý từ FIFA, với mức nặng nhất có thể là đình chỉ nếu mọi việc không chuyển biến tích cực.

Lúc này, theo ông Windsor, bóng đá Malaysia cơ bản có hai lựa chọn: hoặc tự mình tiến hành một quá trình “thanh lọc”, hoặc chấp nhận rủi ro FIFA can thiệp bằng một Ủy ban Bình thường hóa để thiết lập lại trật tự quản trị.

FAM bị ảnh hưởng vụ nhập tịch 7 cầu thủ bị cho là sử dụng hồ sơ giả mạo. Ảnh: TAFC.

Về khả năng AFC tham gia kiểm toán, Windsor cho biết điều đó chỉ có thể bắt đầu sau khi ủy ban điều hành FAM đưa ra quyết định chính thức. Mức độ kiểm toán sẽ tùy thuộc mức độ nghiêm trọng của các vấn đề quản trị cần làm rõ. Ông ví von khá dễ hiểu là trước khi đi khám, bạn chưa biết bệnh nặng tới đâu, và muốn biết chính xác thì phải làm xét nghiệm.

Cuối cùng, Windsor khẳng định mọi thứ sẽ phụ thuộc vào cuộc họp sắp tới của ban điều hành FAM. Nếu bóng đá Việt Nam thay đổi quan điểm và quyết định không từ chức, toàn bộ kế hoạch được đặt ra sẽ lập tức mất hiệu lực. Trong khi đó, thông tin ban lãnh đạo FAM nộp đơn từ chức được xem như nỗ lực nhằm bảo vệ liên đoàn trước nguy cơ bị FIFA đình chỉ hoạt động.