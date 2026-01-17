U-23 Việt Nam thắng đội dự World Cup có 6, 7 cầu thủ đá chính ở tuyển quốc gia 17/01/2026 14:50

HLV trưởng đội tuyển U-23 Jordan, Omar Najhi, thừa nhận những chi tiết nhỏ đã đóng vai trò quyết định sau khi đội bóng của ông bị loại ở tứ kết Giải vô địch U-23 châu Á sau trận thua Nhật Bản trong loạt sút luân lưu sau 120 phút hòa nhau 1-1. U-23 Jordan chính là đội đã thua U-23 Việt Nam 0-2 ở vòng bảng.

HLV Najhi dành lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu và sự trưởng thành của các cầu thủ U-23 Jordan trong trận đấu đầy cam go, kết thúc với tỷ số 1-1 sau hiệp phụ, trong đó nhà đương kim vô địch Nhật Bản giành chiến thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu. Đáng chú ý, ở loạt sút đầu tiên một tình huống hy hữu và hiếm gặp đã xảy ra.

Sau khi Jordan thực hiện không thành công quả đá đầu tiên, thủ môn Abdel Rahman Al Talalga của Jordan cũng đoán đúng hướng đẩy được cú sút của cầu thủ Nhật Bản, trong lúc anh ăn mừng thì bật dội xuống lăn vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn U-23 Jordan này.

“Sự khác biệt nằm ở những chi tiết nhỏ. Đó là một trận đấu khó khăn vì chúng tôi biết Nhật Bản có khả năng gì và họ xứng đáng giành chiến thắng", HLV Najhi của U-23 Jordan nói sau trận đấu, “Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã thể hiện tinh thần tuyệt vời và thực hiện tốt kế hoạch trận đấu.

Chúng tôi lẽ ra đã có thể kết thúc trận đấu với chiến thắng nếu tận dụng được một số cơ hội. Đó là một trận đấu đầy những khoảnh khắc tích cực, và có nhiều thời điểm chúng tôi chơi mạnh mẽ và có thể định đoạt kết quả".

Các cầu thủ Jordan tiếc nuối sau trận thua Nhật Bản. ẢNH: AFC

Jordan đã chiếm ưu thế trong hiệp một và vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của đội trưởng Ali Azaizeh, nhưng Nhật Bản đã gỡ hòa 1-1 trong hiệp hai với pha dứt điểm chạm người đổi hướng của Shusuke Furuya. Cuối cùng, đội bóng Tây Á đã phải trả giá vì không thể tận dụng cơ hội để ghi thêm bàn thắng trong số 10 cú sút của mình.

HLV Najhi khẳng định đội hình U-23 Jordan hiện tại vừa thua U-23 Việt Nam 0-2 có đến 6, 7 cầu thủ đủ khả năng đá chính trong màu áo tuyển quốc gia Jordan. Cần nói thêm, Jordan là đội tuyển đã giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 diễn ra vào giữa năm nay tại Mỹ, Mexico và Canada.

“Chúng tôi cảm ơn các cầu thủ trẻ vì những nỗ lực tuyệt vời mà họ đã thể hiện trong suốt trận đấu và giải đấu. Chúng tôi có một nhóm cầu thủ trẻ đã rèn luyện được những phẩm chất mạnh mẽ. Chúng tôi có ít nhất sáu hoặc bảy cầu thủ đủ khả năng đá chính cho đội tuyển quốc gia cấp cao Jordan, cùng với những cầu thủ trẻ khác trên băng ghế dự bị đủ điều kiện tiếp tục thi đấu ở các giải U-23 tiếp thêm", HLV Najhi, người dẫn dắt một trong những đội hình trẻ nhất giải U-23 châu Á, khẳng định.

“Điều này khẳng định chúng tôi đang đi đúng hướng, với sự hỗ trợ quý báu từ các cầu thủ giàu kinh nghiệm, những người đã giúp tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ trong đội. Chúng tôi là đội trẻ thứ ba trong giải đấu sau Nhật Bản và Uzbekistan, đó là điều đáng tự hào", HLV HLV Najhi nói thêm.

HLV Najhi tin có 6, 7 cầu thủ U-23 Jordan đủ sức đá chính ở đội tuyển quốc gia. ẢNH: AFC

Trong khi đó, HLV Go Oiwa của U-23 Nhật Bản đã hết lời khen ngợi các cầu thủ sau những điều chỉnh trong hiệp hai giúp Nhật Bản vượt qua Jordan để tiến vào bán kết.

Jordan đã vươn lên dẫn trước ở phút thứ 30 của trận đấu và trở thành đội đầu tiên ghi bàn vào lưới nhà đương kim vô địch U-23 châu Á tại giải đấu ở Saudi Arabia. Tuy nhiên, quyết định tung Shusuke Furuya vào sân ngay đầu hiệp hai của HLV Oiwa đã mang lại hiệu quả, khi tiền vệ này ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản chỉ bốn phút sau khi vào sân.

Nhà vô địch U-23 châu Á hai lần Nhật Bản đã không thể tìm được bàn thắng quyết định trong suốt 120 phút thi đấu chính thức nhưng đã giành chiến thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu để tiến vào bán kết gặp Úc hoặc Hàn Quốc.

“Jordan là đối thủ khó chơi nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu xuất sắc và giờ chúng tôi đã tiến vào vòng tiếp theo”, HLV Oiwa, người đã dẫn dắt U-23 Nhật Bản giành chức vô địch U-23 châu Á hai năm trước, cho biết, “Chúng tôi dự đoán Jordan sẽ chơi quyết liệt trong hiệp một.

Việc để thủng lưới sớm khiến mọi thứ khó khăn hơn nhưng chúng tôi đã tập trung tận dụng các cơ hội trong hiệp hai và đã gỡ hòa, một sự điều chỉnh chiến thuật mà tôi rất tự hào. Chúng tôi cũng đã thay đổi đội hình và tăng cường tấn công từ cánh phải. Jordan rất nhanh, vì vậy chúng tôi đã điều chỉnh chiến thuật cho phù hợp, đảm bảo cho các cầu thủ luôn cảnh giác và sẵn sàng".

Nhật Bản hầu như không gặp phải sự kháng cự nào ở vòng bảng, đứng đầu bảng B với thành tích hoàn hảo 9 điểm sau những trận thắng thuyết phục và dễ dàng trước Syria, UAE và Qatar, nhưng sự bất khả chiến bại của họ đã bị Jordan thử thách, khiến cựu HLV trưởng của Kashima Antlers phải xem xét lại cách tiếp cận của mình.

HLV Go Oiwa của U-23 Nhật Bản rất vui khi đội vào bán kết. ẢNH: AFC

HLV Oiwa của U-23 Nhật Bản nói thêm, “Jordan là đội mạnh nhất mà chúng tôi từng đối đầu. Mặc dù chúng tôi không thể hoàn toàn chơi theo lối chơi lý tưởng trong những thời điểm khó khăn nhất, nhưng các cầu thủ trẻ của chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt, đặc biệt là trong hiệp hai.

Vì đây là trận đấu loại trực tiếp đầu tiên của chúng tôi, tôi đã dự đoán rằng các cầu thủ sẽ cảm thấy một chút căng thẳng. Đội hình của chúng tôi rất trẻ, nhưng họ có thể lực tốt và đã thi đấu rất đáng khen. Mặc dù chúng tôi không thể hoàn toàn chơi theo ý mình, nhưng (thủ môn Rui) Araki đã thi đấu xuất sắc trong loạt sút luân lưu, giúp chúng tôi vượt qua thử thách và mang lại sự tự tin cho toàn đội".