HLV Omar Najhi của U-23 Jordan nói những điều thú vị về U-23 Việt Nam 06/01/2026 10:56

Các trang thể thao báo chí châu Á nói nhiều về trận đấu mở màn VCK U-23 châu Á giữa U-23 Việt Nam và U-23 Jordan. HLV Omar Najhi của Jordan nói những điều rất hay về U-23 Việt Nam.

Chiến lược gia người Morocco của Jordan nói: “U- 23 Việt Nam là tập thể tốt, vài tháng qua họ cải thiện rất hiệu quả trong lối chơi, nếu chúng tôi có những cầu thủ làm thay đổi cục diện trận đấu thì U-23 Việt Nam cũng thế. Họ có nhiều cầu thủ rất nhanh, song chúng tôi tập trung vào kế hoạch đề ra của mình và vận hành như kế hoạch ấy”.

HLV Kim Sang-sik mong muốn cầu thủ chinh phục những mục tiêu lớn hơn SEA Games. Ảnh:CTP

HLV Omar Najhi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đầu ra quân để dễ dàng thực thi các giải pháp sau đó. Mục tiêu của Jordan là phải thắng để sau dễ dàng tiếp cận các kế hoạch khác và thậm chí giải pháp khác. Tất cả những điều đó gồm phong độ, tâm lý và chiến thuật Jordan đã làm xong và bây giờ chờ xung trận, cầu thủ Jordan đang háo hức.

HLV Omar Najhi đặt tầm quan trọng hàng đầu là phải chiến thắng ngay trận ra quân để có được nhiều thứ dễ dàng.

Với HLV Kim Sang-sik, ngôi vô địch SEA Games 33 là động lực cho toàn đội, chiến lược gia Hàn Quốc cũng đồng ý với đồng nghiệp Omar Najhi rằng, cầu thủ Việt Nam đang có sự tự tin cao độ nhưng ông cũng chỉ ra việc đôi lúc sự tự tin ấy bỗng dưng bị đánh mất. Đó là điều ông suy nghĩ, phải giải quyết và ông mong nó không lặp lại trong trận ra quân gặp Jordan.

HLV Kim Sang-sik cũng tiết lộ hai tháng qua ông dành thời gần gũi với đội nhiều hơn là với gia đình. HCV SEA Games là một thành tựu lớn, nhưng cần phải chinh phục những giải đấu lớn hơn.

HLV Kim Sang-sik nói thêm, ông tin rằng, toàn đội có sự chuẩn bị tốt mang lại niềm hạnh phúc cho người hâm mộ.