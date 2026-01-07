Báo Indonesia: 'Màn trình diễn của U-23 Việt Nam thật ấn tượng' 07/01/2026 10:54

(PLO)- Truyền thông Đông Nam Á đã lên tiếng ca ngợi U-23 Việt Nam sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U-23 Jordan ở trận mở màn giải U-23 châu Á.

Đêm qua 6-1, U-23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U-23 Jordan 2-0 ở trận mở màn bảng A vòng chung kết U-23 châu Á. Sau trận đấu, truyền thông các nước trong khu vực Đông Nam Á đã ca ngợi và thán phục màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tờ Bola (Indonesia) giật tít, "Màn trình diễn của Việt Nam thật ấn tượng! Họ đã mở màn chiến dịch tại U-23 châu Á bằng chiến thắng trước một đội bóng Jordan mạnh mẽ", đồng thời nói thêm U-23 Việt Nam có cơ hội trở thành "ngựa ô" tại giải.

Nguyễn Đình Bắc đã mở tỷ số cho Việt Nam trong trận đấu với U-23 Jordan ở phút thứ 15. Đình Bắc đã thực hiện thành công quả phạt đền. Nguyễn Hiểu Minh ghi bàn thắng thứ hai cho Việt Nam ở phút 42. Đội tuyển U-23 Jordan không thể gỡ hòa cho đến hết trận.

Kết quả này giúp Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A vòng chung kết U-23 châu Á 2026 với 3 điểm, bằng điểm với chủ nhà Saudi Arabia, đội đã giành chiến thắng 1-0 trước Kyrgyzstan.

Việt Nam có khởi đầu như mơ tại giải U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Bola mô tả cũng mô tả về sự ổn định của U-23 Việt Nam, "Việt Nam đang tự tin hướng tới giải U-23 châu Á 2026. Đội hình trẻ của "Những chiến binh ngôi sao vàng" sở hữu tiềm năng ấn tượng. Trước khi tham dự giải U-23 châu Á, Việt Nam đã giành chức vô địch ở hai giải đấu quan trọng là U-23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Hơn nữa, Việt Nam cũng sở hữu một đội hình chất lượng. Nhiều cầu thủ trong số đó thậm chí đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia".

Trong khi đó, báo Siam Sports (Thái Lan) đơn thuần chỉ bình luận về diễn biến trận đấu, mô tả, "Chỉ sau 12 phút sau khi trận đấu bắt đầu, một quả phạt góc của Việt Nam đã chạm vào tay một cầu thủ Jordan. VAR đã xem xét tình huống và quyết định cho Việt Nam hưởng quả phạt đền. Nguyễn Đình Bắc bước lên và thực hiện thành công quả phạt đền, giúp U-23 Việt Nam dẫn trước U-23 Jordan với tỷ số 1-0.

Phút thứ 42, "Những chiến binh sao vàng" được hưởng quả phạt góc, bóng được chuyền đến chân Nguyễn Hiểu Minh, người đã bật nhảy đệm bóng vào lưới, giúp U23 Việt Nam dẫn trước U-23 Jordan với tỷ số 2-0.

Mặc dù cả hai đội đều cố gắng tấn công trong hiệp hai, nhưng không đội nào ghi được bàn thắng. Khi tiếng còi mãn trận vang lên, Việt Nam đã đánh bại Jordan với tỷ số 2-0, giành được ba điểm trong trận đấu mở màn vòng chung kết AFC U-23 Asian Cup tại Saudi Arabia và vươn lên dẫn đầu bảng A".