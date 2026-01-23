Tranh hạng 3 giải U-23 châu Á U-23 Việt Nam có cửa thắng Hàn Quốc 23/01/2026 06:39

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba giải U-23 châu Á 2026 với đối thủ lớn Hàn Quốc đêm 23-1 trong hoàn cảnh cả hai đội cùng có những nỗi niềm riêng sau cú vấp đau ở bán kết và đều đang nỗ lực vượt qua.

Cuộc so tài giữa U-23 Việt Nam và U-23 Hàn Quốc diễn ra tại cụm sân King Abdullah (Jeddah, Saudi Arabia) vào lúc 22 giờ, ngày 23-1 theo giờ Việt Nam. Đây là cuộc chạm trán dự báo sẽ rất quyết liệt và căng thẳng với tính chất của trận cuối quyết định để giữ vị thế của mình.

Đứng dậy sau cú sốc

Đội tuyển U-23 Việt Nam xem trận đấu với Hàn Quốc là một cơ hội để rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu sau chuỗi ngày thăng hoa. Trước khi gục ngã trước Trung Quốc ở bán kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giữ thành tích toàn thắng.

Tại bảng A, các tuyển thủ trẻ Việt Nam lần lượt vượt qua Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia, ghi 5 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần, cho thấy bộ khung vận hành vững chắc. Đến tứ kết, đội tiếp tục chứng minh bản lĩnh khi kéo UAE vào hiệp phụ rồi thắng 3-2 trong một màn rượt đuổi nghẹt thở.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã chơi rất hiệu quả từ đầu giải cho đến tứ kết. Ảnh: TAFC.

Tuy nhiên, cú ngã ở bán kết của U-23 Việt Nam lại đến theo cách khó tiêu hóa. Học trò ông Kim đã thua Trung Quốc 0-3, khép lại chuỗi trận ấn tượng và đẩy toàn đội vào trạng thái hụt hẫng. Cú sốc này cũng đặt ra bài toán tinh thần cho HLV Kim Sang-sik tìm cách giải cho các học trò đứng dậy nhanh, bởi trận tranh hạng ba không cho phép họ sa đà vào tiếc nuối.

Bên kia chiến tuyến, U-23 Hàn Quốc cũng mang tâm thế phải thắng để cứu vãn cả một chiến dịch. Họ thua Nhật Bản 0-1 tại bán kết, đánh mất cơ hội vào chung kết và giờ chỉ còn 90 phút cuối cùng để không rơi vào hoàn cảnh trắng tay. Dưới thời HLV Lee Min-sung, đội bóng xứ Kim chi đặt mục tiêu tìm lại vinh quang U-23 châu Á, nhất là khi họ từng vô địch năm 2020. Vì vậy, U-23 Hàn Quốc không thể vào chung kết mùa này là một thất bại và họ không thể thua lần nữa ở trận tranh huy chương đồng.

Trước trận gặp Việt Nam, ông thầy nội Lee Min-sung cho thấy rất tôn trọng đối thủ và nhấn mạnh sẽ cách tiếp cận cuộc chơi theo hướng cân bằng mà không phải thế “kèo trên”. Ông Lee dặn dò các học trò không mạo hiểm lao lên bằng mọi giá để ghi bàn, nhưng cũng không chọn lối chơi co cụm phòng ngự.

U-23 Hàn Quốc gây thất vọng khi không thể vào chung kết giải châu Á. Ảnh: TAFC.

HLV Kim Sang-sik quyết thắng đội bóng quê hương

Một chi tiết ở trận tranh hạng 3 khiến cuộc chạm trán này thêm đặc biệt nằm ở ghế chỉ đạo của Việt Nam. HLV Kim Sang-sik là người Hàn Quốc, và việc ông cùng học trò gặp chính đội bóng quê hương ở trận giành huy chương tạo nên câu chuyện rất dễ khiến người hâm mộ liên tưởng đến màn đối đầu duyên nợ.

Ông Kim được bổ nhiệm từ tháng 5-2024, dẫn dắt cả U-23 lẫn đội tuyển quốc gia. Năm 2025, bóng đá Việt Nam dưới thời ông có chuỗi danh hiệu đáng kể khi đội tuyển quốc gia vô địch Đông Nam Á vào tháng 1, U-23 Việt Nam đăng quang U-23 Đông Nam Á tháng 7 và tiếp tục giành thêm danh hiệu ở SEA Games tháng 12. Thế nhưng, ở sân chơi U-23 châu Á, bóng đá Việt Nam vẫn chưa từng chạm cúp. Thành tích cao nhất là ngôi á quân năm 2018, thời điểm thầy trò HLV Park Hang-seo thua Uzbekistan trong trận chung kết.

Và sau khi lỡ hẹn chung kết, HLV Kim Sang-sik vẫn bảo vệ học trò với lời nhắn nhủ họ đang chứng minh đủ sức cạnh tranh ở tầm châu lục nhờ tổ chức tốt và tinh thần tập thể, dù không sở hữu nhiều cái tên hào nhoáng. Ông thầy Hàn cũng khẳng định hành trình chưa dừng lại và toàn đội sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để kết thúc giải bằng một màn trình diễn xứng đáng. Đồng thời, ông Kim thẳng thắn nhìn nhận các cầu thủ còn nhiều điều phải cải thiện nhưng nói rõ mình sẽ làm hết sức cho một chiến thắng ở trận tranh giải 3.

HLV Kim Sang-sik muốn giúp học trò thắng U-23 Hàn Quốc. Ảnh: TAFC.

Theo giới chuyên môn, kịch bản ở trận tranh hạng dễ xuất hiện là thế trận chặt chẽ, đặc biệt trong hiệp một của cả hai đội. Việt Nam nhiều khả năng ưu tiên giữ cự ly đội hình, chơi kỷ luật và trông chờ thời cơ phản công, bởi đó chính là cách đội đã vận hành hiệu quả ở vòng bảng lẫn tứ kết. Hàn Quốc có thể nhỉnh hơn về chiều sâu nhân sự và khả năng chuyển trạng thái, nhưng họ cũng không muốn mạo hiểm sớm vì chỉ một pha mất bóng có thể khiến trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đáng chú ý U-23 Việt Nam thiệt thòi nhiều hơn Hàn Quốc do vắng hai trụ cột ở hàng thủ là Hiểu Minh (chấn thương) và Lý Đức (thẻ phạt). Nhưng nếu U-23 Việt Nam đứng vững trong 20-30 phút đầu và tránh thủng lưới từ những tình huống cố định hay sai lầm cá nhân, cơ hội kéo trận đấu vào thế giằng co là rất rõ. Khi đó, áp lực sẽ chuyển sang Hàn Quốc, bởi họ thường bị soi xét rất kỹ ở các giải trẻ mỗi khi không đạt mục tiêu.

Trong trường hợp U-23 Việt Nam chơi đúng bản sắc kỷ luật và quả cảm như đã thể hiện từ đầu giải cho đến tứ kết, người hâm mộ có quyền hy vọng vào một cái kết không khiến ai phải cúi mặt.