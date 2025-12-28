Chiến lược gia của Jordan cảnh giác U-23 Việt Nam 28/12/2025 13:19

(PLO)- HLV Omar Najhi rất tôn trọng đối thủ thứ nhất bảng A của họ là U-23 Việt Nam và chiến lược gia Morocco cũng đã nghiên cứu rất kỹ thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Chiến lược gia Omar Najhi người Morocco của U-23 Jordan, sẽ chạm trán đầu tiên với đội tuyển U-23 Việt Nam (lúc 18 giờ 30 ngày 6-1-2026) và ông đánh giá cao trình độ của Đình Bắc cùng đồng đội.

Dù U-23 Jordan vượt qua vòng loại U-23 châu Á rất ấn tượng với 3 trận toàn thắng ghi 19 bàn và để thủng lưới chỉ một bàn nhưng HLV Omar Najhi cho rằng bảng A tại vòng chung kết không dễ dàng. Đối thủ đầu tiên của họ tại cuộc chơi lớn là U-23 Việt Nam cũng rất khó chịu.

U-23 Jordan ăn mừng sau khi vượt qua vòng loại U-23 châu Á với ngôi nhất bảng. Ảnh: AFC.

HLV Omar Najhi cho biết: “Tôi đã nói với cầu thủ rằng việc Jordan vượt qua vòng loại với ba trận toàn thắng trước Turkmenistan, Đài Loan và Bhutan là câu chuyện khác, còn ở đây là vòng chung kết U-23 châu Á. Nên nhớ U-23 Việt Nam cũng đến với cuộc chơi lớn này bằng ngôi nhất bảng với 3 trận toàn thắng.

Sau khi có kết quả bốc thăm, tôi cũng có tìm hiểu và xem nhiều clip về cách thể hiện của đội tuyển U-23 Việt Nam. Đó là một đội bóng có phong cách đặc trưng, chơi bóng ngắn, phối hợp nhóm kỹ thuật mà ở Tây Á không có đội nào đá kiểu này. Việt Nam cũng có những cá nhân nổi trội”.

HLV Omar Najhi của U-23 Jordan tôn trọng U-23 Việt Nam. Ảnh: AFC.

Cũng theo lời chiến lược gia người Morocco là bảng A không có đội nào yếu cả, với đối thủ đầu tiên là U-23 Việt Nam có lối chơi khó chịu. HLV Omar Najhi còn nói rõ trận ra quân, cả hai đều có mục tiêu giành chiến thắng để tìm suất đi tiếp.

Ông Omar Najhi nhắn nhủ học trò đến vòng chung kết U-23 châu Á với ngôi nhất bảng do những đối thủ ở vòng loại không mạnh nên không phải là cơ sở để tự tin. Ông cảnh báo Jordan phải tiếp tục tự nâng tầm mình cao hơn nữa mới mong có kết quả tốt và trận đầu phải đánh bại U-23 Việt Nam. Ông cũng chỉ ra , U-23 Jordan từng vào bán kết giải này năm 2013, trong khi U-23 Việt Nam vào đến chung kết năm 2018.

Đáng chú ý trong đội U-23 Jordan có những tay săn bàn như Odeh Fakhoury và Ibrahim Sabra - hai cầu thủ này đã góp bàn thắng trong tổng số 19 bàn thắng của Jordan qua 3 trận vòng loại.