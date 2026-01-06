Nóng: HLV Kim Sang-sik tung đội hình mạnh nhất để thắng Jordan 06/01/2026 16:03

HLV Kim Sang-sik sẽ không có xáo trộn lớn về mặt nhân sự trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, điều đáng chú ý lại nằm ở cách tiếp cận trận đấu của ông thầy người Hàn Quốc khi áp dụng lối chơi phòng ngự phản công để đưa U-23 Jordan vào bẫy và giành trọn 3 điểm.

Với tính chất đặc biệt quan trọng của trận mở màn, HLV Kim Sang-sik sẽ thể hiện sự thận trọng nhưng đầy tính toán. Trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn về thể hình, sức mạnh và kinh nghiệm như U-23 Jordan, ban huấn luyện U23 Việt Nam ưu tiên một hệ thống thi đấu vừa có khả năng tạo sức ép lên phần sân đối phương, vừa duy trì sức phòng ngự hiệu quả. Sự cân bằng này được xem là chìa khóa để hạn chế các mảng miếng tấn công trực diện của đội bóng Tây Á.

Từ những gì đã thể hiện trong các giải đấu năm ngoái, ông Kim sẽ trung thành với hệ thống 5-4-1 và biến thể 3-5-2 . Đây là những hệ thống từng được HLV Kim Sang-sik sử dụng và cho thấy tính ổn định trước những đối thủ có trình độ cao hơn. Sơ đồ này giúp hàng thủ được che chắn tốt hơn, trong khi tuyến giữa vẫn đảm bảo quân số để tranh chấp và tổ chức phản công nhanh.

Ông Kim sẽ giữ thành phần ổn định từng đá chính ở SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Một điểm nhấn đáng chú ý của cách chơi này nằm ở hai hành lang cánh. U-23 Việt Nam đang sở hữu những cầu thủ có nền tảng thể lực tốt và khả năng bứt tốc ấn tượng như Phi Hoàng và Minh Phúc. Việc đẩy cao hai cầu thủ này trong vai trò “chạy cánh” giúp đội bóng áo đỏ mở rộng không gian tấn công, đồng thời tạo ra những pha leo biên và tạt bóng gây áp lực liên tục lên hàng phòng ngự U-23 Jordan.

Về mặt nhân sự, bộ khung vô địch SEA Games 33 sẽ giữ nguyên. Điều này giúp thầy Hàn không mất nhiều thời gian để xây dựng lại sự ăn ý giữa các tuyến. Trên hàng công, Đình Bắc có thể chơi cắm và thay đổi vị trí hoặc phối hợp với Văn Khang mà không cố định vai trò tiền đạo hay tiền vệ.

Đình Bắc sẽ chơi cao nhất hoặc dạt biên trái và đổi chỗ với Khuất Văn Khang, tùy theo tình hình cụ thể trên sân. Ảnh: EPA.

Ở phía sau, hàng tiền vệ với Thái Sơn, Xuân Bắc và Quốc Cường tiếp tục có nhiệm vụ kiểm soát nhịp độ trận đấu, hỗ trợ phòng ngự và phân phối bóng. Hàng thủ ba trung vệ gồm Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh được kỳ vọng sẽ tạo nên bức tường chắc chắn trước khung thành của thủ môn Trung Kiên.

Với đội hình ổn định và một phương án chiến thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng, U-23 Việt Nam bước vào trận ra quân với sự tự tin nhất định. Trước U-23 Jordan, đây là bài kiểm tra thực sự cho dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik ngay ở thời khắc quan trọng.