So sánh sự vĩ đại của Sir Alex Ferguson và Pep Guardiola ở tuổi 55 20/01/2026 07:29

(PLO)- Ở tuổi 55, Pep Guardiola đã sở hữu một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Nhưng lịch sử chứng minh đối với Sir Alex Ferguson, độ tuổi đó lại là điểm khởi đầu cho những thành công vĩ đại nhất của ông.

Ngày 19-1-2026, HLV Pep Guardiola tròn 55 tuổi. Ở giai đoạn này trong sự nghiệp, HLV của Manchester City có thể giải nghệ bất cứ lúc nào với tư cách là một trong những chiến lược vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Điều gì sẽ xảy ra nếu hành trình của Pep Guardiola được so sánh với Sir Alex Ferguson ở cùng độ tuổi?

Hàng loạt danh hiệu trong nước và châu Âu, một triết lý bóng đá mang tính cách mạng và sự thống trị ở các giải đấu hàng đầu châu Âu là đủ để khẳng định di sản của Pep "trọc". Tuy nhiên, ở tuổi 55, ông lại được so sánh với một huyền thoại khác, Sir Alex Ferguson. Một sự so sánh giữa các thế hệ sẽ mang đến một bối cảnh khác về ý nghĩa của sự ổn định và tuổi thọ trong thế giới huấn luyện.

Sir Alex Ferguson đón sinh nhật lần thứ 55 vào ngày 31 tháng 12 năm 1996, ngay giữa mùa giải 1996 - 2997, mùa giải mà Manchester United giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Trớ trêu thay, đó chỉ là khởi đầu cho thời kỳ hoàng kim vĩ đại nhất của ông. Điều này càng làm cho sự so sánh giữa hai người trở nên phù hợp hơn, đặc biệt khi tương lai của Pep Guardiola tại Man City bắt đầu trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Sir Alex Ferguson và Pep Guardiola đều là huyền thoại làng bóng đá thế giới. ẢNH: AFP

Ở tuổi 55, Ferguson mới chỉ bắt đầu thời kỳ hoàng kim của mình

Ở tuổi 55, Sir Alex Ferguson vẫn chưa xây dựng được hai trong số những đội bóng Manchester United vĩ đại nhất trong lịch sử CLB. Đội hình giành cú ăn ba mùa giải 1998 - 1999 vẫn chưa xuất hiện, cũng như đội hình giành ba chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp từ năm 2007 đến 2009 và đỉnh cao là chức vô địch Champions League mùa giải 2007 - 2008.

Sau khi bước qua tuổi 55, sự nghiệp của Sir Alex Ferguson thực sự thăng hoa. Ông mang về thêm 11 chức vô địch Premier League cho MU và tổng cộng 18 danh hiệu lớn trước khi chính thức nghỉ hưu vào năm 2013 ở tuổi 71. Trong khoảng thời gian đó, Ferguson đã dẫn dắt hơn 2.000 trận đấu với tư cách HLV chuyên nghiệp, một con số phản ánh sự cống hiến và sức bền đáng kinh ngạc.

Pep Guardiola giành được nhiều danh hiệu, nhưng lại đi theo những con đường khác nhau. Ở tuổi 55, Pep Guardiola vượt trội hơn hẳn về số lượng danh hiệu. Ông đã giành được 40 danh hiệu với Barcelona, ​​Bayern Munich và Manchester City, vượt xa thành tích của Ferguson ở cùng độ tuổi.

Tuy nhiên, hành trình của họ rất khác nhau. Guardiola tiếp quản Barcelona ở tuổi 37, dẫn dắt một trong những CLB lớn nhất thế giới, chỉ sau một mùa giải huấn luyện đội B.

Trong khi đó, Ferguson bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình từ những vị trí thấp nhất. Sau khi giải nghệ ở tuổi 33, ông có một thời gian ngắn dẫn dắt East Stirlingshire trước khi khẳng định tên tuổi tại St Mirren và Aberdeen.

Thành công của Ferguson với Aberdeen, bao gồm cả việc giành Cúp C2 châu Âu, là bước đệm trước khi ông được giao trọng trách dẫn dắt Manchester United ở tuổi 45, một CLB đã lâu không giành được chức vô địch quốc nội.

Sir Alex Ferguson đã giải nghệ và chỉ ngồi trên khán đài xem bóng đá. ẢNH: EPA

2. Sự tôn trọng lẫn nhau của hai huyền thoại

Sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai người là điều hiển nhiên. Sir Alex Ferguson đã công khai ca ngợi Pep Guardiola khi HLV người Tây Ban Nha đạt cột mốc 1.000 trận đấu trên cương vị HLV chuyên nghiệp.

"Pep Guardiola, tôi rất vui mừng chào đón anh đến với CLB 1000 thành viên của Đại sảnh Danh vọng LMA. Tình yêu và niềm đam mê bóng đá của anh luôn luôn thể hiện rõ ràng, và anh nên tự hào về tầm ảnh hưởng to lớn mà anh tiếp tục tạo ra đối với bóng đá thế giới", Ferguson gửi lời chúc mừng Guardiola.

Ông thầy người Scotland cũng nhấn mạnh những thành tựu của Guardiola là phi thường. "Đạt mốc 1.000 trận đấu và duy trì phong độ ổn định trong thời gian dài như vậy là một thành tích không thể xem nhẹ. Việc Pep Guardiola tiếp tục giành chức vô địch giải quốc nội, Champions League và các cúp quốc gia ở ba giải đấu cạnh tranh nhất châu Âu là điều đặc biệt", ông nói tiếp

Guardiola cũng không ngần ngại xếp Ferguson ở vị trí hàng đầu trong danh sách những HLV xuất sắc nhất mọi thời đại.

"Sir Alex Ferguson, số một. Bởi vì sự ổn định, những danh hiệu và khả năng thích ứng với sự thay đổi của ông ấy", Pep Guardiola nói với Sky Sports vào năm 2013, “Sau đó, những người đứng rất gần là Johann Cruyff, rồi đến Arrigo Sacchi".

3. Liệu Guardiola có nối gót Ferguson?

Câu hỏi lớn hiện nay là liệu Guardiola có tiếp tục sự nghiệp huấn luyện đến tuổi già, giống như Ferguson hay không. Tin đồn về việc ông rời Manchester City vào cuối mùa giải vẫn tiếp tục lan truyền, trong khi bản thân Pep vẫn chưa bày tỏ bất kỳ tham vọng nào về việc huấn luyện trong nhiều thập kỷ tới.

Việc Pep Guardiola liên tục giành được các danh hiệu trong 16 năm tới có thể khiến các đối thủ của ông cảm thấy choáng ngợp. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại, với những yêu cầu ngày càng khắt khe về thể chất và tinh thần, có thể mở đường cho Pep thành công.

Ở tuổi 55, Pep Guardiola đã sở hữu một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh rằng đối với Sir Alex Ferguson, độ tuổi đó mới là điểm khởi đầu cho những thành công vĩ đại nhất của ông.

Pep Guardiola vẫn đang ngồi trên băng ghế huấn luyện. ẢNH: EPA