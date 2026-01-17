Báo Thái Lan ngưỡng mộ U-23 Việt Nam và đưa lên trang nhất 17/01/2026 12:43

(PLO)- Báo chí Đông Nam Á lấy chiến công của U-23 Việt Nam đêm 16-1 đánh bại UAE ở tứ kết làm niềm tự hào, đặc biệt là truyền thông Thái Lan.

Những tờ báo thể thao danh tiếng nhất của Thái Lan lẫn Indonesia đã ca ngợi U-23 Việt Nam sau chiến tích đánh bại UAE ở tứ kết.

Báo Siam Sports chuyên về thể thao của Thái Lan đã “giật” ra trang nhất với tựa đề “Những chiến binh Sao vàng tiến vào bán kết".

Khi Đình Bắc được tung vào, thế trận tấn công đã khởi sắc. Ảnh: AFC.

Bài báo ca ngợi hết lời một trận chung kết đầy cống hiến và kịch tính, hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng của cầu thủ hai đội, cuối cùng “những chiến binh Sao vàng” đã đánh bại UAE để tiến vào bán kết.

Bài báo mô tả chi tiết những bàn thắng và cuộc rượt đuổi ngoạn mục khi Việt Nam 3 lần phá thế quân bình để dẫn đối thủ... rồi trận đấu phải bước sang hai hiệp phụ cũng đầy kịch tính cho đến khi Phạm Minh Phúc chốt chiến thắng 3-2 để vào bán kết.

Bài báo cũng xâu chuỗi sự kiện “Thường Châu 2018” và kết luận họ đang chờ đội thắng của cặp đấu Uzbekistan - Trung Quốc vào tối 17-1.

Lê Phát, tác giả bàn mở điểm cho Việt Nam từ đường chuyền của Đình Bắc. Ảnh: AFC.

Trong khi đó tờ Bola, cũng là một tờ báo chuyên về thể thao lớn nhất Indonesia cũng ca ngợi chiến tích của Việt Nam bằng cụm từ “xuất sắc đánh bại UAE” qua cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục suốt 120 phút. Những cái tên là các tác giả bàn thắng như Lê Phát, Đình Bắc và Minh Phúc được bài báo nhắc nhiều. Với khí thế này, bóng đá trẻ Việt Nam không ngại đối thủ nào ở bán kết.

Trên Bola còn một bài báo khác cho rằng, nếu Việt Nam gặp Nhật Bản ở chung kết thì liệu có đánh bại được đội trẻ của xứ sở mặt trời mọc để viết nên lịch sử sau “Thường Châu 2018” thua Uzbekistan 1-2 ở 120 phút trên sân bóng phủ ngập tuyết.

Bài báo còn nhận định tuyển trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik có cơ hội lập lại thành tích “Thường Châu 2018”.

Bên cạnh đó, Bola cũng nhắc lại chút tự hào của U-23 Indonesia giải U-23 châu Á lần trước đội trẻ của họ cũng vào bán kết (lần đó cũng là vòng loại Olympic 2024). Trong trận tranh hạng 3 Indonesia thua Iraq 1-2 và đá play off với đại diện châu Phi Zambia tại Paris và thua 0-1.