Thủ môn Li Hao nói về U-23 Việt Nam, mỉa mai đối thủ về pha cản phá 11m 18/01/2026 10:39

(PLO)- Người hùng của U-23 Trung Quốc đã chia sẻ về khoảnh khắc thú vị cản phá được quả phạt đền giúp đội nhà vào bán kết giải U-23 châu Á gặp U-23 Việt Nam.

Đêm qua (17-1), U-23 Trung Quốc đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Uzbekistan 4-2 trong loạt sút luân lưu sau 120 phút hòa nhau 0-0 ở tứ kết giải U-23 châu Á. Như vậy, U-23 Trung Quốc sẽ gặp U-23 Việt Nam ở bán kết vào đêm 20-1.

Thủ môn Li Hao được xem là người hùng đưa U-23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng tại một giải U-23 châu Á và bây giờ là vào bán kết. Anh chưa thủng lưới bất kỳ bàn nào sau 4 trận ở giải, trong khi Trung Quốc mới ghi đúng 1 bàn.

Sau trận đấu, Li Hao đã có những chia sẻ đáng chú ý, trong đó, anh nói về pha đá phạt đền hỏng ăn của cầu thủ U-23 Uzbekistan. Tại cuộc họp báo sau trận đấu, thủ môn đội tuyển U-23 Trung Quốc Li Hao mỉm cười nhớ lại khoảnh khắc anh cản phá quả phạt đền.

Li Hao muốn thắng Việt Nam ở bán kết. ẢNH: SOHU

Li Hao chia sẻ có phần mỉa mai đối thủ, “Tôi biết đối thủ sẽ sút vào đâu trước khi cản phá quả phạt đền đó. Tôi biết đối thủ sẽ sút vào đâu trước khi anh ta thực hiện quả phạt đền. Tôi thậm chí đã nói với anh ta, nhưng anh ta không tin tôi và vẫn sút về hướng đó. Làm sao tôi có thể không cản phá được?".

Trong trận tứ kết U-23 châu Á, U-23 Trung Quốc đã đánh bại Uzbekistan trong loạt sút luân lưu, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào bán kết. Thủ môn Li Hao của Trung Quốc đã có màn trình diễn xuất sắc, thực hiện 8 pha cứu thua, trong đó có một pha cản phá phạt đền quan trọng trong loạt sút luân lưu.

Trong những lúc chờ bắt quả phạt đền của đối thủ loạt sút luân lưu, Li Hao liên tục bị máy quay ghi lại hình ảnh kiểm tra thói quen sút phạt của các cầu thủ Uzbekistan được lưu trên chai nước của mình.

Li Hao tiếp tục đặt mục tiêu thắng U-23 Việt Nam ở bán kết, “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho loạt sút luân lưu, thực ra chúng tôi chuẩn bị cho mọi trận đấu, và hôm nay điều đó đã phát huy tác dụng. Trong hiệp phụ, chúng tôi không thể đưa bóng đi quá xa, nhưng tôi cũng không cần phải gắng sức quá nhiều để cản phá, nên không quá mệt mỏi. Hiện tại tôi rất hạnh phúc và chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Chúng tôi cũng muốn giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo”.

Li Hao chơi cực hay chưa thủng lưới bàn nào ở giải U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Trong khi đó, HLV trưởng của U-23 Trung Quốc, Antonio Puche cho biết, “Uzbekistan kiểm soát bóng rất tốt, và trận đấu hôm nay rất khó khăn đối với chúng tôi. Thật khó để duy trì cường độ như trong các trận đấu trước, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu rất tốt. Chúng tôi rất vui mừng với kết quả này vì nó mang tính lịch sử đối với chúng tôi, đó là giấc mơ của chúng tôi. Chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc lớn trong phòng thay đồ, và mọi người đều rất phấn khích”.

Vào lúc 22 giờ 30 ngày 20-1, U-23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U-23 Việt Nam ở bán kết. Tháng 11 năm ngoái, U-22 Trung Quốc, với thành phần đa số là cầu thủ U-23 hiện tại, đã thua U-22 Việt Nam 0-1 trong giải giao hữu Panda Cup.

“Ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu phân tích đội tuyển U-23 Việt Nam. Tôi biết họ rất rõ họ, chúng tôi đã từng thi đấu với họ ở Thành Đô trước đây”, HLV Antonio Puche nói thêm.