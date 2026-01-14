VCK U- 23 châu Á U-23 Thái Lan nhìn Việt Nam mà đá, kẻo madam Pang lại... khóc 14/01/2026 11:52

(PLO)- U-23 Thái Lan trong thế buộc phải thắng Trung Quốc mới có suất vào tứ kết sẽ rất cần nguồn cảm hứng từ U-23 Việt Nam đã trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên giành quyền đi tiếp.

18 giờ 30 ngày 14-1, đội tuyển U-23 Thái Lan ra quân trận cuối vòng bảng gặp Trung Quốc. Thầy trò HLV Thawatchai Ongtrakul có lẽ rất mong mỏi chiến thắng như U-23 Việt Nam đã làm để mang lại niềm tin cho người hâm mộ và không để madam Pang, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) xót xa buồn đau.

Khi U-23 Việt Nam ra quân trận đầu đánh bại Jordan 2-0 vào đêm 6-1, chỉ ít ngày sau đội tuyển trẻ Thái Lan đá rất cẩu thả để thua ngược Úc 1-2 với cầu thủ Phon-Ek bị thẻ đỏ khiến FAT có cuộc họp khẩn.

U-23 Trung Quốc bất ngờ đánh bại Úc 1-0, còn Thái Lan thua ngược Úc 1-2. Ảnh: AFC.

Tại cuộc họp này, madam Pang nhận hết lỗi về mình dẫn đến việc Thái Lan có thành phần vừa yếu vừa thiếu, dẫn đến thất bại từ U-23 Đông Nam Á (thua Indonesia ở bán kết), gục ngã ở SEA Games 33 (thua Việt Nam ở chung kết). Madam Pang hứa sẽ bàn bạc lại với CLB để mỗi khi Thái Lan tham dự giải các CLB nhả quân và HLV trưởng có được thời gian cùng lực lượng tốt nhất như cách của U-23 Việt Nam có được và gặt hái nhiều thành công.

Lên làm Chủ tịch FAT, madam Pang liên tục gặp sóng gió, khi các đội tuyển đá đâu thua đó. Ảnh: BP.

Hiện tại, Thái Lan vẫn chưa tắt hy vọng, nhưng họ chạm trán với Trung Quốc trong thế buộc phải thắng mới có cửa đi tiếp.

HLV Thawatchai Ongtrakul lên dây cót tinh thần cho học trò: “Dẫu chỉ còn 1% hy vọng thì chúng tôi cũng phải chiến đấu để giành cơ hội ấy. Thái Lan sẽ chơi hết mình để thắng Trung Quốc”.

U-23 Thái Lan rơi vào thế 10 chống 11 khiến bị mất điểm ở trận ra quân gặp Úc. Ảnh: AFC.

Thực tế các học trò HLV Thawatchai Ongtrakul đã rất nỗ lực qua từng trận đấu, nhưng đáng tích cầu thủ yếu kinh nghiệm, ứng xử rất bản năng và thiếu khôn ngoan dẫn đến thiệt thòi lực lượng.

Ở trận đầu, Thái Lan dẫn Úc 1-0 rất sớm (phút 8), nhưng chỉ ba phút sau, Phon-Ek dính thẻ đỏ để đối phương ngược dòng đánh bại 2-1. Rồi trận hòa Iraq 1-1, trung vệ Nathan James phạm lỗi trong vùng cấm dẫn đến phạt đền giúp đội bạn san bằng cách biệt.

Thái Lan vẫn có khả năng tự quyết số phận của mình ở cuộc chạm trán với Trung Quốc và không còn đường lùi. Cần biết U-23 Trung Quốc chơi giải này khá ổn. HLV Antonio Puche đã nắm bắt mình và các đối thủ rất tốt. Họ thắng Úc 1-0 và cầm hòa Iraq 0-0. Điều này cũng vô tình tạo điều kiện cho U-23 Thái Lan sống lại cơ hội vào tứ kết dẫu sau 2 lượt trận, họ vẫn chót bảng.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Rất khó lường ở bảng D, cả bốn đội vẫn còn cơ hội vào tứ kết trước vòng đấu cuối cùng. Trận đấu còn lại cùng giờ, Úc và Iraq sẽ rất căng thẳng vì chỉ có đội thắng mới giành vé đi tiếp.

Dự đoán: Iraq thắng Úc 2-1.