Hé lộ thời điểm MU công bố HLV mới 19/01/2026 06:59

(PLO)- Thời điểm MU công bố HLV mới được hé lộ khi quyết định bổ nhiệm sẽ được đưa ra sau cuộc họp của ban lãnh đạo.

MU sẽ tiếp tục tìm kiếm người thay thế lâu dài cho HLV Ruben Amorim sau khi Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền của đội chủ sân Old Trafford đến cuối mùa giải. Bây giờ, truyền thông Anh đưa tin về thời điểm MU công bố HLV mới khi họ không loại trừ khả năng bổ nhiệm bất cứ ai trong 4 mục tiêu.

Manchester United sẽ rất vui mừng nếu bổ nhiệm một HLV dẫn dắt đội tham dự World Cup 2026 làm HLV trưởng chính thức tiếp theo của họ. HLV tạm quyền mới được bổ nhiệm, Michael Carrick đã bắt đầu nhiệm kỳ tạm quyền thứ hai của mình bằng chiến thắng 2-0 trước Manchester City ở vòng 22 Premier League trên sân nhà Old Trafford.

Manchester United đang trong quá trình xem xét ai sẽ là HLV trưởng chính thức tiếp theo, sau khi sa thải Ruben Amorim vào đầu tháng này. Manchester United đã được liên hệ với HLV đội tuyển Brazil Carlo Ancelotti, HLV đội tuyển Đức Julian Nagelsmann và HLV đội tuyển Anh Thomas Tuchel, trong khi Mauricio Pochettino - hiện đang dẫn dắt đội tuyển Mỹ - cũng được cho là nằm trong danh sách ứng cử viên. Đây đều là những HLV có bản lý lịch "khủng".

Tuy nhiên, cả bốn người đều không thể bắt đầu làm việc cho đến sau World Cup 2026, giải đấu kết thúc vào ngày 19-7. Mặc dù vậy, theo các nguồn tin, Manchester United sẵn sàng chờ đến sau giải đấu ở Mỹ, Canada và Mexico để bổ nhiệm HLV trưởng chính thức tiếp theo tại Old Trafford.

Lãnh đạo MU nhiều khả năng bổ nhiệm HLV sau World Cup 2026. ẢNH: Press Association Wire

Tờ Telegraph (Anh) đưa tin MU có thể sẵn sàng chờ đến sau World Cup để bổ nhiệm HLV mới, trong đó bốn ứng viên không bị "loại trừ" cho vị trí này. Tuy nhiên, bài báo cũng đề cập đến việc các HLV hiện tại và trước đây của Premier League như Oliver Glasner, Marco Silva, Andoni Iraola và Roberto De Zerbi cũng có thể nằm trong danh sách ứng cử viên.

Thông báo cho biết thêm MU đã đưa ra một yếu tố quan trọng sẽ giúp họ đưa ra quyết định cuối cùng. Theo đó, HLV trưởng chính thức mới sẽ được lựa chọn dựa trên khả năng đối phó với mọi áp lực đi kèm với việc dẫn dắt Manchester United.

Do đó, HLV được bổ nhiệm tiếp theo nhiều khả năng sẽ là "một người rất khác với Amorim". HLV trưởng người Bồ Đào Nha đã bị MU sa thải trong một cuộc họp báo đầy căng thẳng sau trận hòa 1-1 với Leeds United hồi đầu tháng này.

Có thông tin cho rằng Amorim không hài lòng với việc "quản lý quá chi tiết" từ giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox, và dường như giữa hai người có sự mâu thuẫn. Nhưng có vẻ như HLV trưởng mới của MU sẽ được trao quyền lực tương tự như Amorim.

Điều đó có nghĩa là sẽ tiếp tục có sự hợp tác giữa HLV trưởng mới và các nhân vật chủ chốt trong bộ phận do Wilcox đứng đầu về một số quyết định tại MU. Các đồng sở hữu MU là Sir Jim Ratcliffe và gia đình Glazer cũng sẽ có tiếng nói trong quá trình ra quyết định.

Tuy nhiên, kết quả trước Man City cho thấy MU sẽ được dẫn dắt bởi những người có tầm ảnh hưởng dưới thời Carrick, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Bryan Mbeumo đã kết thúc một pha phản công kinh điển ngay sau phút thứ 60, ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho MU khiến sân Old Trafford bùng nổ.

Manchester United lẽ ra đã có thể giành chiến thắng sớm hơn nếu không nhờ những pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Gianluigi Donnarumma bên phía Man City. Sự kháng cự của thủ môn người Ý cuối cùng cũng bị phá vỡ ở phút 76 khi Patrick Dorgu băng vào dứt điểm thành công từ đường chuyền thấp của Matheus Cunha vào góc xa khung thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho MU.

Chiến thắng trước Man City và trận hòa bất ngờ của Liverpool trước Burnley đồng nghĩa với việc Manchester United vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ còn cách vị trí Top 4 của Liverpool đúng một điểm.