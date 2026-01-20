Bán kết 1 U-23 châu Á: U-23 Nhật Bản đánh bại Hàn Quốc, chờ Việt Nam ở chung kết 20/01/2026 20:35

Hai đại kỳ phùng vừa kết thúc cuộc chạm trán trong khuôn khổ trận bán kết 1 giải U-23 châu Á. Theo đó U-23 Nhật Bản đánh bại Hàn Quốc 1-0 để vào chung kết.

Đàn em Son Heung-min, Lee Kang-in thể hiện ở giải này không nổi trội, thậm chí là nhạt nhòa. Họ “lết” vào tứ kết qua 1 thắng, 1 hòa, 1 thua. Ở tứ kết, Hàn Quốc thắng Úc 2-1 rất may mắn mà Úc thì không hay. Và vào bán kết gặp đại kỳ phùng Nhật Bản, U-23 Hàn Quốc nỗ lực tột độ, nhưng cũng không thể ghi bàn vào lưới của Nhật Bản.

U-23 Nhật Bản vào chung kết và có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch sau khi thắng Hàn Quốc 1-0. Ảnh:AFC

Tuy nhiên có điều là U-23 Hàn Quốc không phải là lực lượng tinh hoa nhất trong lứa tuổi vì họ có nhiều tài năng U-23 nhưng không dự giải mà phải làm nhiệm vụ cho CLB tại K-League mùa 2026.

Gặp những đối thủ khác, U-23 Hàn Quốc cứ... làng nhàng, nhưng gặp Nhật Bản thì Hàn Quốc nỗ lực tột độ vì danh dự quốc gia.

Và Nhật Bản cũng vậy. Ở giải này, thì U-23 Nhật Bản tỏ ra ấn tượng hơn khi vòng bảng họ có 3 trận toàn thắng, ghi 10 bàn, giữ sạch mành lưới. Vào tứ kết gặp Jordan kiên cường, phải sang loạt lưu Nhật mới thắng nổi. Nhưng đó là sự xuất sắc đội từng thua U-23 Việt Nam chứ không hẳn Nhật Bản không hay.

U-23 Hàn Quốc thể hiện nhạt nhòa tại giải U-23 châu Á này. Ảnh: AFC

U-23 Nhật Bản có tinh thần cực cao ở giải này và cuộc chạm trán với đại kỳ phùng Hàn Quốc họ càng nỗ lực cao hơn. Phía U-23 Hàn Quốc cũng thế.

Bàn thắng duy nhất trận cho U-23 Nhật Bản do công Kaito Koizumi ghi phút 37, đó là pha phối hợp đẹp.

Sau bàn thua Hàn Quốc nỗ lực nhiều, họ cũng tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, song những pha dứt điểm của họ chưa chuẩn xác, cùng sự xuất sắc của thủ môn Araki.

Như vậy đương kim vô địch U-23 Nhật Bản lại góp mặt ở chung kết và chờ đối thủ của cặp đấu Việt Nam - Trung Quốc lúc 22 giờ 30.