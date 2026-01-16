UAE lộ điểm yếu, U-23 Việt Nam viết thêm kỳ tích châu Á 16/01/2026 06:39

(PLO)- Sau khi hoàn tất vòng bảng, U-23 UAE vào vòng tứ kết nhưng màn trình diễn của họ chưa thuyết phục, và đêm 16-1 phải chạm trán U-23 Việt Nam đang chơi ấn tượng với 3 trận toàn thắng.

Dù hài lòng với mục tiêu vượt qua vòng bảng, HLV Marcelo Broli hiểu rằng U-23 UAE cần nâng cấp màn trình diễn của mình, đặc biệt trước một U-23 Việt Nam đang chơi tự tin, kiểm soát bóng tốt và chuyển trạng thái rất nhanh. Vì thế, những hạn chế về dứt điểm, nhịp độ và tính đột biến trong lối chơi của UAE có thể trở thành điểm yếu mang tính quyết định ở cuộc đụng độ một mất một còn với thầy trò Kim Sang-sik.

U-23 UAE hồi hộp ở trận quyết định

HLV Marcelo Broli đã không giấu được cảm xúc trái chiều sau khi UAE giành vé vào tứ kết giải U-23 châu Á đang diễn ra tại Saudi Arabia. Họ cán đích ở vị trí nhì bảng B, xếp sau U-23 Nhật Bản, nhưng niềm vui đi tiếp của UAE vẫn kèm theo sự tiếc nuối, vì theo nhà cầm quân người Uruguay, các học trò của ông có thể làm tốt hơn rất nhiều.

Điều khiến HLV Broli day dứt nhất chính là việc UAE thường bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng: “Chúng tôi đã vào tứ kết, nhưng nếu muốn tiến sâu hơn, các cầu thủ phải tận dụng cơ hội tốt hơn. Đây là điều toàn đội phải cải thiện ngay lập tức cho trận knock out”.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam có chiến dịch vòng bảng ấn tượng với 3 trận toàn thắng các đối thủ lớn. Ảnh: TAFC.

Thách thức dành cho UAE ở vòng sau càng trở nên nặng nề khi chạm trán U-23 Việt Nam, đội bóng đang gây ấn tượng. Đại diện Đông Nam Á khép lại vòng bảng với thành tích tuyệt đối: 9 điểm sau ba trận toàn thắng Jordan, Kyrgyzstan và loại chủ nhà Saudi Arabia, hiên ngang đứng đầu bảng A.

Thực tế đội bóng của HLV Marcelo Broli cho thấy sự chắc chắn và kỷ luật nhất định, nhưng lại thiếu đi yếu tố bùng nổ cần thiết ở các trận đấu loại trực tiếp. Về lối chơi, U-23 UAE trung thành với cấu trúc chiến thuật chặt chẽ, ưu tiên sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Họ thường tổ chức đội hình ở mức trung bình, không đẩy cao đội hình pressing liên tục mà tập trung giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến. Hàng thủ của UAE thi đấu kỷ luật và điều này khiến họ thua nặng Nhật 0-3 ở vòng bảng.

Ở mặt trận tấn công, UAE dựa nhiều vào các tình huống lên bóng biên và những pha chuyển trạng thái nhanh sau khi đoạt bóng. Các tiền vệ trung tâm giỏi thoát pressing và phân phối bóng ra hai cánh để tìm cách tạo đột biến bằng những quả tạt sớm hoặc căng ngang. Tuy nhiên, lối chơi này lại dễ đoán khi đối thủ tổ chức phòng ngự số đông và giữ cự ly tốt.

U-23 UAE dễ dàng thua Nhật Bản 0-3 ở vòng bảng. Ảnh: TAFC.

Điều khiến HLV Marcelo Broli chưa thực sự hài lòng nằm ở sự thiếu sắc sảo trong khâu dứt điểm. U-23 UAE không gặp vấn đề trong việc tiếp cận khu vực 1/3 cuối sân, nhưng khi cơ hội đến, các tiền đạo lại thiếu quyết đoán hoặc xử lý chưa đủ lạnh lùng.

Một hạn chế khác của UAE là thiếu sự linh hoạt trong tấn công. Khi những phương án đánh biên bị bắt bài, họ không cho thấy nhiều giải pháp thay thế đủ hiệu quả. Sự thiếu sáng tạo này khiến UAE khó tạo ra khác biệt trước những đối thủ có hàng thủ tổ chức tốt như Việt Nam.

U-23 Việt Nam chờ thay đổi lịch sử

Có lợi thế hơn UAE một ngày nghỉ, U-23 Việt Nam đã sớm vào guồng chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận tứ kết. Ban huấn luyện có các cuộc họp chuyên môn kéo dài, phân tích chi tiết đối phương qua băng hình các trận đấu vòng bảng. Từng điểm mạnh, điểm yếu của UAE được mổ xẻ kỹ càng nhằm xây dựng phương án tiếp cận hợp lý nhất cho cuộc chiến một mất một còn lúc 22 giờ 30, ngày 16-1.

Thủ môn Trung Kiên là điểm tựa vững chắc của đồng đội. Ảnh: TAFC.

HLV Kim Sang-sik đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tinh thần trong giai đoạn nhạy cảm này. Ông liên tục nhắc nhở các học trò không được phép ngủ quên trên chiến thắng, bởi vòng loại trực tiếp là một câu chuyện hoàn toàn khác. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, sự tập trung, kỷ luật chiến thuật và tinh thần đoàn kết là chìa khóa quyết định khả năng đi tiếp của U-23 Việt Nam. Ông Kim tin tưởng học trò giữ vững sự tự tin và không chủ quan, sẽ tiếp tục gây ra bất ngờ.

Trong quá khứ, UAE thường là đối thủ “kỵ giơ” của bóng đá trẻ Việt Nam, với nhiều lần giành chiến thắng ở các giải đấu châu lục. Tuy nhiên, bóng đá luôn vận động và thay đổi, và U-23 Việt Nam của hiện tại không còn là tập thể non kinh nghiệm như nhiều năm trước.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik không ngán ngại đụng độ các đội bóng Tây Á. Ảnh: TAFC.

Dẫn chứng rõ nhất là U-23 Việt Nam đã chiến thắng lịch sử trước U-23 Saudi Arabia ở vòng bảng. Sau 9 năm không biết đến mùi chiến thắng đại diện Tây Á này ở cấp độ trẻ, Việt Nam cuối cùng đã phá dớp bằng màn trình diễn thuyết phục cả về chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu. Chiến thắng đó giúp các cầu thủ tin rằng mọi giới hạn đều có thể bị phá vỡ.

Với phong độ ổn định cùng sự tự tin đang lên cao trong một tập thể gắn kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik có thừa khả năng để viết thêm kỳ tích cho bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường châu Á.

Trận tứ kết U-23 châu Á cùng ngày 16-1, đội tuyển U-23 Nhật Bản cũng có 3 trận vòng bảng toàn thắng dự báo sẽ không khó qua mặt U-23 Jordan (lúc 18 giờ 30).