AFC so sánh tình cảnh trái ngược giữa U-23 Việt Nam và Trung Quốc 20/01/2026 11:50

Vào lúc 22 giờ 30 hôm nay 20-1, U-23 Việt Nam sẽ đối đầu với U-23 Trung Quốc ở trận bán kết giải U-23 châu Á. Trong bài bình luận trước trận đấu, liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) viết, "Cả hai đội đều tiến vào vòng bán kết theo những cách trái ngược nhau, Việt Nam gây ấn tượng với bốn chiến thắng, trong khi Trung Quốc phải chiến đấu từng bước để lần đầu tiên lọt vào bán kết".

Hai HLV nói gì?

HLV trưởng Kim Sang-sik kỳ vọng đội tuyển U-23 Việt Nam của mình sẽ tiếp tục phong độ ấn tượng khi đội hướng tới chức vô địch lần đầu tiên.

HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam. ẢNH: AFC

“Tôi vô cùng hạnh phúc, vinh dự và hào hứng khi được tranh tài cho danh hiệu này cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc”, ông Kim nói, “Nhìn lại các trận đấu của chúng tôi, từ trận gặp Jordan cho đến trận tứ kết gặp UAE, các cầu thủ của chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và những khoảnh khắc cam go trước những đối thủ mạnh.

Nhưng mỗi lần họ đều thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời và lối chơi thông minh. Đó là lý do tại sao chúng tôi có được vị trí như ngày hôm nay. Như thường lệ, Việt Nam lại bước lên một thử thách mới trong bóng đá. Chúng tôi dự đoán một trận đấu khó khăn nữa, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu bình tĩnh và dũng cảm, nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tôi dự đoán U-23 Trung Quốc sẽ là một đối thủ khó chơi. Đây là lần đầu tiên họ vào bán kết và họ sẽ rất quyết tâm, với hàng phòng ngự vững chắc do thủ môn Li Hao dẫn đầu. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và sẽ thi đấu với phong độ tốt nhất".

U-23 Trung Quốc đang rất phấn khởi sau khi đánh bại nhà vô địch năm 2018 Uzbekistan ở tứ kết, nhưng HLV trưởng Antonio Puche đã nhắc nhở các cầu thủ của mình phải giữ vững lập trường.

HLV Antonio Puche của U-23 Trung Quốc. ẢNH: AFC

“Chúng tôi rất vui mừng khi được ở đây. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi, toàn đội và tất cả những người liên quan", HLV Antonio Puche của U-23 Trung Quốc nói, “Phương châm của chúng tôi luôn là thi đấu từng trận một. Lọt vào bán kết là một giấc mơ lớn đối với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tiến vào chung kết.

“Chúng tôi hiểu rõ Việt Nam, vì đã từng đối đầu với họ hai hoặc ba lần trước đây. Họ rất có tổ chức, khó bị xuyên thủng và có khả năng chuyển đổi trạng thái để tấn công cực kỳ hiệu quả. Trận đấu này chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng các cầu thủ của tôi đã nhận thức được điều đó và sẵn sàng cho thử thách".

Thống kê thú vị

AFC đã đưa ra những con số thống kê thú vị về U-23 Việt Nam và U-23 Trung Quốc. Theo đó, đây sẽ là trận đấu đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lịch sử giải U-23 châu Á. Trung Quốc bất bại trong cả ba lần gần nhất gặp đối thủ lần đầu (thắng 2, hòa 1), trong khi Việt Nam thắng cả hai trận gần nhất khi đối đầu với một đối thủ mới.

U-23 Trung Quốc đã có ba trận hòa không bàn thắng tại giải đấu đang diễn ra, đây là số trận hòa không bàn thắng nhiều nhất mà bất kỳ đội nào từng đạt được trong một mùa giải. Trung Quốc đã giữ sạch lưới trong cả bốn trận đấu ở chiến dịch này, sau khi chỉ giữ sạch lưới một lần trong 15 trận đấu trước đó tại giải đấu.

Việt Nam và Trung Quốc lần đầu gặp nhau tại giải U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Trong khi đó, Việt Nam đã thắng cả bốn trận đấu tại giải lần này, bằng số trận thắng mà đội đạt được trong năm lần tham dự trước đó cộng lại. Việt Nam cũng đã ghi được tám bàn thắng tại giải đấu năm nay, ngang bằng với thành tích tốt nhất của họ tại giải đấu năm 2018 khi họ giành vị trí á quân.

Thủ môn Li Hao của Trung Quốc đã thực hiện 24 pha cứu thua, nhiều nhất so với bất kỳ thủ môn nào trong bốn kỳ giải gần đây nhất. Trong số các thủ môn phải đối mặt với hơn năm cú sút trúng đích trong bất kỳ kỳ giải nào trong khoảng thời gian này, Li Hao là người duy nhất duy trì tỷ lệ cứu thua 100%.

Chỉ có Peng Xiao (23) của Trung Quốc thực hiện nhiều pha đánh đầu phá bóng hơn bộ đôi Nguyễn Hiểu Minh (20) và Phạm Lý Đức (18) của Việt Nam. Thực tế, 2 cầu thủ này của U-23 Việt Nam là bộ đội duy nhất có hơn 15 pha phá bóng trên không trong bốn kỳ U-23 châu Á gần đây nhất.