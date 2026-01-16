Tứ kết U-23 châu Á U-23 Việt Nam-U-23 UAE (22 giờ 30 ngày 16-1): UAE muốn thắng U-23 Việt Nam và hơn thế nữa 16/01/2026 12:55

(PLO)- Mục tiêu đánh bại U-23 Việt Nam chưa phải là đích đến cuối cùng của UAE ở giải U-23 châu Á

U-23 Việt Nam đã đánh bại Saudi Arabia, đội này lại được đánh giá cao hơn UAE, nhưng Việt Nam và UAE ai thắng ai ở tứ kết giải U-23 châu Á? Cơ hội chia đều cả hai.

Saudi Arabia trong thế “thắng hay là chết” ngay trên sân nhà còn bị U-23 Việt Nam tiễn rời giải. Vậy UAE có cơ hội nào trước Việt Nam?. Đội trưởng Al Memari của UAE nói: “Đánh bại U-23 Việt Nam không phải là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi phải đi thật sâu vào giải. Thánh Allah sẽ phù hộ để UAE tiếp tục cuộc hành trình”.

UAE (trắng) rất nhiều cầu thủ nhập tịch trong trận thua Nhật Bản 0-3. Ảnh:AFC

Câu khẳng định đầy chất “cửa trên” của Al Memari được hiểu như không chỉ thắng Việt Nam là chuyện tất yếu mà UAE phải làm được, rồi còn phải đánh bại đối thủ ở bán kết. Việt Nam chỉ là “chướng ngại” mà UAE có nhiệm vụ phải vượt qua để hoàn thành mục tiêu cao.

Trong khi đó đội trưởng Khuất Văn Khang của U-23 Việt Nam nói: “Đây là lần thứ ba tôi vào tứ kết U-23 châu Á. Hai lần trước chúng tôi đều thi đấu rất xuất sắc nhưng đối thủ hay hơn. Lần này chúng tôi học tập từ những sai sót để có kết quả tốt”.

Al Memari của UAE ghi 2 trong 3 bàn ở bảng B cho UAE. Ảnh:AFC

Đây là một trận đấu knock out, nên cách tiếp cận trận đấu của 2 đội sẽ rất khác vì không còn cơ hội sửa sai như vòng bảng. Trên bình diện chung, Saudi Arabia được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng Việt Nam còn đánh bại, UAE nghĩa lý gì?

Không hẳn như thế, UAE có nhiều cầu thủ trẻ gốc Phi đang đá ở Pháp, Tây Ban Nha và nhiều nước châu Âu khác. Họ tiếp thu thứ bóng đá khoa học, chắc chắn và đầy thực dụng, rất biết cách phát huy ưu thế của mình như sức mạnh, chiều cao chơi thứ bóng đá dài, ít chạm, giàu va đập để chùn chân đối thủ.

HLV Marcelo Broli của UAE, người Uruguay rất thực dụng, ông từng dẫn dắt U-20 Uruguay. Ở vòng bảng UAE ghi được 3 bàn (thắng Qatar 2-0 và hòa Syria 1-1), trong khi Việt Nam ghi được 4 bàn.

Các bàn thắng của UAE do công đội trưởng Al Memari (2 bàn) và Junior Ndiaye.

Còn với U-23 Việt Nam ai sẽ ghi bàn? Rất khó đoán, 10 cầu thủ tuyến trên ai cũng có thể ghi bàn.

UAE sẽ thể hiện mình là “kèo trên” nhưng tập trung cao độ nhất để chứng minh bằng kết quả trận đấu chứ không phải để cao ngạo, khinh thường đối phương.

HLV Kim Sang-sik lại rất đã lên kịch bản, bài vỡ rồi nhưng không thể tiết lộ, đó là sự khôn ngoan bởi ông dẫn đoàn quân không phải vô đối tại giải, dù U-23 Việt Nam đá 3 trận vòng bảng toàn thắng.

HLV Kim Sang-sik yêu cầu đội ưu tiên phòng ngự chực chờ cơ hội. Nó thể hiện rất rõ qua việc các hậu vệ bọc lót cho nhau rất kín ngay trước cầu môn Trung Kiên trong nhiều tình huống nóng. Mỗi lần phản công hay tổ chức tấn công thì U-23 Việt Nam lại rất sắc nét, nhiều đột biến và rất mạnh mẽ qua bàn thắng của Đình Bắc.

Dự đoán: Trận đấu có thể tìm kẻ thắng cuộc qua 120 phút, thậm chí phạt đền. U-23 Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết.