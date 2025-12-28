'Tôi từng chơi cho MU, bị CĐV chỉ trích nhưng fan Liverpool thì khác' 28/12/2025 06:39

(PLO)- "Tôi từng chơi cho MU và bị các cổ động viên của họ chỉ trích, nhưng người hâm mộ của Liverpool thì khác", đó là câu nói của ai?

Một cựu cầu thủ của Liverpool và MU lại đặt người hâm mộ của The Kop lên trên người hâm mộ của "quỷ đỏ". "Tôi từng chơi cho MU và bị các cổ động viên của họ chỉ trích, nhưng người hâm mộ của Liverpool thì khác", tờ Mirror (Anh) trích dẫn câu nói của cựu sao tuyển Anh Paul Ince.

Cựu tiền vệ Paul Ince từng chỉ trích phản ứng của người hâm mộ Manchester United khi ông gia nhập Liverpool. Ngược lại, ông lại hết lời ca ngợi sự ủng hộ của các cổ động viên đội chủ sân Anfield, đặc biệt là phản ứng của khán đài Kop sau khi anh rời Merseyside.

Paul Ince, 58 tuổi, cuối cùng đã đến với Wolves, đội bóng đấu với Liverpool và MU trong 2 vòng đấu tiếp theo tại Premier League. Cựu tuyển thủ Anh Ince, người từng nhiều lần chỉ trích người hâm mộ MU, được cho là đã bất hòa với HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson trước khi gia nhập Inter Milan năm 1995. Tuy nhiên, việc người hâm mộ MU chỉ trích Ince phần lớn là do việc ông gia nhập đối thủ truyền kiếp Liverpool.

Ince từng đeo băng đội trưởng của Middlesbrough trong trận đấu với MU và sau đó tiếp tục đeo băng đội trưởng của Wolves mỗi khi trở lại Old Trafford đối đầu với CLB cũ. Và trong khi Ince luôn có mối quan hệ tốt đẹp với người hâm mộ Liverpool, điều tương tự lại không thể nói về người hâm mộ ở Manchester.

Paul Ince (trái) nói, "Tôi từng chơi cho MU nhưng fan của họ không đối xử tốt với tôi bằng fan Liverpool". ẢNH: MARK LEECH

"Tôi nhận được rất nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ Manchester United và tôi không thể hiểu nổi", Paul Ince nói, "Họ nên nhớ rằng tôi là một phần của đội đã mang chức vô địch trở lại Old Trafford lần đầu tiên sau 26 năm. Tôi đã đổ mồ hôi, máu và nước mắt trong sáu năm ở Manchester United.

Tôi nghĩ mình xứng đáng được tôn trọng vì điều đó. Nhưng mỗi khi đến Old Trafford, tôi chỉ nhận được những lời chỉ trích vì Sir Alex Ferguson từng gọi tôi là "thằng cha hống hách" trong một chương trình truyền hình nào đó. Vì vậy, giờ thì tôi lại muốn "chọc tức ông ta lần nữa"".

Ince, người đã giành được hai chức vô địch Ngoại hạng Anh và hai cúp FA cùng Manchester United, thừa nhận rằng ông "không rời Liverpool trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất" sau những mâu thuẫn với HLV lúc bấy giờ là Gerard Houllier. Tuy nhiên, điều đó vẫn không đủ để khiến người hâm mộ The Kop quay lưng lại với ông.

Thực tế, nhiều năm sau, khi bàn luận về sự khác biệt giữa hai nhóm người hâm mộ MU và Liverpool, cựu tiền vệ đội tuyển Anh Paul Ince đã xếp những người hâm mộ Liverpool vào một nhóm riêng biệt..

"Những đêm thi đấu cúp châu Âu của Liverpool, không gì sánh bằng" Paul Ince khẳng định, "Chúng rất đặc biệt và mang tính biểu tượng với tất cả các lá cờ. Thật tuyệt vời. Tôi nghĩ bầu không khí phụ thuộc vào thời điểm, phải không? Khi chúng ta nhìn vào Old Trafford, vì giờ nó quá rộng lớn, quá thương mại hóa, nên nó không có được bầu không khí như ở Liverpool.

Tôi yêu mến người dân Liverpool. Họ đến cổ vũ đội bóng, họ hiểu bóng đá và luôn ủng hộ các cầu thủ của mình. Nhưng có một điều ở cả hai đội, bạn sẽ không bao giờ thấy họ la ó đuổi cầu thủ của mình, hoặc rất hiếm khi. Họ là những người hâm mộ thấu hiểu. Bầu không khí ở hai đội khác nhau theo những cách khác nhau, nhưng tôi thích cách Liverpool chăm sóc các cầu thủ của họ, chăm sóc những người thuộc về họ".