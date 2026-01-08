Thái Sơn: 'Tôi chưa thể hiện hết khả năng, còn chủ quan' 08/01/2026 12:35

(PLO)- Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn thừa nhận mình còn nhiều hạn chế, chưa thể hiện hết khả năng và còn hơi chủ quan, nhưng ngôi sao của U-23 Việt Nam này quyết tâm cải thiện trong trận đấu với Kyrgyzstan.

U-23 Việt Nam đã trở lại sân tập, hướng tới trận gặp U-23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U-23 châu Á vào lúc 21 giờ ngày mai 9-1, sau trận đầu chơi ấn tượng thắng Jordan 2-0. Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn của U-23 Việt Nam cho rằng anh chưa thể hiện hết khả năng và còn hơi chủ quan trong trận đấu với Jordan.

Thông tin từ liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), chiều ngày 7-1 (theo giờ địa phương), U-23 Việt Nam đã trở lại sân tập, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp U-23 Kyrgyzstan tại vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Theo VFF, sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Jordan ở trận ra quân, HLV trưởng Kim Sang-sik chủ động điều chỉnh giáo án tập luyện nhằm bảo đảm nền tảng thể lực và sự cân bằng cho toàn đội. Các cầu thủ được chia làm hai nhóm. Nhóm thi đấu trên 60 phút trong trận gặp U-23 Jordan chủ yếu tập trung vào các bài hồi phục nhẹ, giúp cơ thể nhanh chóng tái tạo năng lượng. Nhóm còn lại tiếp tục duy trì cường độ vận động, kết hợp rèn luyện thể lực và bổ sung các nội dung chiến thuật theo yêu cầu của Ban huấn luyện.

U-23 Việt Nam tích cực tập luyện trước trận đấu với Kyrgyzstan. ẢNH: VFF

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn của U-23 Việt Nam, cầu thủ chơi rất hay tại SEA Games 33 và trận thắng Jordan, thẳng thắn nhìn nhận về màn thể hiện của bản thân ở trận đấu vừa qua.

Thái Sơn cho biết, “Thực sự ở trận đấu với Jordan, tôi cảm thấy mình chưa thể hiện được hết khả năng, có thời điểm còn hơi chủ quan. Tôi sẽ cố gắng cải thiện và làm tốt hơn ở những trận đấu tới".

Nói về vai trò của tuyến giữa khi đối đầu với các đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội tại sân chơi châu Á, Thái Sơn, người sinh năm 2003, cho biết ban huấn luyện U-23 Việt Nam đã có những yêu cầu rất cụ thể. “HLV Kim Sang-sik cùng các trợ lý nhắc nhở hàng tiền vệ phải chơi bóng nhanh, xử lý gọn và hướng lên phía trước nhiều hơn, bởi các đối thủ ở châu Á thường cao to, mạnh hơn. Nếu chậm nhịp sẽ rất khó kiểm soát thế trận”, Thái Sơn nói.

So sánh sự khác biệt giữa các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á và đấu trường châu Á, Thái Sơn thừa nhận mức độ cạnh tranh là rất lớn. “So với SEA Games, các đối thủ tại giải U-23 châu Á mạnh hơn rất nhiều về thể hình, thể lực và tốc độ. Vì vậy, toàn đội phải cố gắng thi đấu với hơn 100% khả năng ở từng trận đấu”, tiền vệ thuộc CLB Đông Á Thanh Hóa nhấn mạnh.

Thái Sơn trả lời phỏng vấn trên sân tập. ẢNH: VFF

Trước câu hỏi về cách để U-23 Việt Nam giữ được sự tỉnh táo, không chủ quan sau thắng thuyết phục trận ra quân làm nức lòng người hâm mộ, Thái Sơn cho biết toàn đội xác định kết quả đó là động lực, không phải điểm dừng. “Chiến thắng vừa qua sẽ là động lực để toàn đội cố gắng hơn ở trận đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa, hướng tới mục tiêu thi đấu tốt và giành kết quả tích cực trong các trận sắp tới”, Thái Sơn khẳng định.