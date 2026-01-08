U-23 Việt Nam sẵn sàng tiễn Kyrgyzstan về nước sớm 08/01/2026 13:15

(PLO)- Sau lượt trận mở màn vòng chung kết U-23 châu Á 2026, cục diện bảng A đang dần trở nên rõ ràng khi U-23 Việt Nam và U-23 Kyrgyzstan bước vào vòng hai với tâm thế hoàn toàn đối lập.

Trong khi đội bóng Trung Á phải gấp rút phục hồi thể lực sau thất bại trước Saudi Arabia 0-1, đội tuyển U-23 Việt Nam lại có sự chuẩn bị chủ động và đầy tự tin sau chiến thắng thuyết phục Jordan 2-0 ngày ra quân.

Sau cú vấp đầu tiên, U-23 Kyrgyzstan đã có buổi tập hồi phục tại một trung tâm huấn luyện ở thành phố Jeddah. Đây là hoạt động bắt buộc nhằm giúp các cầu thủ lấy lại thể trạng sau trận thua tối thiểu chủ nhà Saudi Arabia 0-1 trong thế 10 chống 11. Dưới sự dẫn dắt của HLV Edmar Lacerda, đội bóng Trung Á tập trung vào các bài thả lỏng, hồi phục cơ bắp và điều chỉnh tâm lý, hướng đến trận đấu mang tính sống còn gặp Việt Nam vào ngày 9-1.

Thất bại ở lượt trận đầu khiến Kyrgyzstan rơi vào thế khó. Nếu tiếp tục không giành điểm trước Việt Nam, cánh cửa đi tiếp gần như khép lại và khả năng phải sớm nói lời chia tay giải đấu là rất lớn. Áp lực vì thế đang đè nặng lên đội bóng này, đặc biệt khi đối thủ của họ đang đạt phong độ cao.

Các học trò HLV Kim Sang-sik thắng đẹp Jordan 2-0 trong trận ra quân. Ảnh: TAFC.

Ở chiều ngược lại, U-23 Việt Nam bước vào buổi tập tiếp theo với bầu không khí tích cực sau chiến thắng U-23 Jordan 2-0. Trở lại sân tập, HLV Kim Sang-sik nhanh chóng điều chỉnh giáo án nhằm bảo đảm thể lực và sự cân bằng cho toàn đội trong giai đoạn thi đấu dày.

Ban huấn luyện chia đội hình thành hai nhóm với mục tiêu rõ ràng. Những cầu thủ thi đấu hơn 60 phút ở trận ra quân chủ yếu tập các bài hồi phục nhẹ, giúp giảm tải và tái tạo năng lượng. Nhóm còn lại duy trì cường độ cao hơn, kết hợp rèn thể lực và hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật.

Sự chủ động trong cách chuẩn bị cho thấy U-23 Việt Nam đang kiểm soát tốt tình hình. Với lợi thế tinh thần, nền tảng thể lực ổn định và lối chơi gắn kết, đội bóng áo đỏ được đánh giá cao hơn Kyrgyzstan trước cuộc đối đầu sắp tới.

Kyrgyzstan sau trận thua chủ nhà Saudi Arabia đang rơi vào thế bất lợi. Ảnh: TAFC.

Nếu tiếp tục giành chiến thắng, U-23 Việt Nam chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết và trực tiếp đẩy Kyrgyzstan vào tình cảnh phải thu dọn hành lý về nước ngay sau vòng bảng.

Cuộc chạm trán ngày 9-1 vì thế mang ý nghĩa quyết định lớn. Với các tuyển thủ trẻ Việt Nam là cơ hội khẳng định vị thế và bản lĩnh, trong lúc Kyrgyzstan có thể là trận đấu quyết định số phận của họ tại giải năm nay.