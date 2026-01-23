Tính cách Hàn và ưu thế vượt trội trong trận tranh hạng 3 với Việt Nam 23/01/2026 10:46

Trận tranh hạng 3 giải U-23 châu Á giữa Việt Nam và Hàn Quốc (22 giờ ngày 23-1) hứa hẹn một cuộc thách đấu đẹp đẽ và giàu chất cống hiến. Tính cách Hàn sẽ thể hiện ở trận đấu dự báo nảy lửa này.

Hai nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ chạm trán nhau về mặt cầm quân và bày binh bố trận. HLV Kim Sang-sik gặp đồng nghiệp Lee Sung-min. Người Hàn Quốc vốn có tính sòng phẳng, không khoan nhượng với cá tính cao để gìn giữ “thương hiệu” cá nhân. Họ cũng có một điểm chung là “cháy hết mình” vì công việc đang làm, vì đội bóng mình đang phụng sự. Trong công việc, họ không bị lấn cấn bất cứ điều gì, hay nói khác đi, không ai có thể can thiệp vào chuyên môn của họ.

HLV Kim Sang-sik sẽ cho quân chơi "ra ngô ra khoai" với U-23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC.

Hãy nhìn những năm tháng HLV Park Hang-seo dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam mỗi khi chạm trán với đồng hương Shin Tae-yong của tuyển Indonesia, họ đều “chơi khô máu”, dù sau trận vẫn khoác vai nhau tâm sự như anh em. Tương tự, HLV Kim Sang-sik cũng từng thể hiện cách đó với những lần chạm trán với tuyển Lào do HLV Ha Hyeok- jun dẫn dắt ở vòng loại Asian Cup 2027, AFF Cup 2024 và SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik đã nói lên suy nghĩ của mình là mong được chạm trán và thắng Hàn Quốc ở chung kết U-23 châu Á. Bây giờ , hai đội không được vào chung kết nhưng vẫn đụng độ nhau ở trận tranh hạng 3.

HLV Lee Sung-min cần một tấm huy chương mang về Hàn Quốc. Ảnh: AFC.

U-23 Hàn Quốc cũng sẽ trình diễn cách chơi như Trung Quốc trong trận thắng Việt Nam tại bán kết, đó là thứ bóng đá không ngại va chạm, khô khốc đến nghiệt ngã. Sức mạnh cơ bắp và chiều cao cân nặng của Hàn Quốc còn vượt trội Trung Quốc.

Dù là trận tranh hạng ba, cầu thủ hai đội có chút thất vọng vì không thể vào chung kết, nhưng đây vẫn là màn so tài căng thẳng, với cả hai nhà cầm quân Hàn Quốc đều muốn thắng nhau để khẳng định mình.

Dự đoán: U-23 Hàn Quốc thắng 2-1.