VCK U-23 châu Á: U-23 Thái Lan đá kiểu này mất mặt Đông Nam Á 08/01/2026 20:57

(PLO)- U-23 Thái Lan chơi như kiểu "tự sát" khi có bàn thắng sớm rồi lại thô bạo trong tình huống rất không cần thiết để phải thiếu người trong phần lớn thời gian của trận đấu khiến bị thua ngược.

Có bàn thắng sớm nhưng U-23 Thái Lan lại “bắn vào chân mình” khi để thua ngược Úc 1-2.

Ngay phút thứ 8, Thái Lan khởi đầu thuận lợi khi có bàn thắng do công Sittha Boonlha. Nhưng rồi chỉ 3 phút sau, Phon- Ek Maneekorn có một cú phạm lỗi với Jordan Valadon rất thô bạo, dẫn đến nữ trọng tài người Hàn Quốc rút ngay chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

U-23 Úc thể hiện không quá ấn tượng, nhưng Thái Lan vừa ngây thơ lại "tự sát". Ảnh: AFC.

Có bàn thắng sớm cùng cách thể hiện rất tốt, trong đó cách ăn miếng trả miếng của đại diện Đông Nam Á rất ổn, trong đó gồm có nhiều pha vây ráp cầu môn của R.Hall ấn tượng.

Tiếc là Maneekorn phạm lỗi với Jordi Valadon trong tình huống hết sức không cần thiết ở một khu vực không hề đe dọa cầu môn nhà. Rõ ràng là hành động của Maneekorn rất ngớ ngẩn.

Phía bên ngoài HLV Thawatchai Ongtrakul và trợ lý Supachai đứng ngớ người về cách thể hiện của cậu học trò.

Bóng đá trẻ Thái Lan đã thua Úc thì khó mà trụ nổi với Iraq vào tối 11-1. Ảnh: AFC.

Thái Lan tuy vắng 5 trụ cột do bận làm nhiệm vụ CLB và chấn thương, nhưng U-23 Úc cũng không quá hay. Và chơi trong thế hơn người, Úc ngược dòng qua hai bàn thắng vào các phút 29 và 30 lần lượt do công Ethan Alagich và Mathias Macalister.

Bóng đá Thái Lan từ cấp độ đội U-23 trở lên khi dự giải U-23 Đông Nam Á hay châu lục thì họ thể hiện bản lĩnh thường là tốt. Nhìn các cầu thủ trẻ Thái Lan thể hiện trước Úc cho thấy đại diện Đông Nam Á không lép vế, nhưng cuối cùng lại thua vì thiếu người.

Trước đó 2 ngày, U-23 Việt Nam thể hiện rất đĩnh đạc và thắng đẹp U-23 Jordan 2-0, ngược lại Thái Lan tự đánh mất mình hơn là thua vì đối phương vượt trội.

Thua Úc, mục tiêu của Thái Lan là vào tứ kết rất khó khăn vì phía trước còn đội cực mạnh là Iraq, trong lúc Trung Quốc cũng chẳng hề dễ dàng cho họ.

Lượt trận thứ 2 vòng bảng, Thái Lan gặp Iraq ngày 11-1, tình hình sẽ căng hơn rất nhiều và nếu thua coi như “check out” Saudi Arabia.