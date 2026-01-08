Mourinho gửi thông điệp về việc MU sa thải Amorim 08/01/2026 07:01

MU đã sa thải HLV Ruben Amorim hồi đầu tuần này sau một năm rưỡi chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha nay dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Bây giờ, HLV Jose Mourinho gửi thông điệp đến người đồng hương Amorim, lên tiếng về việc bị sa thải.

Jose Mourinho tiết lộ chỉ có Ruben Amorim biết lý do thực sự đằng sau việc ông rời Manchester United. HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã bị sa thải hồi đầu tuần này sau hơn một năm tồi tệ trên cương vị HLV trưởng tại Old Trafford.

Manchester United đã bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm Amorim, nhưng cựu HLV của "quỷ đỏ" Jose Mourinho cũng đã lên tiếng. Hiện đang dẫn dắt Benfica, HLV 62 tuổi người Bồ Đào Nha này đã khuyên người đồng hương của mình nên xem xét lý do tại sao ông bị sa thải.

“Chuyện xảy ra với Ruben Amorim là điều mà chỉ có Amorim mới có thể phân tích”, Jose Mourinho nói với tờ O Jogo của Bồ Đào Nha, “Tôi tin rằng anh ấy và đội ngũ của mình sẽ làm điều đó. Còn việc Amorim có làm điều đó với các bạn (giới truyền thông) và công khai quan điểm của mình hay không thì tôi không biết".

Mourinho gửi thông điệp đến Amorim sau khi đồng hương của mình bị MU sa thải. ẢNH: EPA

Khi được hỏi liệu sự ra đi của Amorim có thể gây thêm áp lực cho các HLV trẻ triển vọng khác người Bồ Đào Nha hay không, Mourinho nói thêm: “Tôi không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng mỗi HLV sẽ tự trả lời. Còn với tôi thì không, tôi không cảm thấy như thế".

Dĩ nhiên, Jose Mourinho không còn xa lạ gì với việc bị các CLB sa thải. "Người đặc biệt" cũng từng bị chính Manchester United sa thải sau hai năm rưỡi dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Mặc dù từ chối so sánh kinh nghiệm của mình với Amorim, Mourinho đã ám chỉ rằng những cơ hội mới có thể sớm đến với Amorim.

“Tôi hiểu rõ sự nghiệp của mình tại Manchester United. Tôi cũng biết lý do tại sao mình lại ra đi”, Jose Mourinho tuyên bố, “Nhưng như tôi vẫn thường làm, hoặc cố gắng làm, khi rời một CLB, tôi sẽ khép lại cánh cửa và không bình luận gì thêm.

Tôi không phân tích những gì đã xảy ra từ bên ngoài. Một cánh cửa đóng lại và một cánh cửa khác sẽ mở ra. Đó là điều đã xảy ra khi tôi rời đi. Lịch sử vẫn ở đó, những con số vẫn ở đó, ba huy chương (Mourinho giành 3 danh hiệu tại MU) đã trở về nhà và thế là hết".

Jose Mourinho dẫn dắt Manchester United trong 144 trận đấu từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018. Ông thầy người Bồ Đào Nha đã giành được Siêu cúp Anh, Cúp FA và Cúp Liên đoàn trong thời gian đó.

Nhưng Jose Mourinho đã bị thay thế bởi Ole Gunnar Solskjaer sau một mùa giải thứ ba tồi tệ với MU. Trớ trêu thay, HLV người Na Uy có thể được MU mời lại một lần nữa, khi có những báo cáo cho rằng Solskjaer có thể được MU bổ nhiệm làm HLV tạm quyền lần thứ hai.

Sky Sports cho biết, các cuộc đàm phán giữa Manchester United và Solskjaer hiện đang ở giai đoạn không chính thức. Tuy nhiên, Solskjaer không phải là lựa chọn duy nhất mà ban lãnh đạo "quỷ đỏ" đang cân nhắc, khi các cựu danh thủ khác của MU gồm Michael Carrick, Darren Fletcher và Ruud van Nistelrooy cũng đang được xem xét.