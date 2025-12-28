Man United xóa kỷ lục đen tối khi vắng đội trưởng Bruno 28/12/2025 12:29

(PLO)- Chiến thắng 1-0 trước Newcastle United mang ý nghĩa lớn với Man United trong bối cảnh đội bóng đang chịu nhiều áp lực về lực lượng và phong độ, đặc biệt là không có thủ quân Bruno Fernandes do chấn thương.

3 điểm giành được trước Chích chòe đã giúp Man United cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và phần nào giải tỏa tâm lý cho tập thể vốn bị đặt dưới nhiều hoài nghi trong thời gian gần đây.

Đáng chú ý, Manchester United bước vào trận đấu này mà không có sự phục vụ của Bruno Fernandes. Đội trưởng người Bồ Đào Nha phải vắng mặt vì chấn thương gặp phải trước đó, để lại khoảng trống lớn ở tuyến giữa. Dù vậy, các cầu thủ còn lại đã thi đấu đầy nỗ lực và kỷ luật, qua đó mang về chiến thắng tối thiểu nhưng vô cùng quan trọng trước một đối thủ khó chịu như Newcastle.

Theo số liệu thống kê từ Opta, đây là lần đầu tiên Man United giành trọn ba điểm tại Ngoại hạng Anh trong một trận đấu mà Bruno Fernandes không ra sân kể từ tháng 3 năm 2022.

Dorgu ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Newcastle. Ảnh: EPA.

Khi đó, đội chủ sân Old Trafford từng đánh bại Tottenham Hotspur với tỷ số 3-2. Kể từ sau cột mốc ấy, trong vòng ba năm rưỡi, Man United đã trải qua tổng cộng năm trận tại Premier League thiếu vắng Bruno Fernandes. Kết quả mang lại khá thất vọng khi họ chỉ có được một trận hòa và để thua tới bốn lần.

Bởi vậy, chiến thắng trước Newcastle được xem là bước ngoặt nhỏ, cho thấy Manchester United vẫn có khả năng xoay xở trong những thời điểm khó khăn nhất. Sau 18 vòng đấu, đội bóng đã có trong tay 29 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi nhóm cạnh tranh các vị trí cao tại Ngoại hạng Anh.

MU đã biết thắng khi vắng thủ quân Bruno. Ảnh: EPA.

Về tình hình nhân sự, Bruno Fernandes dính chấn thương trong trận gặp Aston Villa và dự kiến phải nghỉ thi đấu hơn ba tuần. Theo những cập nhật mới nhất, tiền vệ này chỉ có thể trở lại vào khoảng giữa tháng 1 năm sau. Sau trận đấu với Newcastle, HLV Ruben Amorim cho biết trong thời gian tới, đội hình MU sẽ dần được bổ sung lực lượng khi Amad Diallo, Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo (sau khi kết thúc Cúp bóng đá châu Phi), cùng Bruno Fernandes và Kobbie Mainoo lần lượt tái xuất.

Trong giai đoạn Bruno chưa thể trở lại, Manchester United sẽ đối đầu Wolverhampton Wanderers ở trận đấu cuối cùng của năm 2025. Sang tháng 1-2026, họ tiếp tục chạm trán Leeds United vào ngày 4-1, Burnley ngày 8-1 tại Premier League, trước khi gặp Brighton ở vòng đấu FA Cup vào ngày 11-1. Sau chuỗi trận này, thử thách lớn chờ đợi Quỷ đỏ là trận derby Manchester với Manchester City, diễn ra vào ngày 17-1, với nhiều căng thẳng và áp lực.