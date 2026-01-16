Thủ môn Jordan “biếu” bàn khó tin, U-23 Nhật Bản nghẹt thở vào bán kết 16/01/2026 22:15

(PLO)- Cuộc so tài tứ kết đầu tiên giải châu Á giữa U-23 Nhật Bản và U-23 Jordan đã mang đến đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ bất ngờ, căng thẳng cho đến một khoảnh khắc lỗi hy hữu khiến cả trận đấu rẽ sang hướng khó lường.

Sau 120 phút bất phân thắng bại với tỷ số 1-1, hai đội buộc phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu 11m, nơi thủ môn Araki của U-23 Nhật Bản trở thành người hùng, trong khi người gác đền Al Talaiga bên phía Jordan lại để lại nỗi tiếc nuối lớn.

Ngay từ những phút đầu, thế trận diễn ra khá cân bằng. Nhật Bản cầm bóng nhiều, cố gắng triển khai các mảng miếng quen thuộc, còn Jordan chơi chặt chẽ, chờ thời cơ phản công nhanh. Sự kịch tính đến ở phút 30, từ một pha lên bóng tốc độ, Azaizeh tung cú dứt điểm gọn gàng làm tung lưới, mở tỷ số cho U-23 Jordan trong sự sững sờ của các cầu thủ trẻ Nhật Bản.

Thủ môn Al Talaiga thẫn thờ sau 120 phút chơi rất hay nhưng lại sai lầm ở loạt sút luân lưu định mệnh. Ảnh: BGS.

Bị dẫn bàn, U-23 Nhật Bản tăng nhịp sau giờ nghỉ. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 50 khi Furuya, cầu thủ vừa được tung vào sân từ ghế dự bị, kịp thời tỏa sáng với pha lập công gỡ hòa 1-1, kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Phần thời gian còn lại của hai hiệp chính rồi hai hiệp phụ chứng kiến nỗ lực dồn ép lẫn đáp trả từ cả hai phía, nhưng những cơ hội hoặc bị bỏ lỡ, hoặc bị hàng thủ và thủ môn hóa giải, khiến tỷ số không đổi sau 120 phút.

Al Talaiga đã bay người cản phá bóng thành công...

... nhưng anh lại không để ý đến đường bóng bay lên trời rồi bật ngược trở lại vào lưới.

Trọng tài công nhận bàn thắng cho Nhật Bản. Ảnh: BGS.

Trên chấm 11m, bản lĩnh của Araki lên tiếng đúng lúc. Thủ môn Nhật Bản xuất sắc cản phá cú sút đầu tiên và cú sút thứ ba của U-23 Jordan, tạo lợi thế rõ rệt cho đội nhà trong loạt “đấu súng” đầy áp lực.

Trái lại, Jordan nhận cú sốc ở lượt sút thứ hai, khi thủ thành Al Talaiga đã chạm được bóng và tưởng như cứu thua thành công, nhưng lại để bóng bật ngược vào lưới trong tình huống khó tin, vô tình dâng điểm cho đối thủ. Kết quả, U-23 Nhật Bản thắng 4-2 trên loạt luân lưu, trở thành đội đầu tiên giành quyền vào bán kết giải U-23 châu Á sau một trận đấu nghẹt thở và đầy bước ngoặt.